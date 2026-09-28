Γράφει ο Κωνσταντίνος Σταθογιάννης, Επεμβατικός καρδιολόγος, Τμήμα Διαδερμικών Βαλβίδων, ΥΓΕΙΑ, Αναπληρωτής Καθηγητής, UNIC Athens, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Λευκωσίας.

Πολλοί ασθενείς μαθαίνουν ότι έχουν σοβαρή στένωση της αορτικής βαλβίδας εντελώς τυχαία: ο γιατρός ακούει με το στηθοσκόπιο ένα φύσημα σε μια εξέταση ρουτίνας. Δεν πονάνε, δεν λαχανιάζουν, δεν έχουν σταματήσει καμία δραστηριότητα. Και όμως, η βαλβίδα έχει ήδη στενέψει σημαντικά.

Αυτό είναι το παράδοξο της ασυμπτωματικής σοβαρής αορτικής στένωσης: η νόσος προχωρά για χρόνια πριν εμφανιστεί το πρώτο ενόχλημα. Και ακριβώς επειδή δεν υπάρχει ενόχλημα, συχνά υποτιμάται.

Τι κάνει η αορτική βαλβίδα

Η αορτική βαλβίδα βρίσκεται στην έξοδο της αριστερής κοιλίας και ανοίγει με κάθε παλμό, ώστε το αίμα να προωθηθεί στην αορτή και από εκεί σε όλο το σώμα. Όταν οι πτυχές της σκληραίνουν και ασβεστοποιούνται, το άνοιγμα της βαλβίδας μικραίνει.

Η καρδιά αναγκάζεται τότε να παράγει πολύ μεγαλύτερο έργο για να στείλει την ίδια ποσότητα αίματος — σαν να προσπαθείτε να φυσήξετε μέσα από ένα ολοένα και στενότερο καλαμάκι.

Γιατί συμβαίνει

Εκφυλιστική ασβέστωση: η συχνότερη αιτία μετά τα 65-70 έτη. Η βαλβίδα σκληραίνει σταδιακά με την ηλικία.

Δίπτυχη αορτική βαλβίδα: περίπου 1-2% του πληθυσμού γεννιέται με δύο αντί για τρεις πτυχές. Η βαλβίδα φθείρεται ταχύτερα και η στένωση εμφανίζεται συχνά μετά τα 50.

Ρευματικός πυρετός: σπανιότερος πλέον στην Ελλάδα, παραμένει ωστόσο αιτία σε μεγαλύτερες ηλικίες.

Επιβαρυντικοί παράγοντες: υπέρταση, υψηλή χοληστερόλη, κάπνισμα, σακχαρώδης διαβήτης και χρόνια νεφρική νόσος επιταχύνουν την εξέλιξη.

Τα συμπτώματα που πρέπει να γνωρίζετε

Ακόμη κι αν σήμερα δεν έχετε ενοχλήματα, είναι κρίσιμο να αναγνωρίζετε τι σημαίνει αλλαγή. Τα τρία κλασικά συμπτώματα της σοβαρής αορτικής στένωσης είναι:

Δύσπνοια στην προσπάθεια — δυσκολία στην αναπνοή σε δραστηριότητες που παλαιότερα κάνατε άνετα (σκάλες, ανηφόρα, γρήγορο βάδισμα).

Στηθάγχη — αίσθημα βάρους, σφιξίματος ή πόνου στο στήθος κατά την κόπωση.

Ζάλη ή λιποθυμία (συγκοπή) — ιδιαίτερα κατά την άσκηση ή αμέσως μετά.

Επίσης ανησυχητικά: εύκολη κόπωση, αίσθημα παλμών και πρήξιμο στα πόδια.

Που χρειάζεται προσοχή

Πολλοί ασθενείς δεν είναι πραγματικά ασυμπτωματικοί — έχουν απλώς περιορίσει ασυνείδητα τη δραστηριότητά τους. Αν έχετε σταματήσει να ανεβαίνετε σκάλες ή περπατάτε πιο αργά «λόγω ηλικίας», αξίζει να το συζητήσετε με τον καρδιολόγο σας.

Γιατί δεν είναι απλώς «περιμένουμε και βλέπουμε»

Όσο η βαλβίδα στενεύει, ο μυς της αριστερής κοιλίας παχαίνει (υπερτροφία) για να ανταπεξέλθει. Αυτή η προσαρμογή όμως έχει όρια. Με τον καιρό οδηγεί σε δυσλειτουργία της κοιλίας, καρδιακή ανεπάρκεια, αρρυθμίες και αυξημένο κίνδυνο αιφνίδιου καρδιακού θανάτου.

Το κρίσιμο σημείο: από τη στιγμή που εμφανίζονται συμπτώματα σε σοβαρή στένωση, η πρόγνωση χωρίς θεραπεία επιδεινώνεται δραματικά. Γι’ αυτό ακριβώς η παρακολούθηση πριν την εμφάνιση συμπτωμάτων έχει τόσο μεγάλη σημασία.

Πώς τεκμηριώνεται η διάγνωση

Το υπερηχοκαρδιογράφημα (triplex καρδιάς) είναι η εξέταση εκλογής. Η στένωση χαρακτηρίζεται σοβαρή όταν:

μέγιστη ταχύτητα ροής ≥ 4,0 m/s

μέση κλίση πίεσης ≥ 40 mmHg

επιφάνεια βαλβίδας ≤ 1,0 cm²

Συμπληρωματικά, σε ασυμπτωματικούς ασθενείς μπορεί να χρειαστούν δοκιμασία κόπωσης (αποκαλύπτει συμπτώματα ή πτώση της πίεσης που ο ασθενής δεν αντιλαμβάνεται), μέτρηση νατριουρητικών πεπτιδίων (BNP/NT-proBNP), αξονική τομογραφία για ποσοτικοποίηση της ασβέστωσης και στεφανιογραφία, για πιθανή ύπαρξη στεφανιαίας νόσου.

Πότε χρειάζεται επέμβαση

Σε ήπια ή μέτρια στένωση χωρίς συμπτώματα, η αντιμετώπιση είναι τακτική παρακολούθηση με υπερηχοκαρδιογράφημα — συνήθως κάθε 6 έως 24 μήνες ανάλογα με τη βαρύτητα — μαζί με ρύθμιση της πίεσης, της χοληστερόλης και διακοπή του καπνίσματος.

Σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας, η αντικατάσταση της βαλβίδας σε ασθενείς με σοβαρή στένωση συζητείται ακόμη και χωρίς συμπτώματα, όταν συντρέχει:

μειωμένο κλάσμα εξώθησης της αριστερής κοιλίας (< 50%)

πολύ σοβαρή στένωση (ταχύτητα > 5 m/s ή κλίση ≥ 60 mmHg) σε ασθενή χαμηλού χειρουργικού κινδύνου

σημαντικά αυξημένα νατριουρητικά πεπτίδια (ΒΝΡ)

πτώση της αρτηριακής πίεσης κατά τη δοκιμασία κόπωσης

ταχεία εξέλιξη της στένωσης σε έντονα ασβεστωμένη βαλβίδα

Οι δύο θεραπευτικές επιλογές

Χειρουργική αντικατάσταση (SAVR). Η δυσλειτουργούσα βαλβίδα αφαιρείται και αντικαθίσταται με μηχανική ή βιολογική πρόθεση. Παραμένει η επιλογή αναφοράς για νεότερους ασθενείς και όταν συνυπάρχει άλλη καρδιοχειρουργική ένδειξη. Σήμερα πραγματοποιείται συχνά με ελάχιστα επεμβατικές τεχνικές, μέσω μικρής τομής.

Διακαθετηριακή εμφύτευση (TAVI). Η νέα βαλβίδα τοποθετείται μέσω καθετήρα, συνήθως από τη μηριαία αρτηρία, χωρίς άνοιγμα του θώρακα και χωρίς εξωσωματική κυκλοφορία ή γενική αναισθησία. Η νοσηλεία είναι σύντομη και η ανάρρωση ταχύτερη. Αποτελεί την ενδεδειγμένη λύση για ασθενείς άνω των 70 ετών με τρίπτυχη αορτική βαλβίδα, ανεξαρτήτως χειρουργικού κινδύνου, εφόσον η ανατομία είναι κατάλληλη.

Η επιλογή δεν γίνεται με βάση ένα μόνο κριτήριο. Αποφασίζεται από την Ομάδα Καρδιάς (Heart Team) — καρδιολόγο, επεμβατικό καρδιολόγο και καρδιοχειρουργό — λαμβάνοντας υπόψη την ηλικία, την ανατομία, τα συνοδά νοσήματα και τις επιθυμίες του ασθενούς.

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