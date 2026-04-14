Γράφει ο Χρίστος Γεωργάλας, Ωτορινολαρυγγολόγος, Διευθυντής Κλινικής Κεφαλής Τραχήλου και Βάσης Κρανίου, ΥΓΕΙΑ.

Η ενδοσκοπική χειρουργική της ρινός, των παραρρινίων κόλπων και της βάσης του κρανίου αποτελεί μία από τις σημαντικότερες εξελίξεις της σύγχρονης ιατρικής, προσφέροντας νέες δυνατότητες στη θεραπεία πολύπλοκων παθήσεων με λιγότερο επεμβατικές μεθόδους και ταχύτερη ανάρρωση για τους ασθενείς.

Με τη χρήση ενδοσκοπίων υψηλής ευκρίνειας και εξειδικευμένων μικροχειρουργικών εργαλείων, πολλές επεμβάσεις που παλαιότερα απαιτούσαν μεγάλες χειρουργικές τομές μπορούν σήμερα να πραγματοποιηθούν μέσα από τη ρινική κοιλότητα, χωρίς εξωτερικές τομές στο πρόσωπο ή το κρανίο. Η τεχνική αυτή επιτρέπει μεγαλύτερη ακρίβεια, καλύτερη ορατότητα των ανατομικών δομών και σημαντικά μικρότερη επιβάρυνση για τον ασθενή.

Οι ενδοσκοπικές αυτές μέθοδοι χρησιμοποιούνται σήμερα για την αντιμετώπιση παθήσεων όπως:

όγκοι της υπόφυσης και της βάσης του κρανίου

μηνιγγιώματα και άλλοι όγκοι της περιοχής

διαφυγή εγκεφαλονωτιαίου υγρού

εκτεταμένοι ρινικοί πολύποδες και χρόνιες φλεγμονές των παραρρινίων κόλπων

επιλεγμένοι όγκοι της ρινός και των παραρρινίων κόλπων

Τα βασικά πλεονεκτήματα για τους ασθενείς περιλαμβάνουν:

απουσία εξωτερικών τομών

μικρότερο χειρουργικό τραύμα

μικρότερη διάρκεια νοσηλείας

ταχύτερη επιστροφή στις καθημερινές δραστηριότητες

υψηλή ακρίβεια και ασφάλεια της επέμβασης

Η συνεχής εξέλιξη της τεχνολογίας, με τη χρήση χειρουργικής πλοήγησης (navigation), προηγμένης απεικόνισης και νέων ψηφιακών εργαλείων, συμβάλλει στη βελτίωση της ασφάλειας και της αποτελεσματικότητας των επεμβάσεων, επιτρέποντας την αντιμετώπιση ολοένα και πιο σύνθετων παθήσεων με ελάχιστα επεμβατικό τρόπο.

Στο πλαίσιο της προώθησης αυτών των σύγχρονων θεραπευτικών προσεγγίσεων, η Αθήνα φιλοξενεί μία από τις σημαντικότερες διεθνείς επιστημονικές διοργανώσεις στον τομέα της ενδοσκοπικής χειρουργικής. Το EndoAthens 2026 – 10th World Congress for Endoscopic Surgery of the Paranasal Sinuses, Skull Base, Brain, Orbit & Spine θα πραγματοποιηθεί στις 18–20 Ιουνίου 2026 στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.

Το συνέδριο αναμένεται να αποτελέσει το μεγαλύτερο διεθνές συνέδριο Ωτορινολαρυγγολογίας που έχει πραγματοποιηθεί ποτέ στην Ελλάδα, συγκεντρώνοντας κορυφαίους ειδικούς από όλο τον κόσμο στους τομείς της ενδοσκοπικής χειρουργικής των παραρρινίων κόλπων, της βάσης του κρανίου και των συναφών ειδικοτήτων.

Μέχρι σήμερα έχουν επιβεβαιώσει τη συμμετοχή τους περισσότεροι από 400 διεθνώς αναγνωρισμένοι ομιλητές από περισσότερες από 60 χώρες, γεγονός που αναδεικνύει τη διεθνή σημασία της διοργάνωσης και την ισχυρή παρουσία της Αθήνας στον παγκόσμιο επιστημονικό χάρτη της ρινολογίας και της χειρουργικής βάσης κρανίου.

Το επιστημονικό πρόγραμμα περιλαμβάνει:

διαδραστικές στρογγύλες τράπεζες με κορυφαίους ειδικούς

keynote lectures για τις νεότερες εξελίξεις της ειδικότητας

προ-συνεδριακά hands-on workshops εκπαίδευσης σε σύγχρονες χειρουργικές τεχνικές

επιδείξεις ανατομικής παρασκευής (dissection demonstration) σε νωπά πτωματικά παρασκευάσματα καθ’ όλη τη διάρκεια του συνεδρίου

Το συνέδριο πραγματοποιείται σε συνεργασία με σημαντικούς διεθνείς επιστημονικούς οργανισμούς, μεταξύ των οποίων η Confederation of European Otorhinolaryngology – Head and Neck Surgery, η European Rhinologic Society, η American Academy of Otorhinolaryngology – Head and Neck Surgery, η Ελληνική Ρινολογική Εταιρεία – Facial Plastic Surgery, καθώς και η Ελληνική και η Ολλανδική Νευροχειρουργική Εταιρεία.

Η διοργάνωση του EndoAthens στην Αθήνα ενισχύει τη διεθνή επιστημονική συνεργασία και συμβάλλει ουσιαστικά στη μεταφορά της πιο σύγχρονης γνώσης και τεχνολογίας στην κλινική πράξη. Το τελικό όφελος αφορά τους ίδιους τους ασθενείς, οι οποίοι έχουν πρόσβαση σε ολοένα και πιο ασφαλείς, αποτελεσματικές και λιγότερο επεμβατικές θεραπείες για παθήσεις της ρινός, των παραρρινίων κόλπων και της βάσης του κρανίου.

