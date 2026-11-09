Γράφει ο Δρ Χρήστος Σπ. Ζούπας, Διαβητολόγος, Διευθυντής Διαβητολογικής Κλινικής ΥΓΕΙΑ.

Η 14η Νοεμβρίου, ημέρα γέννησης του F.G BANTING, του επιστήμονα που ανακάλυψε την «ορμόνη ζωής» όπως αποκαλείται η Ινσουλίνη, έχει καθιερωθεί από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ), σε συνεργασία με τον ΟΗΕ, ως η Παγκόσμια Ημέρα Διαβήτη.

Η εφετινή χρονιά, είναι αφιερωμένη στη Ποιότητα Ζωής και την Ποιοτική φροντίδα των ατόμων με ΣΔ.

Στόχος, να τονίσει το δικαίωμα πρόσβασης όλων των ατόμων με ΣΔ, στις δυνατότητες και τα μέσα, που προσφέρει η σύγχρονη ιατρική, ώστε να δημιουργήσει ένα πιο υγιές περιβάλλον, χωρίς στιγματισμούς και με ισότιμη πρόσβαση στα θεραπευτικά μέσα, ώστε να ζήσουν μια καθ’ όλα φυσιολογική ζωή, με ποιότητα και μέλλον.

Αρκεί να συμφιλιωθεί κανείς μαζί του και να μάθει να ζει, με μέτρο, συνέπεια και αυτοκυριαρχία, αφού «το γλυκύτατο μυστήριο της ζωής», θα τον ακολουθεί για μια ολόκληρη ζωή.

Σύμφωνα με στοιχεία της Διεθνούς Ομοσπονδίας Διαβήτη (IDF) σε ολόκληρο τον κόσμο περισσότερα από 550 εκατομμύρια άτομα πάσχουν από ΣΔ, το 90% των οποίων πάσχει από ΣΔ τύπου 2, με το 80% να προέρχεται από χώρες με χαμηλό η/και μέτριο βιοτικό επίπεδο.

Επίσης περισσότερα από 1,5 εκατομμύρια παιδιά και έφηβοι πάσχουν από ΣΔ τα τύπου 1.

Κάθε χρόνο 6,7 εκατομμύρια θάνατοι συνδέονται με τη παρουσία του ΣΔ, ενώ το κόστος αντιμετώπισης του προβλήματος παγκοσμίως, αγγίζει το αστρονομικό ποσό του 1,1 τρις δολάρια, που αντιπροσωπεύει το 10% του παγκόσμιου ΑΕΠ.

Για το λόγο αυτό, η πρόληψη, η έγκαιρη διάγνωση και η ενδεδειγμένη θεραπευτική αντιμετώπιση του ΣΔ, αποτελεί πρωταρχικό μέλημα και επιτακτική ανάγκη, όλων των συστημάτων υγείας.

Η επιβεβαίωση, ότι η καλή ρύθμιση του σακχάρου προλαμβάνει την εμφάνιση των χρόνιων επιπλοκών του ΣΔ και η καλύτερη κατανόηση του «μεταβολικού συνδρόμου», οδήγησε στην εντυπωσιακή ανάπτυξη και δημιουργία θεραπευτικών μεθόδων και φαρμακευτικών ουσιών, που βελτίωσαν σημαντικά τη ρύθμιση του σακχάρου και την ποιότητα ζωής, των ατόμων με ΣΔ.

Στη χώρα μας, περισσότεροι από ένα εκατομμύριο συνάνθρωποί μας, πάσχουν από ΣΔ, και πολλοί από αυτούς, αντιμετωπίζουν διάφορα προβλήματα, σχετικά με το Σακχαρώδη Διαβήτη.

Κάθε χρόνο 35.000 – 40.000 άτομα ανακαλύπτουν, για πρώτη φορά το πρόβλημα, μεταξύ των οποίων και περισσότερα από 600 παιδιά ηλικίας κάτω των 16 ετών.

Ο Σακχαρώδης Διαβήτης διακρίνεται σε Σ Δ Τύπου 1, που αφορά τα παιδιά και τους νέους με Ινσουλινο-εξαρτώμενο ΣΔ που είναι το 5-10 % των περιπτώσεων και τον Σ Δ Τύπου 2, που πάσχει το 80-90% των ατόμων, η πλειονότητα των οποίων είναι υπέρβαροι η/και παχύσαρκοι σε ποσοστό μεγαλύτερο του 80%.

Υπάρχει και ένας τρίτος τύπος που λέγεται ΔΙΑΒΗΤΗΣ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗΣ, που εκδηλώνεται κατά της διάρκεια της εγκυμοσύνης και εξαφανίζεται στις περισσότερες περιπτώσεις μετά το τοκετό και αποτελεί προδιαθεσικό παράγοντα μελλοντικής εμφάνισης ΣΔ.

Τα τελευταία χρόνια, η μεγάλη αύξηση της Παιδικής Παχυσαρκίας, στη χώρα μας, έχει προκαλέσει την εκδήλωση Σακχαρώδη Διαβήτη Τύπου 2, στα παιδιά και τους νέους, με αποτέλεσμα την εμφάνιση σοβαρών προβλημάτων, σε νεαρή σχετικά ηλικία και την δημιουργία απρόβλεπτων συνεπειών ή/και επιπλοκών, που επηρεάζουν σημαντικά την ποιότητα ζωής και το μέλλον των παχύσαρκων-υπέρβαρων παιδιών ή νέων με ΣΔ.

Η Ελλάδα έχει το δυστυχές προνόμιο, να κατέχει μια απ τις πρώτες θέσεις στην Ευρώπη, στην Παιδική Παχυσαρκία.

Η ανάγκη ευαισθητοποίησης όλων μας, στο συγκεκριμένο πρόβλημα, είναι επιτακτική.

Τα τελευταία χρόνια η επιστημονική έρευνα και οι γνώσεις που αποκτήσαμε σχετικά με τον ΣΔ, μας προσφέρει τη δυνατότητα καλύτερης κατανόησης του προβλήματος και σε συνδυασμό με τα νέα εντυπωσιακά θεραπευτικά και τεχνολογικά μέσα που διαθέτει η σύγχρονη θεραπευτική προσέγγιση και αντιμετώπιση του Σακχαρώδη Διαβήτη, μπορεί να προσφέρουν, στα άτομα με ΣΔ, καλύτερη ποιότητα ζωής.

Αυτό όμως, που χρειάζεται ένας σύγχρονος άνθρωπος, που έρχεται αντιμέτωπος για πρώτη φορά με τον ΣΔ, είναι πρωτίστως να συμφιλιωθεί με το πρόβλημά του και να συνειδητοποιήσει, ότι για να ζήσει πολλά και καλά χρόνια χρειάζεται «μέτρο», συνέπεια, αυτοκυριαρχία και συστηματική ιατρική παρακολούθηση από εξειδικευμένο ιατρικό προσωπικό.

Βασικές αρχές για την αντιμετώπιση του Σακχαρώδη Διαβήτη, αποτελεί η υιοθέτηση ενός υγιεινού τρόπου ζωής και διατροφής, με τροφές πλούσιες σε φυτικές ίνες, σε συνδυασμό με συστηματική σωματική δραστηριότητα και άσκηση.

Η θεραπευτική προσέγγιση των ανθρώπων με Σακχαρώδη Διαβήτη, τα τελευταία χρόνια έχει εντυπωσιακή εξέλιξη και πρόοδο. Για το λόγο αυτό, κάθε άτομο με ΣΔ, μπορεί να φτιάξει τη ζωή του όπως επιθυμεί, με ασφάλεια και καλή ποιότητα ζωής, αφού μόνο αυτή προσφέρει ευζωία και μακροζωία.

Το μόνο που χρειάζεται είναι η συστηματική εκπαίδευση και ενημέρωση, σε συνεργασία με τον γιατρό του, ώστε να μάθει να προσαρμόζει τη θεραπευτική του αγωγή, στον καθημερινό τρόπο ζωής που επιθυμεί να ζήσει.

Η χρήση τεχνολογικά βελτιωμένων μορφών και τύπων Ινσουλίνης, σε συνδυασμό με μοντέρνους και απλοποιημένους τρόπους χορήγησης Ινσουλίνης, με τις περίφημες «πέννες» ή «στυλό», τις εξελιγμένες «υβριδικές» Αντλίες Ινσουλίνης, που επικοινωνούν, με τα σύγχρονα συστήματα συνεχούς καταγραφής του σακχάρου, έχει αλλάξει προς το καλύτερο την αντιμετώπιση και ρύθμιση του ΣΔ.

Η ανακάλυψη και κλινική εφαρμογή των περίφημων Ινκρετινών, με την εντυπωσιακή επίδραση στο μεταβολισμό του σακχάρου και την απώλεια βάρους, βελτίωσε σημαντικά τη ρύθμιση του ΣΔ.

Όλα αυτά προσφέρουν ασφαλώς, πολλές και καλύτερες θεραπευτικές επιλογές. Σήμερα δεν υπάρχουν πλέον διαβητικοί που δεν μπορούν να ρυθμιστούν, παρά μόνο διαβητικοί που «δε θέλουν να ρυθμιστούν».