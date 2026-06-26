Οι Διαταραχές Πρόσληψης Τροφής (ΔΠΤ) αποτελούν σοβαρές ψυχιατρικές παθήσεις με υψηλά ποσοστά θνησιμότητας, που πλήττουν κυρίως παιδιά, εφήβους και νεαρούς ενήλικες. Η έγκαιρη και συνεχής θεραπευτική παρέμβαση είναι ζωτικής σημασίας, καθώς η καθυστέρηση μπορεί να έχει μη αναστρέψιμες συνέπειες για την υγεία, ακόμα και να οδηγήσει σε θάνατο. Παρά τη σοβαρότητα του προβλήματος, οι δημόσιες δομές ψυχικής υγείας στη χώρα μας βρίσκονται σε οριακή κατάσταση, ανίκανες να ανταποκριθούν στη διαρκώς αυξανόμενη ζήτηση. Οι σοβαρές ελλείψεις σε προσωπικό και υποδομές έχουν οδηγήσει σε απαράδεκτες καθυστερήσεις, με αποτέλεσμα ασθενείς να παραμένουν χωρίς θεραπεία για μήνες, ενώ ορισμένες κλινικές έχουν ήδη σταματήσει ή κινδυνεύουν να σταματήσουν τις νέες εισαγωγές.

Το πρόβλημα δεν είναι μόνο της Αττικής – στην υπόλοιπη Ελλάδα η κατάσταση είναι ακόμη πιο τραγική, καθώς δεν υπάρχουν εξειδικευμένες δημόσιες δομές περίθαλψης των ΔΠΤ. Οι οικογένειες βρίσκονται μόνες απέναντι σε μια ασθένεια που απαιτεί πολυεπιστημονική προσέγγιση και συνεχή υποστήριξη. Το υπουργείο Υγείας, παρά τις επανειλημμένες προσπάθειες των φορέων και των συλλόγων, αρνείται να συναντήσει τους εκπροσώπους των ασθενών και των οικογενειών τους, αδιαφορώντας για τις πραγματικές ανάγκες των πολιτών.

Ο Σύλλογος ΕΠΙΣΤΡΕΦΩ, εκφράζοντας την αγωνία γονέων και φροντιστών, απευθύνει έκκληση στην κυβέρνηση να αναλάβει άμεσα τις ευθύνες της. Η θεραπεία των ΔΠΤ δεν μπορεί να περιμένει – κάθε μέρα που περνάει, περισσότεροι νέοι άνθρωποι μένουν χωρίς την αναγκαία φροντίδα, με ανυπολόγιστο κόστος για την υγεία και τη ζωή τους. Απαιτούμε άμεσα μέτρα για την κάλυψη των ελλείψεων, τη δημιουργία δομών σε όλη την επικράτεια και την ανάπτυξη της πρωτοβάθμιας φροντίδας ψυχικής υγείας, ώστε κανένας ασθενής να μην μένει αβοήθητος.

Η πλήρης ανακοίνωση του Συλλόγου έχει ως εξής:

Οι γονείς και οι φίλοι των πασχόντων από Διαταραχές Πρόσληψης Τροφής (ΔΠΤ) παρακολουθούν με ιδιαίτερη ανησυχία και αγωνία τις εξελίξεις στο χώρο της Υγείας και ιδιαίτερα στις Δημόσιες Δομές Ψυχικής Υγείας.

Οι ελλείψεις σε προσωπικό (ιδιαίτερα νοσηλευτικό) και υποδομές έχουν οδηγήσει την θεραπεία των πασχόντων από Διαταραχές Πρόσληψης Τροφής σε εξαιρετικά δύσκολη θέση με μεγάλες αναμονές για ψυχοθεραπεία αλλά και νοσηλεία στις ψυχιατρικές κλινικές Παιδιών, Εφήβων και Ενηλίκων.

Λόγω αυτών των ελλείψεων:

ήδη η Β! Πανεπιστημιακή Ψυχιατρική Κλινική στο ΑΤΤΙΚΟ δεν μπορεί να κάνει νέες εισαγωγές,

η Α! Πανεπιστημιακή Ψυχιατρική Κλινική στο Αιγινήτειο επίκειται να σταματήσει για ένα τουλάχιστον τρίμηνο την εισαγωγή νέων περιστατικών

η Ψυχιατρική Κλινική Ψυχογενούς Ανορεξίας του Σισμανογλείου πιέζεται εξαιρετικά με κίνδυνο να σταματήσει και αυτή την εισαγωγή νέων περιστατικών

η κατάργηση της θεραπείας των πασχόντων από ΔΠΤ και της υποστήριξης των Οικογενειών τους από την μεταφερθείσα δομή του 18 ΑΝΩ στον ΕΟΠΑΕ έχει ως αποτέλεσμα την μεταφορά των περιστατικών στο Αιγινήτειο

Δεδομένου ότι δεν υπάρχουν εξειδικευμένες Δημόσιες Δομές περίθαλψης των ΔΠΤ στην εκτός Αττικής χώρα η κατάσταση είναι τραγική και μπορεί να έχουμε και θανάτους από Ψυχογενή Ανορεξία λόγω έλλειψης νοσηλείας.

Ως γονείς και φροντιστές των πασχόντων με τις διεκδικήσεις μας προς το Υπουργείο Υγείας για την θεραπεία των Πασχόντων και την στήριξη των Οικογενειών τους προσπαθούμε να στηρίξουμε το έργο των θεραπευτών και τις δυνατότητες των Δομών .

Δυστυχώς οι προσπάθειες μας αυτές προσκρούουν στις κυβερνητικές επιλογές για την Υγεία, που συνεχώς την εμπορευματοποιεί.

Είναι χαρακτηριστική η αδιαφορία του Υπουργείου Υγείας αφού παρά τις επανειλημμένες προσπάθειες μας αρνείται να μας συναντήσει εδώ και δύο χρόνια.

Απευθυνόμαστε στην Κυβέρνηση προκειμένου να αναλάβει τις ευθύνες της στην Πρόληψη και Θεραπεία απέναντι στη νέα κυρίως γενιά κυρίως κοριτσιών αλλά πλέον και αγοριών που ταλανίζονται από το τέρας των Διαταραχών Πρόσληψης Τροφής.

Ζητάμε την άμεση αντιμετώπιση των επειγουσών ελλείψεων, την δημιουργία δομών στην υπόλοιπη χώρα, την ανάπτυξη Α! βάθμιας Φροντίδας Ψυχικής Υγείας με τη δημιουργία Κέντρων Ημέρας για τις ΔΠΤ.

Τις επόμενες μέρες θα οργανώσουμε παράσταση διαμαρτυρίας στο Υπουργείο Υγείας και καλούμε Γονείς , Εκπαιδευτικούς και Θεραπευτές να μας συμπαρασταθούν.