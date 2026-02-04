Στους πιο συχνούς στην Ελλάδα – Τι δείχνουν τα επιδημιολογικά δεδομένα για τους καρκίνους του προστάτη, της ουροδόχου κύστης, των νεφρών, του πέους και του όρχεως. 04.02.2026. Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου, η Ελληνική Ουρολογική Εταιρεία (ΕΟΕ) αναδεικνύει τη σημασία της πρόληψης, της έγκαιρης διάγνωσης και της επιστημονικά τεκμηριωμένης ενημέρωσης για τους καρκίνους που αφορούν το ουροποιητικό και το ανδρικό γεννητικό σύστημα.

Η ΕΟΕ υπογραμμίζει τη σημασία της τακτικής ουρολογικής παρακολούθησης και της έγκαιρης προσφυγής στον ειδικό ουρολόγο, ιδίως σε πληθυσμούς αυξημένου κινδύνου. Οι ουρολογικοί καρκίνοι αποτελούν σημαντικό μέρος της συνολικής ογκολογικής νοσηρότητας στην Ελλάδα, σύμφωνα με τα διαθέσιμα επιδημιολογικά δεδομένα.

Ο καρκίνος του προστάτη συγκαταλέγεται στους συχνότερους καρκίνους στους άνδρες, ενώ ο καρκίνος της ουροδόχου κύστης και ο καρκίνος του νεφρού εμφανίζουν επίσης αξιοσημείωτη επίπτωση, με ουσιαστικό αντίκτυπο στη δημόσια υγεία. Τέλος, ο καρκίνος του πέους και του όρχεως, παρότι σπανιότεροι σε απόλυτους αριθμούς, απαιτούν ιδιαίτερη εγρήγορση, καθώς η έγκαιρη διάγνωση και η σωστή ενημέρωση μπορούν να επηρεάσουν καθοριστικά την πορεία της νόσου και την ποιότητα ζωής των ασθενών.

Όσον αφορά την Ευρώπη, η European Association of Urology (EAU) επισημαίνει ότι οι ουρολογικοί καρκίνοι συγκαταλέγονται μεταξύ των συχνότερων κακοηθειών στους άνδρες. Ο καρκίνος του προστάτη αποτελεί τον συχνότερο ουρολογικό καρκίνο, ενώ ο καρκίνος της ουροδόχου κύστης κατατάσσεται επίσης ψηλά σε όρους επίπτωσης και έπονται ο καρκίνος του πέους και του όρχεως.

Οι κατευθυντήριες οδηγίες της EAU τονίζουν ότι η έγκαιρη διάγνωση και η εφαρμογή τεκμηριωμένων κλινικών πρακτικών μπορούν να βελτιώσουν σημαντικά την πρόγνωση και την ποιότητα ζωής των ασθενών. Ο καρκίνος της ουροδόχου κύστης αποτελεί μία από τις σημαντικότερες ογκολογικές προκλήσεις σε διεθνές επίπεδο.

Σε παγκόσμια κλίμακα, συγκαταλέγεται στις δέκα συχνότερες μορφές καρκίνου, καταλαμβάνοντας την 9η θέση ως προς τη συχνότητα. Στην Ευρώπη, είναι η 5η συνηθέστερη καρκινική διάγνωση και η 9η κύρια αιτία θνησιμότητας από καρκίνο, γεγονός που υπογραμμίζει τη σοβαρότητα της νόσου και την ανάγκη για έγκαιρη διάγνωση και συστηματική παρακολούθηση.

Ειδικά για τον καρκίνο του όρχεως, που αφορά το 1% όλων των καρκίνων στους άνδρες, η αυτοεξέταση των ανδρών ηλικίας 20-40 ετών είναι ιδιαίτερα σημαντική, μιας και η ίαση ξεπερνά το 98% εάν διαγνωσθεί σε αρχικό στάδιο. Σε ανακοίνωσή της η Ελληνική Ουρολογική Εταιρεία επισημαίνει ότι «Οι ουρολογικοί καρκίνοι αποτελούν σημαντικό κομμάτι της ογκολογικής πραγματικότητας στη χώρα μας. Η πρόληψη και η έγκαιρη διάγνωση, μέσα από τακτικό έλεγχο και σωστή ενημέρωση, μπορούν να σώσουν ζωές και να μειώσουν ουσιαστικά το φορτίο της νόσου, βελτιώνοντας σημαντικά την ποιότητα ζωής των ασθενών.»

Η Ελληνική Ουρολογική Εταιρεία επισημαίνει ότι η ενημέρωση για τον καρκίνο πρέπει να γίνεται με επιστημονική εγκυρότητα, χωρίς φόβο ή στιγματισμό, ενθαρρύνοντας τους πολίτες να απευθύνονται έγκαιρα στον ειδικό ιατρό. Η Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου αποτελεί υπενθύμιση ότι η πρόληψη και η γνώση είναι τα πιο ισχυρά μας όπλα απέναντι στη νόσο.