Τα κρούσματα γονόρροιας και σύφιλης στην Ευρώπη εκτοξεύθηκαν το 2024, φτάνοντας στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων τουλάχιστον δέκα ετών, σύμφωνα με νέα έκθεση του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC). Οι αυξήσεις είναι εντυπωσιακές: 303% για τη γονόρροια από το 2015 και υπερδιπλασιασμός της σύφιλης την ίδια περίοδο. Το ECDC κάνει λόγο για «επείγουσα ανάγκη δράσης».

Τα νούμερα – ρεκόρ

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, το 2024 καταγράφηκαν:

106.331 κρούσματα γονόρροιας (αύξηση 303% σε σύγκριση με το 2015)

45.557 κρούσματα σύφιλης (υπερδιπλασιασμός από το 2015)

213.443 κρούσματα χλαμυδίων – παραμένουν η συχνότερη βακτηριακή ΣΜΝ, παρά τη μείωση 6% από το 2015.

Ο Ιταλός επιδημιολόγος Μπρούνο Τσιάντσιο του ECDC εξήγησε ότι τα «διευρυνόμενα κενά στον έλεγχο και την πρόληψη» ευθύνονται εν μέρει για την αύξηση της μετάδοσης.

Σοβαρές επιπλοκές και συγγενής σύφιλη

Ο Τσιάντσιο προειδοποίησε ότι οι λοιμώξεις αυτές, αν δεν αντιμετωπιστούν εγκαίρως, μπορούν να προκαλέσουν σοβαρές επιπλοκές: χρόνιο πόνο, υπογονιμότητα, και στην περίπτωση της σύφιλης, βλάβες στην καρδιά, στα αιμοφόρα αγγεία και στο νευρικό σύστημα.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η συγγενής σύφιλη, όπου η λοίμωξη μεταδίδεται από τη μητέρα στο νεογνό κατά την κύηση. Σύμφωνα με τα στοιχεία του ECDC, σε 14 ευρωπαϊκές χώρες που παρείχαν σχετικά δεδομένα, τα περιστατικά σχεδόν διπλασιάστηκαν μέσα σε έναν χρόνο: από 78 το 2023 σε 140 το 2024. Τέτοιες λοιμώξεις μπορούν να οδηγήσουν σε σοβαρές, δια βίου επιπλοκές για το παιδί.

Οι άνδρες που έχουν σεξουαλικές επαφές με άνδρες (ΑΣΕΜ) παραμένουν η ομάδα με τη μεγαλύτερη επιβάρυνση, ιδιαίτερα για γονόρροια και σύφιλη. Ωστόσο, η σύφιλη αυξάνεται και σε ετεροφυλόφιλες γυναίκες, ειδικά σε ηλικίες τεκνοποίησης – γεγονός που συνδέεται άμεσα με τον κίνδυνο συγγενούς σύφιλης.

Πρωταθλήτρια στις λοιμώξεις η Ισπανία

Μεταξύ των χωρών που συμμετείχαν στην έρευνα, η Ισπανία κατέγραψε τον μεγαλύτερο αριθμό επιβεβαιωμένων κρουσμάτων τόσο για γονόρροια (37.169) όσο και για σύφιλη (11.556).

Η πρόληψη παραμένει απλή – αλλά παραμελείται

Ο Μπρούνο Τσιάντσιο υπογράμμισε: «Η προστασία της σεξουαλικής σας υγείας παραμένει απλή». Οι βασικές συστάσεις περιλαμβάνουν:

Χρήση προφυλακτικού με νέους ή πολλαπλούς συντρόφους.

Τακτικό έλεγχο (τεστ) αν εμφανιστούν συμπτώματα (πόνος, εκκρίσεις, έλκη).

Έγκαιρη διάγνωση και θεραπεία, καθώς τόσο η γονόρροια όσο και η σύφιλη είναι ιάσιμες με αντιβιοτικά, εφόσον αντιμετωπιστούν νωρίς.