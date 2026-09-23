Η MiniMed, παγκόσμιος ηγέτης στην τεχνολογία για τον διαβήτη, παρουσίασε σήμερα τη μεγαλύτερη έως τώρα ανάλυση δεδομένων πραγματικού κόσμου1 από χρήστες του συστήματος MiniMed™ 780G στην Ελλάδα. Τα αποτελέσματα της μελέτης «Real-World Performance of the MiniMed 780G Advanced Hybrid Closed Loop Automated Insulin Delivery System in Greece» καταδεικνύουν τον αντίκτυπο των συστημάτων Αυτοματοποιημένης Χορήγησης Ινσουλίνης (Automated Insulin Delivery – AID) στη γλυκαιμική ρύθμιση των ατόμων που ζουν με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 1, καλύπτοντας παράλληλα ένα σημαντικό κενό τεκμηρίωσης για τον ελληνικό πληθυσμό.

Παρά τα ιδιαιτέρως θετικά αποτελέσματα, η χρήση αντλιών ινσουλίνης στην Ελλάδα παραμένει σχετικά χαμηλή, γεγονός που υπογραμμίζει την ανάγκη για διεύρυνση της πρόσβασης σε συστήματα αυτοματοποιημένης χορήγησης ινσουλίνης.

Για τα περίπου 28.000 άτομα που ζουν με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 1 στην Ελλάδα2, η καθημερινή διαχείριση της νόσου μπορεί να είναι απαιτητική, καθώς προϋποθέτει έως και 180 αποφάσεις την ημέρα, συμπεριλαμβανομένων αποφάσεων σχετικά με το πότε και πόση ινσουλίνη πρέπει να χορηγηθεί.3

Οι απαιτήσεις αυτές μπορεί να είναι ιδιαιτέρως δύσκολες κατά τη διάρκεια των γευμάτων καθώς και τις νυχτερινές ώρες, όταν τα επίπεδα γλυκόζης μπορεί να μεταβάλλονται γρήγορα και να διαταράσσουν τον ύπνο.

Τα συστήματα αυτοματοποιημένης χορήγησης ινσουλίνης (AID) συμβάλλουν στη μείωση αυτού του καθημερινού φορτίου, συνδυάζοντας μια αντλία ινσουλίνης, ένα σύστημα συνεχούς παρακολούθησης γλυκόζης (CGM) και έναν εξελιγμένο αλγόριθμο ο οποίος προσαρμόζει αυτόματα και συνεχώς τη χορήγηση ινσουλίνης σε πραγματικό χρόνο, με βάση τις μετρήσεις γλυκόζης του αισθητήρα CGM.

Με τον τρόπο αυτό υποστηρίζεται η βελτιστοποίηση της γλυκαιμικής ρύθμισης, ενώ παράλληλα διευκολύνεται η αντιμετώπιση αρκετών από τις ψυχολογικές και πρακτικές προκλήσεις της καθημερινής φροντίδας του διαβήτη. Ωστόσο, η χρήση αντλιών ινσουλίνης στην Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένων των συστημάτων AID, παραμένει χαμηλή, κυμαινόμενη από 15,4% έως 21,3%, ανάλογα με την ηλικιακή ομάδα.4

Κύρια ευρήματα της αναδρομικής παρατηρητικής μελέτης1 των δεδομένων πραγματικού κόσμου*:

Σχεδόν 3 στους 4 χρήστες (74,5%) πέτυχαν τον διεθνώς συνιστώμενο στόχο: Χρόνο εντός εύρους ή Time in Range – TIR ≥70% . Ο δείκτης αυτός ορίζεται ως το ποσοστό του χρόνου κατά το οποίο ως το ποσοστό του χρόνου κατά το οποίο τα επίπεδα γλυκόζης διατηρούνται στο εύρος 70-180 mg/dL.

Το ποσοστό των χρηστών που πέτυχαν TIR ≥70% υπερδιπλασιάστηκε μετά την έναρξη χρήσης του συστήματος , από 36,1% σε 72,8% , αναδεικνύοντας την ικανότητα του συστήματος να υποστηρίζει την επίτευξη βέλτιστου γλυκαιμικού ελέγχου.

Καταγράφηκε μέσο Time in Range (TIR) 75,4% σε 2.284 χρήστες, υπερβαίνοντας τον διεθνώς συνιστώμενο στόχο TIR ≥70%.

Οι χρήστες που χρησιμοποιούσαν τις συνιστώμενες βέλτιστες ρυθμίσεις ∞ πέτυχαν μέσο TIR 78,8% , με σχεδόν 9 στους 10 χρήστες να επιτυγχάνουν τους διεθνώς συνιστώμενους γλυκαιμικούς στόχους.

Οι χρήστες διατήρησαν τις τιμές γλυκόζης τους εντός του στενότερου εύρους 70-140 mg/dL για περισσότερο από το ήμισυ της ημέρας (μέσο Time in Tight Range – TITR 50,8% ), προσεγγίζοντας τα επίπεδα γλυκόζης ατόμων χωρίς διαβήτη (νορμογλυκαιμία/ευγλυκαιμία).

Τα οφέλη ήταν σταθερά σε παιδιά, ενήλικες και ενήλικες μεγαλύτερης ηλικίας και διατηρήθηκαν για διάστημα 12 μηνών .

«Τα δεδομένα αυτά είναι εντυπωσιακά και δείχνουν πραγματικά ότι η αυτοματοποιημένη χορήγηση ινσουλίνης και συγκεκριμένα ο αλγόριθμος του Συστήματος MiniMed™ 780G μπορεί να βοηθήσει περισσότερους ανθρώπους στην Ελλάδα να επιτύχουν τους διεθνώς συνιστώμενους γλυκαιμικούς στόχους, χωρίς κόπο και παράλληλα μειώνοντας σημαντικά το καθημερινό βάρος της διαχείρισης του διαβήτη», δήλωσε η Δρ. Βάια Λαμπαδιάρη, Καθηγήτρια Παθολογίας – Ενδοκρινολογίας στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ) και Επιστημονικά Υπεύθυνη του Διαβητολογικού Κέντρου του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου «Αττικόν». «Για το ελληνικό σύστημα υγείας, η ευρύτερη υιοθέτηση αυτών των τεχνολογιών δεν αποτελεί μόνο μια ευκαιρία για τη βελτίωση των αποτελεσμάτων, αλλά και ένα σημαντικό βήμα προς μια πιο βιώσιμη και ανθρωποκεντρική φροντίδα για τον διαβήτη.»

«Τα δεδομένα πραγματικού κόσμου από την Ελλάδα ενισχύουν περαιτέρω τα επιστημονικά τεκμήρια που υποστηρίζουν τα συστήματα Αυτοματοποιημένης Χορήγησης Ινσουλίνης (AID) ως πρότυπο φροντίδας για τους ανθρώπους που ζουν με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 1», δήλωσε η Δρ. Χριστίνα Κανακά-Gantenbein, Καθηγήτρια Παιδιατρικής & Παιδιατρικής Ενδοκρινολογίας και Διευθύντρια της Α’ Παιδιατρικής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ στο Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία». «Για τα παιδιά και τις οικογένειές τους, η καθημερινή διαχείριση του διαβήτη συνεπάγεται εκατοντάδες αποφάσεις και συχνά αδιάκοπη επαγρύπνηση. Τα συστήματα AID δεν βοηθούν μόνο στην επίτευξη ισχυρών γλυκαιμικών αποτελεσμάτων, αλλά προσφέρουν και κάτι εξίσου σημαντικό: μεγαλύτερη σιγουριά, καλύτερη ποιότητα ζωής και περισσότερη ψυχική ηρεμία για όλη την οικογένεια, ημέρα και νύχτα.»

«Τα ελληνικά δεδομένα πραγματικού κόσμου επιβεβαιώνουν με ιδιαίτερα ισχυρό τρόπο την αξία των συστημάτων Αυτοματοποιημένης Χορήγησης Ινσουλίνης (AID) στη σύγχρονη αντιμετώπιση του σακχαρώδη διαβήτη τύπου 1. Σε περισσότερους από 2.200 χρήστες, ο χρόνος εντός στόχου ξεπέρασε το 75%, ενώ μετά την έναρξη του συστήματος καταγράφηκε ουσιαστική βελτίωση της γλυκαιμικής ρύθμισης, η οποία διατηρήθηκε σε βάθος χρόνου», δήλωσε ο Δρ. Κωνσταντίνος Μακρυλάκης, Καθηγητής Παθολογίας-Μεταβολικών Νοσημάτων Ιατρικής Σχολής του Ε.Κ.Π.Α στην Α’ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική στο Γ.Ν. Αθηνών «Λαϊκό» και Πρόεδρος Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρίας. «Τα ευρήματα αυτά δείχνουν τι μπορεί να επιτύχει η τεχνολογία αυτοματοποιημένης χορήγησης (AID) ινσουλίνης στην πραγματική καθημερινότητα των ανθρώπων με ΣΔτ1 και υπογραμμίζουν την ανάγκη για ευρύτερη και ισότιμη πρόσβαση στα συστήματα AID, με βάση τις εξατομικευμένες ανάγκες κάθε ατόμου με διαβήτη.»

«Τα ευρήματα από την Ελλάδα είναι συνεπή με τα δεδομένα πραγματικού κόσμου από περισσότερα από 100.000 άτομα σε άλλες χώρες, όπου οι χρήστες του συστήματος MiniMed™ 780G επίσης υπερβαίνουν τους διεθνώς συνιστώμενους γλυκαιμικούς στόχους», δήλωσε ο Prof. Goran Petrovski, MD, MSc, PhD, Medical Affairs Director της MiniMed. «Συνολικά, αυτά τα δεδομένα πραγματικού κόσμου ενισχύουν την αξία της αυτοματοποιημένης χορήγησης ινσουλίνης στη βελτίωση της φροντίδας του διαβήτη σε διαφορετικά περιβάλλοντα υγειονομικής περίθαλψης.»

Συχνές Ερωτήσεις

Ε: Τι είναι το σύστημα MiniMed™ 780G;

Α: Το σύστημα MiniMed™ 780G είναι ένα σύστημα αυτοματοποιημένης χορήγησης ινσουλίνης το οποίο προσαρμόζει αυτόματα και χορηγεί τόσο βασική ινσουλίνη όσο και διορθωτικά bolus σε διαστήματα έως και κάθε πέντε λεπτά, βάσει των τιμών γλυκόζης που μετρώνται από έναν αισθητήρα συνεχούς παρακολούθησης γλυκόζης (CGM). Με την υποστήριξη του αποδεδειγμένα αποτελεσματικού αλγορίθμου SmartGuard™ με τεχνολογία Meal Detection™, το σύστημα έχει σχεδιαστεί ώστε να συμβάλλει στη μείωση του φόρτου των χειροκίνητων προσαρμογών της ινσουλίνης, ανταποκρινόμενο στις μεταβολές των επιπέδων γλυκόζης καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας και της νύχτας. Επιπλέον, διαθέτει μία από τις χαμηλότερες διαθέσιμες ρυθμίσεις στόχου γλυκόζης μεταξύ των συστημάτων αυτοματοποιημένης χορήγησης ινσουλίνης, με δυνατότητα στόχου έως και 100 mg/dL.

Ε: Τι είναι το Time in Range (TIR);

Α: Το Time in Range (TIR) είναι το ποσοστό του χρόνου κατά το οποίο τα άτομα με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 1 βρίσκονται εντός του στόχου γλυκόζης 70-180 mg/dL. Στόχος της διαχείρισης του διαβήτη είναι η μεγιστοποίηση του χρόνου εντός αυτού του εύρους και η μείωση των υψηλών και χαμηλών επιπέδων γλυκόζης που μπορούν να προκαλέσουν άμεσες και μακροχρόνιες επιπλοκές. Τα κλινικά δεδομένα και τα δεδομένα πραγματικού κόσμου υποδεικνύουν ότι το σύστημα MiniMed™ 780G μπορεί να βοηθήσει τα άτομα με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 1 να επιτύχουν σταθερή γλυκαιμική ρύθμιση που υπερβαίνει σημαντικά τον στόχο του 70% TIR που συνιστούν η Αμερικανική Διαβητολογική Εταιρεία (ADA) και οι διεθνείς κατευθυντήριες οδηγίες συναίνεσης. Πολλοί χρήστες επιτυγχάνουν ακόμη και 80% TIR5 6, όταν χρησιμοποιούν τις βέλτιστες ρυθμίσεις∞. Επιπλέον, ξεχωριστή μελέτη δεδομένων πραγματικού κόσμου σε 8.019 χρήστες του συστήματος MiniMed™ 780G στις ΗΠΑ (ηλικίας 7 ετών και άνω) έδειξε ότι το σύστημα προσέφερε 91% Time in Range7 κατά τη διάρκεια της νύχτας†^, γεγονός που μπορεί να συμβάλει στη μείωση των νυχτερινών διαταραχών για τους χρήστες.

Ε: Τι είναι το λογισμικό CareLink™ Personal;

Α: Το CareLink™ Personal είναι η δωρεάν, ασφαλής, διαδικτυακή πλατφόρμα της MiniMed για τη μεταφόρτωση και την ανασκόπηση δεδομένων από συμβατές συσκευές διαχείρισης του διαβήτη. Βοηθά τα άτομα με διαβήτη και τους επαγγελματίες υγείας να κατανοούν καλύτερα τα πρότυπα γλυκόζης και να λαμβάνουν πιο τεκμηριωμένες θεραπευτικές αποφάσεις. Όπου είναι διαθέσιμο, οι χρήστες μπορούν επίσης να επιτρέπουν σε εξουσιοδοτημένα μέλη της οικογένειας ή φροντιστές να προβάλλουν εξ αποστάσεως τα δεδομένα της συσκευής.

Σχετικά με τη MiniMed

Η MiniMed είναι παγκόσμιος ηγέτης στη χορήγηση ινσουλίνης, αναπτύσσοντας διαρκώς καινοτόμες θεραπείες που υποστηρίζουν άτομα με διαβήτη σε περισσότερες από 80 χώρες. Το ολοκληρωμένο οικοσύστημα λύσεών μας, που περιλαμβάνει συστήματα χορήγησης ινσουλίνης, συστήματα συνεχούς παρακολούθησης γλυκόζης (CGM), αλγορίθμους και εύχρηστες εφαρμογές, έχει σχεδιαστεί ώστε να λειτουργεί απρόσκοπτα ως ένα ενιαίο σύνολο, υποστηριζόμενο από ολοκληρωμένες υπηρεσίες υψηλού επιπέδου. Για περισσότερα από 40 χρόνια, πρωτοπορούμε στην ανάπτυξη θεραπειών στις οποίες οι άνθρωποι μπορούν να βασίζονται, προβλέποντας τις ανάγκες τους, μειώνοντας το καθημερινό βάρος της διαχείρισης του διαβήτη και κάνοντας τη ζωή με τον διαβήτη πιο εύκολη. Αποστολή μας είναι να κάνουμε κάθε ημέρα καλύτερη για τα άτομα με διαβήτη.

* Τα δεδομένα συλλέχθηκαν από χρήστες MiniMed που παρείχαν τη συγκατάθεσή τους μέσω του CareLink™ Personal, μίας πλατφόρμας λογισμικού που συλλέγει πληροφορίες από τα συστήματα MiniMed.

∞ Η επίδοση αυτή επιτεύχθηκε με τη χρήση βέλτιστων ρυθμίσεων. Ως βέλτιστες ρυθμίσεις ορίζονται στόχος γλυκόζης 100 mg/dL (5,5 mmol/L) και Active Insulin Time (AIT) 2 ωρών, με χρήση των συγκεκριμένων ρυθμίσεων για ποσοστό άνω του 95% του χρόνου. Οι ρυθμίσεις της λειτουργίας SmartGuard™ για κάθε ασθενή πρέπει να καθορίζονται από επαγγελματία υγείας, με βάση τους εξατομικευμένους θεραπευτικούς στόχους και τις ιδιαίτερες ανάγκες του.

† Νυχτερινή περίοδος: 00:00-06:00. Τα δεδομένα CareLink™, συμπεριλαμβανομένων των δεικτών CGM, των συναγερμών/ειδοποιήσεων και της χορήγησης ινσουλίνης, αξιολογήθηκαν σε 8.019 χρήστες του συστήματος MiniMed™ 780G στις Ηνωμένες Πολιτείες (ηλικίας ≥7 ετών, στις 6 Νοεμβρίου 2023), οι οποίοι είχαν μεταβεί από το σύστημα MiniMed™ 770G και διέθεταν δεδομένα CGM για τουλάχιστον 14 νύχτες και στα δύο συστήματα. Τα δεδομένα CareLink™ αναλύθηκαν για τους χρήστες του MiniMed™ 770G μεταξύ 26 Φεβρουαρίου 2023 και 21 Οκτωβρίου 2023 και για τους χρήστες του MiniMed™ 780G μεταξύ 8 Αυγούστου 2023 και 6 Νοεμβρίου 2023.

^ Λόγω των εγγενών περιορισμών της ανάλυσης, απαιτείται προσοχή κατά την εξαγωγή συμπερασμάτων και την εφαρμογή των αποτελεσμάτων αυτών σε νέους ασθενείς. Ενδέχεται να υπάρχουν σημαντικές διαφορές.

Βιβλιογραφικές αναφορές