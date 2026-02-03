Η AstraZeneca ανακοινώνει την έναρξη μιας ισχυρής πρωτοβουλίας για την προώθηση της υγείας των πνευμόνων, με δύο κεντρικούς πυλώνες: την ενημερωτική εκστρατεία «Σκέψου απλά» και την υπογραφή τριών μνημονίων συνεργασίας με την Εταιρεία Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδας (ΕΟΠΕ), την Ελληνική Εταιρεία Καρκίνου του Πνεύμονα (ΕΛΕΚΑΠ) και την Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία (ΕΠΕ). Η πρωτοβουλία δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη συχνή συνύπαρξη του Καρκίνου του Πνεύμονα με τη Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ)— μια σχέση που συχνά δεν αναγνωρίζεται έγκαιρα, αλλά επηρεάζει καθοριστικά τη διάγνωση και τη συνολική φροντίδα των ασθενών.

«Με την πρωτοβουλία αυτή, επιδιώκουμε να ενισχύσουμε την ενημέρωση και την έγκαιρη διάγνωση δύο παθήσεων που συχνά συνυπάρχουν. Η συνεργασία μας με τις κορυφαίες ελληνικές επιστημονικές εταιρείες διασφαλίζει ότι οι δράσεις μας θα έχουν ουσιαστικό και άμεσο αντίκτυπο στην υγεία. Η AstraZeneca συνεχίζει να επενδύει στην πρόληψη και στην καινοτομία με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ανθρώπων», δήλωσε σχετικά ο Πέτρος Γαλανάκης, Ιατρικός Διευθυντής AstraZeneca Ελλάδας.

Εκστρατεία Ενημέρωσης “Σκέψου απλά”

Η εκστρατεία ενημέρωσης έχει στόχο την ευαισθητοποίηση του κοινού για τον Καρκίνο του Πνεύμονα, τη ΧΑΠ και τη συχνή – αλλά συχνά υποτιμημένη – συνύπαρξή τους.

Παρά τη σημαντική επίπτωση, τα δεδομένα δείχνουν ότι:

45%–63% των ασθενών με Καρκίνο του Πνεύμονα ενδέχεται να νοσούν ταυτόχρονα από ΧΑΠ (μέση τιμή 54%) 1 .

Οι ασθενείς με ΧΑΠ έχουν αυξημένο κίνδυνο ανάπτυξης Καρκίνου του Πνεύμονα, με επιπολασμό 5,08% 2 .

Το ποσοστό αυτό φθάνει το 8,98% σε ασθενείς με μέτρια/σοβαρή ΧΑΠ που είναι νυν καπνιστές. Το κάπνισμα αποτελεί κοινό παράγοντα κινδύνου και για τις δύο νόσους 2 .

Η ΧΑΠ υποδιαγιγνώσκεται σε ασθενείς με Καρκίνο του Πνεύμονα σε ποσοστό έως 71,6% 3 .

Η καμπάνια εστιάζει στην ενημέρωση του κοινού σχετικά με τα συμπτώματα του Καρκίνου του Πνεύμονα και της ΧΑΠ, καθώς και στη σημαντική αξία της έγκαιρης διάγνωσης. Παράλληλα, επιδιώκεται η ενθάρρυνση των πολιτών να απευθύνονται στον ιατρό τους για περαιτέρω διερεύνηση όταν εμφανίζουν σχετικά συμπτώματα. Τονίζεται ότι ο επίμονος βήχας, η δύσπνοια, οι αλλαγές στην αναπνοή ή αίσθημα δυσφορίας στην κόπωση απαιτούν άμεση ιατρική αξιολόγηση. Η έγκαιρη αναγνώριση των συμπτωμάτων και διάγνωση συμβάλλει σε καλύτερα κλινικά αποτελέσματα. Παράλληλα, επισημαίνεται ότι το κάπνισμα αποτελεί σημαντικό παράγοντα κινδύνου τόσο για τον Καρκίνο του Πνεύμονα όσο και για τη ΧΑΠ, με σύσταση στους πολίτες να ζητούν υποστήριξη από τον ιατρό τους για τη διακοπή του.

Παρακολουθήστε το βίντεο της εκστρατείας ενημέρωσης εδώ.

Υπογραφή τριών μνημονίων συνεργασίας Μνημόνια συνεργασίας με ΕΟΠΕ, ΕΛΕΚΑΠ και ΕΠΕ

Στο πλαίσιο της εστίασής της στην φροντίδα των πνευμόνων, η AstraZeneca υπέγραψε τρία μνημόνια συνεργασίας με την Εταιρεία Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδας (ΕΟΠΕ), την Ελληνική Εταιρεία Καρκίνου του Πνεύμονα (ΕΛΕΚΑΠ) και την Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία (ΕΠΕ).

Στόχος της συνεργασίας είναι ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη και η υλοποίηση ενός κοινού προγράμματος για τη βελτίωση της ενημέρωσης, της διάγνωσης και της διαχείρισης ασθενών με Καρκίνο του Πνεύμονα και ΧΑΠ για τα έτη 2025–2026.

Οι προβλεπόμενες δράσεις περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων:

Συντονισμό και ενίσχυση εκπαιδευτικών πρωτοβουλιών ενημέρωσης του κοινού.

Διενέργεια σπιρομετρήσεων σε ασθενείς με Καρκίνο του Πνεύμονα.

Εκπαιδευτικές δράσεις για επαγγελματίες υγείας, συμπεριλαμβανομένης της εκπαίδευσης νέων ογκολόγων στην αναγνώριση, των πρώιμων συμπτωμάτων της ΧΑΠ σε ασθενείς.

«Η ΧΑΠ είναι σημαντικός παράγοντας κινδύνου για καρκίνο του πνεύμονα. Η έγκαιρη αναγνώριση και αντιμετώπισή της στους ασθενείς με καρκίνο του πνεύμονα συμβάλλει ουσιαστικά στην καλύτερη διαχείριση των αναπνευστικών συμπτωμάτων και, μέσω στοχευμένων παρεμβάσεων στη βελτίωση της λειτουργικής κατάστασης και της ποιότητας ζωής», σημείωσε ο Πρόεδρος της ΕΟΠΕ, Εμμανουήλ Σαλούστρος.

Ο Πρόεδρος της ΕΛΕΚΑΠ, Κωνσταντίνος Συρίγος επεσήμανε: «Η ΕΛΕΚΑΠ συμμετέχει ενεργά σε αυτή τη σημαντική πρωτοβουλία, γιατί η έγκαιρη διάγνωση τόσο του Καρκίνου του Πνεύμονα όσο και της ΧΑΠ σώζει ζωές. Μέσα από την κοινή δράση και τις οργανωμένες εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες μπορούμε να ενισχύσουμε την κλινική εγρήγορση και την ενημέρωση του κοινού, με στόχο την εξάλειψη των ανισοτήτων στην πρόσβαση και θεραπεία του καρκίνου του πνεύμονα ακόμη και σε απομακρυσμένες περιοχές».

«Θεωρούμε σημαντική τη συνεργασία μας με την AstraZeneca. H σωστή αξιολόγηση και αναγνώριση της ΧΑΠ στους ασθενείς με Καρκίνο του Πνεύμονα, αλλά και η έγκαιρη διάγνωση και των δύο νόσων, αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της ολιστικής ογκολογικής φροντίδας. Η διεπιστημονική συνεργασία συμβάλει αποτελεσματικά στην ποιότητα της περίθαλψης», τόνισε από την πλευρά του ο Πρόεδρος της ΕΠΕ, Καθηγητής Στέλιος Λουκίδης.

