Με αφορμή πρόσφατο Δελτίο Τύπου της Ελληνικής Οφθαλμολογικής Εταιρείας (ΕΟΕ) σχετικά με την οφθαλμολογική εξέταση, τη διάγνωση και την άσκηση ιατρικών πράξεων, ο Πανελλήνιος Σύλλογος Οπτικών Οπτομετρών (ΠΣΟΟ) – Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου – προχωρά σε μια θεσμικά τεκμηριωμένη τοποθέτηση, με μοναδικό γνώμονα την προστασία της δημόσιας υγείας, τον σεβασμό των επιστημονικών ρόλων και την ορθή ενημέρωση των πολιτών.

Η ανακοίνωση του ΠΣΟΟ έχει ως εξής:

Είναι πρωταρχικής σημασίας να καταστεί σαφές ότι η Οπτομετρία αποτελεί διεθνώς αναγνωρισμένο, και από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (WHO), επιστημονικό κλάδο της πρωτοβάθμιας φροντίδας της όρασης στο πλαίσιο των σύγχρονων συστημάτων υγείας, με αυτοτελές γνωστικό αντικείμενο, ακαδημαϊκή εκπαίδευση και συγκεκριμένες επαγγελματικές αρμοδιότητες.

Ο Π.Σ.Ο.Ο. επισημαίνει ότι όλα τα μέλη του ασκούν το επάγγελμά τους με πλήρη σεβασμό στο ισχύον νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τους Οπτικούς – Οπτομέτρες και τη λειτουργία των οπτικών καταστημάτων και σύμφωνα με την πανεπιστημιακή τους εκπαίδευση.

Οι επαγγελματικές δραστηριότητες των Οπτικών – Οπτομετρών ασκούνται απολύτως σύμφωνα με τα κατοχυρωμένα επαγγελματικά τους δικαιώματα, με γνώμονα την προστασία της δημόσιας υγείας και την ασφάλεια των πολιτών

και πάντα με σεβασμό στην διεπιστημονική συνεργασία.

Τονίζουμε ότι η προστασία του πολίτη δεν επιτυγχάνεται με την αμφισβήτηση ενός αναγνωρισμένου – εθνικά και υπερεθνικά – επιστημονικού κλάδου, αλλά με τη δημιουργία ενός σύγχρονου, ασφαλούς και λειτουργικού μοντέλου φροντίδας, στο οποίο κάθε επιστήμονας παρέχει τις υπηρεσίες για τις οποίες έχει εκπαιδευτεί και είναι θεσμικά αρμόδιος.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Π.Σ.Ο.Ο. παραμένει σταθερά προσηλωμένος στον επιστημονικό διάλογο και στη συνεργασία με όλους τους αρμόδιους φορείς, με στόχο τη διαμόρφωση ενός σύγχρονου πλαισίου που θα υπηρετεί πρωτίστως τον πολίτη και τη δημόσια υγεία. Ο διάλογος απαιτεί ανοιχτό πνεύμα, επιστημονικά δεδομένα και σεβασμό στη διαφορετικότητα των ρόλων. Η δημόσια υγεία δεν υπηρετείται από αντιπαραθέσεις, αλλά από συνεργασίες που βασίζονται στην επιστήμη και στην πραγματικότητα των σύγχρονων συστημάτων υγείας.

Εν όψει των ανωτέρω, δηλώνουμε σαφώς και ρητώς την πρόθεση συμπόρευσης με τα μέλη και τους εκπροσώπους της Ελληνικής Οφθαλμολογικής Εταιρίας, προς προάσπιση του κλάδου της υγείας. Η διεθνής πρακτική αποδεικνύει ότι η αποτελεσματική φροντίδα της όρασης δεν βασίζεται σε αποκλεισμούς, αλλά στη συνεργασία μεταξύ διαφορετικών επιστημονικών κλάδων, με σαφή καθορισμό ρόλων, κανόνες δεοντολογίας και οργανωμένα συστήματα παραπομπής.

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Οπτικών Οπτομετρών θα συνεχίσει να υπερασπίζεται με θεσμική σοβαρότητα – και πάντοτε εντός των νομοθετικά κατοχυρωμένων αρμοδιοτήτων του – το επιστημονικό κύρος του κλάδου, τα δικαιώματα των Οπτικών – Οπτομετρών και, πάνω από όλα, το δικαίωμα των πολιτών σε ποιοτικές και ασφαλείς υπηρεσίες φροντίδας της όρασης.