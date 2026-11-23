Η καταπολέμηση του καρκίνου έχει αλλάξει θεαματικά τις τελευταίες δεκαετίες. Η εξέλιξη της ιατρικής γνώσης, σε συνδυασμό με την εντυπωσιακή πρόοδο της τεχνολογίας, έχει διευρύνει σημαντικά τις θεραπευτικές δυνατότητες, επιτρέποντας στους ιατρούς να αντιμετωπίζουν πολλούς όγκους με μεγαλύτερη ακρίβεια, αποτελεσματικότητα και ασφάλεια. Μέσα από τη συνεχή βελτίωση του εξοπλισμού και των θεραπευτικών πρωτοκόλλων, η ογκολογική φροντίδα επαναπροσδιορίζεται, προσφέροντας νέα ελπίδα και υψηλά ποσοστά θεραπευτικής επιτυχίας.

Η ακτινοθεραπεία ως βασικός πυλώνας της ογκολογικής θεραπείας

«Η ακτινοθεραπεία διαδραματίζει πλέον καθοριστικό ρόλο σε αυτή τη μάχη, ως ένας από τους τρεις κύριους πυλώνες θεραπείας, μαζί με τη χειρουργική επέμβαση και τη χημειοθεραπεία. Οι σύγχρονες τεχνικές επιτρέπουν πλέον τη χορήγηση της απαιτούμενης δόσης ακτινοβολίας με εξαιρετικά μεγάλη ακρίβεια, στοχεύοντας τον όγκο και περιορίζοντας όσο το δυνατόν περισσότερο την επιβάρυνση των γειτονικών υγιών ιστών», επισημαίνει ο κ. Αθανάσιος Δημόπουλος, Διευθυντής Συντονιστής του Τμήματος Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας στο Metropolitan Hospital.

«Ανάλογα με τη νόσο και τις ανάγκες του ασθενούς, η ακτινοθεραπεία μπορεί να εφαρμοστεί ως εξωτερική ακτινοθεραπεία ή επεμβατικά με τη μέθοδο της βραχυθεραπείας. Στη δεύτερη περίπτωση, η πηγή της ακτινοβολίας τοποθετείται μέσα ή πολύ κοντά στην περιοχή που πρέπει να αντιμετωπιστεί και επιτρέπει να χορηγηθεί υψηλή δόση εκ των έσω. Η επιλογή της κατάλληλης τεχνικής δεν είναι ίδια για όλους. Εξαρτάται από τον τύπο και τη θέση του όγκου, το στάδιο της νόσου, τη γενικότερη κατάσταση του ασθενούς και τη συνολική θεραπευτική στρατηγική», προσθέτει.

Στοχευμένη ακρίβεια, απεικόνιση και διεπιστημονικότητα

Η μεγάλη αλλαγή βρίσκεται στην ακρίβεια. Με τη βοήθεια προηγμένων συστημάτων απεικόνισης και σχεδιασμού της θεραπείας, οι θεραπευτικές συνεδρίες πραγματοποιούνται με ακρίβεια χιλιοστού, είναι λιγότερες σε αριθμό και διαρκούν σημαντικά λιγότερο χρόνο. Τα δεδομένα αυτά επιτρέπουν στους ιατρούς να εντοπίζουν τους όγκους, να καθορίζουν τα όριά τους και να αναγνωρίζουν τις κρίσιμες υγιείς δομές που βρίσκονται γύρω τους, επιτρέποντας έτσι τη στοχευμένη καθοδήγηση των δεσμών ακτινοβολίας.

Η θεραπεία προσαρμόζεται στον ασθενή – όχι ο ασθενής στη θεραπεία

«Ίσως μία από τις σημαντικότερες αλλαγές στη σύγχρονη Ογκολογία είναι η μετάβαση σε μια πραγματικά εξατομικευμένη θεραπευτική προσέγγιση. Είναι πολύ σημαντικό να κατανοεί ο ασθενής ότι η θεραπεία προσαρμόζεται εξατομικευμένα στις δικές του ανάγκες και όχι το αντίστροφο. Κάθε ασθενής και κάθε νόσος έχουν διαφορετικά χαρακτηριστικά. Για τον λόγο αυτό, δεν υπάρχει μία θεραπευτική λύση κατάλληλη για όλους. Η στρατηγική διαμορφώνεται μέσα από τη συνεργασία διαφορετικών ιατρικών ειδικοτήτων και επαγγελματιών υγείας.

Ο ακτινοθεραπευτής ογκολόγος συνεργάζεται στενά με χειρουργούς, παθολόγους ογκολόγους, ακτινοδιαγνώστες, πυρηνικούς ιατρούς, φυσικούς ιατρικής και άλλους ειδικούς, ανάλογα με το περιστατικό. Η σύγχρονη Ογκολογία είναι, περισσότερο από ποτέ, ομαδική υπόθεση. Στο επίκεντρο αυτής της ομάδας βρίσκεται ο ίδιος ο ασθενής.

Η επιλογή μεταξύ διαφορετικών θεραπευτικών προσεγγίσεων -για παράδειγμα μεταξύ χειρουργικής επέμβασης και ακτινοθεραπείας όταν υπάρχουν περισσότερες από μία αποδεκτές επιλογές- δεν εξαρτάται μόνο από τα χαρακτηριστικά του όγκου. Συνυπολογίζονται η ηλικία, η γενική κατάσταση της υγείας, ο τρόπος ζωής, οι ανάγκες και οι προτεραιότητες του ασθενούς.

Η ενημέρωση και η ενεργός συμμετοχή του στη λήψη των αποφάσεων αποτελούν, επομένως, αναπόσπαστο μέρος της θεραπευτικής διαδικασίας», αναφέρει.

Ο φόβος του αγνώστου και η σχέση εμπιστοσύνης

Η τεχνολογία, όσο προηγμένη κι αν είναι, αποτελεί μόνο τη μία πλευρά της σύγχρονης ογκολογικής φροντίδας. Η άλλη είναι βαθιά ανθρώπινη.

Η ψυχολογία του ασθενούς, καθώς και η σχέση εμπιστοσύνης που χτίζει με τον θεράποντα ιατρό και τη θεραπευτική ομάδα που αναλαμβάνει τη φροντίδα του, έχουν πρωτεύουσα σημασία. Για πολλούς ασθενείς, οι μεγαλύτεροι φόβοι πριν από την έναρξη της ακτινοθεραπείας είναι το άγνωστο και η αβεβαιότητα.

Από την πρώτη κιόλας επίσκεψη, είναι απαραίτητο να καλλιεργείται ένα κλίμα εμπιστοσύνης, να επεξηγείται αναλυτικά η διαδικασία της ακτινοθεραπείας και ο ασθενής να γνωρίζει την ομάδα που θα τον αναλάβει, καθώς και τον χώρο στον οποίο πραγματοποιούνται οι θεραπείες. Με αυτόν τον τρόπο, κατανοεί την διαδικασία και ο φόβος περιορίζεται σημαντικά.

Όσον αφορά τις πιθανές παρενέργειες, αυτές έχουν συνήθως ήπιο αποτύπωμα. Η ίδια η συνεδρία της εξωτερικής ακτινοθεραπείας είναι ανώδυνη. Οι πιθανές παρενέργειες εξαρτώνται από την περιοχή που ακτινοβολείται, τη δόση και το θεραπευτικό σχήμα. Στις περισσότερες περιπτώσεις είναι ήπιες και διαχειρίσιμες και οι περισσότεροι ασθενείς μπορούν να συνεχίσουν σημαντικό μέρος των καθημερινών δραστηριοτήτων, ενώ ακόμη κι αν χρειαστεί να τις διακόψουν προσωρινά, επανέρχονται σε αυτές πολύ σύντομα.

Η πρόκληση: Επιστημονική ακρίβεια και ανθρώπινη φροντίδα

Η καθημερινή επαφή με τον ογκολογικό ασθενή διαμορφώνει μια σειρά από προκλήσεις, όπως η αναγκαιότητα συνδυασμού της επιστημονικής ορθότητας και ακρίβειας με την ουσιαστική ανθρώπινη υποστήριξη, ώστε να θεμελιωθεί η αμοιβαία εμπιστοσύνη. Πρόκειται για μια ιδιαίτερα απαιτητική διαδικασία, στην οποία, όμως, οι ίδιοι οι ασθενείς αποτελούν συχνά πηγή δύναμης για τη θεραπευτική ομάδα, με την αξιοπρέπεια, το σθένος και την αισιοδοξία που επιδεικνύουν στη δύσκολη διαδρομή της νόσου και της θεραπείας.

Μια νέα εποχή στην Ακτινοθεραπευτική Ογκολογία

«Σε κάθε περίπτωση, η πρόληψη και η έγκαιρη διάγνωση εξακολουθούν να αποτελούν θεμελιώδεις παράγοντες στη μάχη κατά του καρκίνου. Όταν όμως απαιτείται θεραπεία, η σύγχρονη ακτινοθεραπεία διαθέτει σήμερα δυνατότητες που πριν από μερικές δεκαετίες θα ήταν δύσκολο να φανταστούμε. Με τα μεγάλα άλματα που έχουν σημειωθεί, έχει εξελιχθεί σε ένα εξαιρετικά ακριβές, ασφαλές και αποτελεσματικό όπλο στη φαρέτρα της σύγχρονης Ογκολογίας.

Παράλληλα, με τη συνδρομή της τεχνολογίας αιχμής, τη στενή διεπιστημονική συνεργασία και την ανθρωποκεντρική προσέγγιση, τα θεραπευτικά αποτελέσματα είναι σήμερα καλύτερα από ποτέ, προσφέροντας όχι μόνο υψηλότατα ποσοστά επιτυχίας, αλλά και την ουσιαστική διατήρηση μιας εξαιρετικής ποιότητας ζωής για τους ασθενείς», καταλήγει ο κ. Δημόπουλος.

*Στο Τμήμα Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας του Metropolitan Hospital, από το 2008, η παρακολούθηση των διεθνών εξελίξεων συνδυάζεται με τη συνεχή επένδυση σε τεχνολογία αιχμής και την εφαρμογή σύγχρονων ακτινοθεραπευτικών τεχνικών.

Ιδιαίτερη εμπειρία έχει αναπτυχθεί, μεταξύ άλλων, στην αντιμετώπιση γυναικολογικών καρκίνων, για τους οποίους το Τμήμα έχει καθιερωθεί ως κέντρο αναφοράς. Για τους όγκους αυτούς σε επιλεγμένες περιπτώσεις καταγράφονται πολύ υψηλά ποσοστά ίασης, τα οποία μπορούν να φτάσουν ακόμη και το 95%. Αντίστοιχα, σημαντικά αποτελέσματα επιτυγχάνονται στην αντιμετώπιση του καρκίνου του προστάτη, καθώς και όγκων της κεφαλής και του τραχήλου, του πνεύμονα και άλλων περιοχών του σώματος.