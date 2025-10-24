Γράφει ο Αλέξης Σωτηρόπουλος MD. PhD, Παθολόγος-Διαβητολόγος και Γενικός Ιατρός.

Ο Οκτώβριος φέρνει μαζί του τις πρώτες βροχές, τη σχολική ρουτίνα και… τις εποχικές ιώσεις. Τα φτερνίσματα, ο πονόλαιμος και ο πυρετός κάνουν την εμφάνισή τους απροειδοποίητα – κι έτσι η ίδια απορία επιστρέφει κάθε χρόνο:

«Τι να πάρω; ιβουπροφαίνη ή παρακεταμόλη;». Kαι τα δύο φάρμακα είναι ασφαλή αρκεί να χρησιμοποιούνται σωστά. Όμως έχουν διαφορετικό τρόπο δράσης, που αξίζει να γνωρίζουμε.

Πώς δρουν;

Η παρακεταμόλη δρα κυρίως στον εγκέφαλο, ρυθμίζοντας το «θερμοστάτη» του σώματος και μειώνοντας τον πόνο και τον πυρετό.

Η ιβουπροφαίνη, εκτός από αναλγητική και αντιπυρετική, έχει και αντιφλεγμονώδη δράση. Δηλαδή, εκτός από το να μειώνει τον πόνο και τον πυρετό, καταπολεμά και την αιτία του πόνου όταν αυτή σχετίζεται με φλεγμονή (όπως συμβαίνει συχνά με φαρυγγίτιδα, μυϊκό πόνο, (μυαλγίες) πονόδοντο, πονοκέφαλος τάσης ή πόνο περιόδου).

Γι’ αυτό, στις φθινοπωρινές ιώσεις όπου το σώμα «παλεύει» με τη φλεγμονή, η ιβουπροφαίνη μπορεί να προσφέρει πιο ολοκληρωμένη δράση.

Στη σύγχρονη καθημερινότητα, όλοι θέλουμε κάτι που να δρα γρήγορα.

Κλινικές μελέτες έχουν δείξει ότι οι μαλακές κάψουλες ιβουπροφαίνης (όπως Νurofen 400mg) απορροφώνται 2 φορές πιο γρήγορα από τις συμβατικές ταμπλέτες, προσφέροντας ταχύτερη ανακούφιση σε σχέση με άλλα αναλγητικά με διάρκεια δράσης που μπορεί να φτάσει έως και 8 ώρες.

Η παρακεταμόλη παραμένει αποτελεσματική, αλλά έχει συνήθως πιο αργή έναρξη δράσης, και διάρκεια έως περίπου 6 ώρες, ενώ δεν διαθέτει αντιφλεγμονώδη ιδιότητα.

Για πόνο με φλεγμονή ή έντονα συμπτώματα ίωσης (πονόλαιμο, μυαλγίες, πόνο περιόδου, πονόδοντο, πυρετό με ρίγη), η ιβουπροφαίνη προσφέρει ολοκληρωμένη δράση.

Μύθοι που αξίζει να καταρριφθούν

«Η ιβουπροφαίνη ερεθίζει το στομάχι» – Οι σύγχρονες μορφές της (όπως το Νurofen 400mg μαλακή κάψουλα), είναι καλά ανεκτές όταν λαμβάνονται στη σωστή δόση.

«Η παρακεταμόλη είναι πάντα πιο ασφαλής» – Όπως κάθε φάρμακο, χρειάζεται προσοχή στη δόση, ειδικά σε άτομα με ηπατικά προβλήματα ή σε όσους λαμβάνουν άλλα φάρμακα.

«Τα δύο φάρμακα είναι το ίδιο» – Όχι. Έχουν διαφορετικό μηχανισμό, διάρκεια και πεδίο δράσης. Η επιλογή πρέπει να βασίζεται στο σύμπτωμα και στις ανάγκες του κάθε οργανισμού

Η σημασία της σωστής χρήσης

Όποιο φάρμακο κι αν επιλέξουμε, η σωστή δοσολογία και η τήρηση των οδηγιών είναι το «κλειδί» για ασφάλεια και αποτελεσματικότητα. Πάντα διαβάζουμε το φύλλο οδηγιών και συμβουλευόμαστε τον φαρμακοποιό ή τον γιατρό μας.

Ο πυρετός και ο πόνος είναι προειδοποιητικά σήματα του οργανισμού —δεν είναι «εχθροί». ‘Οταν όμως δυσκολεύουν την καθημερινότητά μας, η έγκαιρη και στοχευμένη αντιμετώπιση κάνει τη διαφορά. Η ιβουπροφαίνη, χάρη στην αντιφλεγμονώδη και γρήγορη δράση της, μπορεί να γίνει πολύτιμος σύμμαχος για γρήγορη ανακούφιση και επιστροφή στην καθημερινότητα. Το Nurofen 400mg μαλακή κάψουλα χάρη στη μορφή του απορροφάται 2 φορές πιο γρήγορα σε σύγκριση με τα δισκία ιβουπροφαίνης , ενώ η εύκολη κατάποση το καθιστά ιδανική επιλογή για όσους δυσκολεύονται με τα παραδοσιακά δισκία. Πάντα ακολουθείτε τις οδηγίες του γιατρού ή του φαρμακοποιού σας και μην ξεπερνάτε τη συνιστώμενη δόση.