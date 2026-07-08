Γράφει ο Δρ. Κωνσταντίνος Στρατούλιας, Χειρουργός, Διευθυντής Κλινικής Λαπαροσκοπικής Χειρουργικής & Χειρουργικής Ογκολογίας, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών.

Η ελάχιστα επεμβατική χειρουργική έχει αλλάξει ριζικά τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζονται σήμερα πολλοί καρκίνοι του πεπτικού συστήματος. Η λαπαροσκοπική και η ρομποτική χειρουργική προσφέρουν σημαντικά πλεονεκτήματα τόσο για τον ασθενή, όσο και για τον χειρουργό, συνδυάζοντας μικρότερο χειρουργικό τραύμα, ταχύτερη ανάρρωση και υψηλή χειρουργική ακρίβεια.

Παρότι πολλοί ασθενείς αναρωτιούνται ποια από τις δύο τεχνικές είναι καλύτερη, η πραγματικότητα είναι ότι πρόκειται για δύο σύγχρονες μεθόδους που συχνά λειτουργούν συμπληρωματικά, με την επιλογή να εξαρτάται από τη φύση της νόσου, την ανατομία του ασθενούς και την εμπειρία της χειρουργικής ομάδας.

Ρομποτική χειρουργική: η εξέλιξη της λαπαροσκόπησης

Η ρομποτική χειρουργική δεν αντικαθιστά τον χειρουργό. Αντίθετα, αποτελεί μια τεχνολογική εξέλιξη της λαπαροσκοπικής χειρουργικής, προσφέροντας μεγαλύτερη ακρίβεια και ευελιξία κινήσεων.

Τα ρομποτικά εργαλεία διαθέτουν περισσότερους βαθμούς ελευθερίας, επιτρέποντας κινήσεις που προσομοιάζουν εκείνες του ανθρώπινου χεριού ακόμη και σε ιδιαίτερα περιορισμένους ανατομικούς χώρους. Παράλληλα, η τρισδιάστατη εικόνα υψηλής ευκρίνειας και η απόλυτα σταθερή κάμερα προσφέρουν εξαιρετική ορατότητα και λεπτομέρεια κατά τη διάρκεια της επέμβασης.

Τα πλεονεκτήματα αυτά είναι ιδιαίτερα σημαντικά σε επεμβάσεις που πραγματοποιούνται σε δύσκολες ανατομικές περιοχές, όπως το ορθό χαμηλά στην πύελο ή περιοχές κοντά στο διάφραγμα, όπου ο διαθέσιμος χώρος είναι περιορισμένος.

Καλύτερα ογκολογικά αποτελέσματα και ταχύτερη ανάρρωση

Η μετάβαση από τα ανοιχτά χειρουργεία στις ελάχιστα επεμβατικές τεχνικές δεν έγινε μόνο για λόγους άνεσης του ασθενούς.

Μεγάλες διεθνείς μελέτες έχουν πλέον αποδείξει ότι οι λαπαροσκοπικές και ρομποτικές επεμβάσεις μπορούν να προσφέρουν τουλάχιστον ισάξια και σε πολλές περιπτώσεις καλύτερα ογκολογικά αποτελέσματα. Η μεγέθυνση της εικόνας επιτρέπει στον χειρουργό να αναγνωρίζει με μεγαλύτερη ακρίβεια τα όρια του όγκου και να πραγματοποιεί πιο λεπτομερείς χειρουργικούς χειρισμούς.

Παράλληλα, οι μικρότερες τομές μεταφράζονται σε λιγότερο μετεγχειρητικό πόνο, μικρότερη απώλεια αίματος, ταχύτερη κινητοποίηση και συντομότερη επιστροφή στις καθημερινές δραστηριότητες.

Καρκίνος παχέος εντέρου και ορθού

Στον καρκίνο του παχέος εντέρου, η ελάχιστα επεμβατική χειρουργική αποτελεί πλέον καθιερωμένη πρακτική. Ιδιαίτερα στις περιπτώσεις όγκων του ορθού, η ρομποτική τεχνολογία προσφέρει σημαντικά πλεονεκτήματα, καθώς επιτρέπει εξαιρετικά ακριβείς χειρισμούς μέσα στον περιορισμένο χώρο της πυέλου.

Η καλύτερη ορατότητα και η ευελιξία των εργαλείων συμβάλλουν στη διατήρηση σημαντικών ανατομικών δομών και στη βελτιστοποίηση του ογκολογικού αποτελέσματος, χωρίς συμβιβασμούς στην ασφάλεια της επέμβασης.

Καρκίνος στομάχου

Στον καρκίνο του στομάχου, η ρομποτική χειρουργική δίνει επιπλέον δυνατότητες κατά τη διάρκεια του λεμφαδενικού καθαρισμού, ο οποίος αποτελεί βασικό μέρος της ογκολογικής θεραπείας.

Η χρήση ειδικών τεχνολογιών απεικόνισης, όπως η χρωστική ICG και η απεικόνιση υπέρυθρου φωτός, επιτρέπει την ακριβέστερη αναγνώριση των λεμφαδένων που πρέπει να αφαιρεθούν. Αυτό βοηθά τον χειρουργό να πραγματοποιεί πιο στοχευμένες επεμβάσεις, διατηρώντας παράλληλα τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια για τον ασθενή.

Η ίδια τεχνολογία συμβάλλει και στον έλεγχο της αιμάτωσης των ιστών πριν από τις εντερικές αναστομώσεις, μειώνοντας σημαντικά τον κίνδυνο διαρροής, μίας από τις σοβαρότερες επιπλοκές των επεμβάσεων αυτών.

Η σημασία της εξειδίκευσης

Παρότι η τεχνολογία προσφέρει εντυπωσιακές δυνατότητες, η επιτυχία μιας επέμβασης εξακολουθεί να εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την εμπειρία και την εξειδίκευση της χειρουργικής ομάδας.

Η σωστή εκπαίδευση στις ελάχιστα επεμβατικές τεχνικές είναι καθοριστική, καθώς τα σύγχρονα εργαλεία μπορούν να αποδώσουν το μέγιστο όφελος μόνο όταν χρησιμοποιούνται από χειρουργούς με εμπειρία και εξειδίκευση στην ογκολογική χειρουργική.

Η πρόληψη παραμένει ο σημαντικότερος σύμμαχος

Παρά τις θεαματικές εξελίξεις στη θεραπεία, το μεγαλύτερο πρόβλημα εξακολουθεί να είναι η καθυστερημένη διάγνωση. Συμπτώματα όπως επίμονες αλλαγές στις κενώσεις, αίμα στα κόπρανα, κοιλιακό άλγος ή ανεξήγητη απώλεια βάρους δεν πρέπει να αγνοούνται.

Η έγκαιρη διενέργεια κολονοσκόπησης και γαστροσκόπησης, σύμφωνα με τις σύγχρονες κατευθυντήριες οδηγίες και το ατομικό οικογενειακό ιστορικό, μπορεί να οδηγήσει σε διάγνωση σε πρώιμο στάδιο, όταν οι πιθανότητες πλήρους ίασης είναι σημαντικά υψηλότερες.

Η τεχνολογία έχει προσφέρει στους χειρουργούς ισχυρά εργαλεία. Όμως το σημαντικότερο βήμα εξακολουθεί να είναι η έγκαιρη προσέλευση του ασθενούς στον ειδικό, ώστε η θεραπεία να γίνει την κατάλληλη στιγμή και με τις καλύτερες δυνατές προϋποθέσεις.

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