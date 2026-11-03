Υπάρχει μια στιγμή που όλοι οι καπνιστές γνωρίζουν καλά. Δεν είναι η στιγμή που ανάβουν το πρώτο τσιγάρο της ημέρας, ούτε εκείνη που υπολογίζουν πόσα έχουν καπνίσει. Είναι η στιγμή που αποφασίζουν να το κόψουν και συνειδητοποιούν, λίγες ώρες αργότερα, ότι το σώμα τους «διαφωνεί». Η νικοτίνη έχει «εκπαιδεύσει» τον εγκέφαλο να τη ζητά, και η στέρηση δεν είναι απλώς μια κακή διάθεση· είναι μια βιολογική απαίτηση που μοιάζει ακαταμάχητη.

Γι’ αυτό η διακοπή του καπνίσματος αποτυγχάνει τόσο συχνά όταν βασίζεται μόνο στη θέληση. Χρειάζεται φαρμακευτική υποστήριξη, και μια από τις πιο πρόσφατες επιλογές στην Ελλάδα είναι το RECIGAR, με δραστική ουσία την κυτισινικλίνη (cytisinicline) 1,5 mg.

Η κυτισινικλίνη είναι ένα φυτικό αλκαλοειδές που απομονώνεται από σπόρους του Laburnum anagyroides και χρησιμοποιείται στη διακοπή του καπνίσματος εδώ και δεκαετίες στην Ανατολική Ευρώπη. Προσδένεται στους νικοτινικούς υποδοχείς α4β2 του εγκεφάλου -τους ίδιους υποδοχείς που «ενεργοποιεί» η νικοτίνη- αλλά με μικρότερη δραστικότητα. Παράλληλα, αυξάνει μετρίως τα επίπεδα ντοπαμίνης, γεγονός που ανακουφίζει τα συμπτώματα στέρησης χωρίς να «πυροδοτεί» τον εθισμό. Με άλλα λόγια, καταπραΰνει τα συμπτώματα της στέρησης της νικοτίνης κατά τη διαδικασία της διακοπής.

Εν ολίγοις, η κυτισινικλίνη καταλαμβάνει τη θέση της νικοτίνης στον εγκέφαλο, μειώνει την επιθυμία για τσιγάρο και «σβήνει» σταδιακά τον εθισμό, χωρίς να χρειάζεται να υποφέρετε από την έντονη στέρηση. Στόχος της χρήσης του RECIGAR είναι η οριστική διακοπή της χρήσης προϊόντων καπνού, ηλεκτρονικών τσιγάρων (άτμισμα), συστημάτων θέρμανσης καπνού και άλλων προϊόντων που περιέχουν νικοτίνη.

Το σχήμα των 25 ημερών: Σταδιακή μείωση, όχι απότομη διακοπή

Το RECIGAR χρησιμοποιείται σε ένα δομημένο πρόγραμμα 25 ημερών με σταδιακά μειούμενη δόση, σχεδιασμένο ώστε ο οργανισμός να αποδεσμευτεί από τη νικοτίνη με όσο το δυνατόν λιγότερη ταλαιπωρία. Η συσκευασία περιέχει 100 δισκία των 1,5 mg, ακριβώς όσα χρειάζονται για την πλήρη θεραπεία.

Το σχήμα έχει ως εξής:

Ημέρες 1–3: 1 δισκίο κάθε 2 ώρες (έως 6 δισκία την ημέρα).

Ημέρες 4–12: 1 δισκίο κάθε 2,5 ώρες (έως 5 δισκία την ημέρα).

Ημέρες 13–16: 1 δισκίο κάθε 3 ώρες (έως 4 δισκία την ημέρα).

Ημέρες 17–20: 1 δισκίο κάθε 4–5 ώρες (έως 3 δισκία την ημέρα).

Ημέρες 21–25: 1 έως 2 δισκία την ημέρα.

Η κυτισινικλίνη δημιουργεί ένα «μαξιλάρι» που μειώνει την επιθυμία για τσιγάρο, επιτρέποντάς σας να αντέξετε τις πρώτες κρίσιμες ημέρες. Σύμφωνα με τις οδηγίες, το κάπνισμα πρέπει να σταματήσει το αργότερο μέχρι την 5η ημέρα.

Πόσο αποτελεσματικό είναι; Τα δεδομένα

Η κυτισινικλίνη έχει μελετηθεί εκτενώς τα τελευταία χρόνια. Μια μετα-ανάλυση 11 κλινικών δοκιμών με σχεδόν 5.000 συμμετέχοντες έδειξε ότι το τυπικό σχήμα των 25 ημερών (100 δισκία των 1,5 mg) είναι αποτελεσματικό και καλά ανεκτό.

Στη δοκιμή ORCA-3, που έγινε με δόση 9 mg την ημέρα, το 14,8% όσων πήραν κυτισινικλίνη για 6 εβδομάδες δεν κάπνιζε στις εβδομάδες 3 έως 6, έναντι 6,0% με placebo. Με θεραπεία 12 εβδομάδων, στις εβδομάδες 9 έως 12 τα ποσοστά ήταν 30,3% έναντι 9,4%.

Στην Ελλάδα, ερευνητική ομάδα του Νοσοκομείου «Ευαγγελισμός» έκανε μια μελέτη με 105 καπνιστές. Αρχικά τους έδωσε 9 mg κυτισινικλίνης την ημέρα και η δόση μειωνόταν σταδιακά, ώστε η θεραπεία να κρατήσει περίπου δύο μήνες -υπήρχαν και πέντε συνεδρίες υποστήριξης. Στους τρεις μήνες, το 68% είπε ότι δεν κάπνιζε.

Κανένα φάρμακο δεν είναι χωρίς παρενέργειες. Οι πιο συχνές με την κυτισινικλίνη είναι ναυτία, πονοκέφαλος, διαταραχές ύπνου, ζάλη, ξηροστομία και γαστρεντερική ενόχληση. Στις κλινικές δοκιμές, η συχνότητα της ναυτίας ήταν παρόμοια με το placebo (περίπου 6–7%), γεγονός που την καθιστά πιο ανεκτή από παλαιότερες θεραπείες.

Πρακτικές συμβουλές

Το φάρμακο μειώνει την επιθυμία, αλλά η απόφαση και η δέσμευση παραμένουν δικές σας. Η συμπεριφορική υποστήριξη -από γιατρό, φαρμακοποιό ή ομάδες υποστήριξης- αυξάνει σημαντικά τις πιθανότητες επιτυχίας.

Ακολουθήστε το σχήμα. Η σταδιακή μείωση της δόσης είναι σχεδιασμένη για να αποφευχθούν οι παρενέργειες και να διατηρηθεί η δράση. Μην αυξήσετε τη δόση από μόνοι σας.

Χρησιμοποιήστε την τεχνολογία. Η UNI-PHARMA, η φαρμακευτική εταιρεία που επικοινωνεί το RECIGAR στην Ελλάδα, δημιούργησε επίσης το RECIGAR App, μία δωρεάν εφαρμογή για συσκευές iOS και Android. H εφαρμογή συνοδεύει τη θεραπεία και παρέχει υποστήριξη και παρακολούθηση της προόδου.

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