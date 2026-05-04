Τα επιδημιολογικά δεδομένα καταδεικνύουν ότι η επίπτωση του καρκίνου στην Ευρώπη αυξάνεται διαρκώς, ενώ παράλληλα, χάρη στις εξελίξεις στη διάγνωση και στη θεραπεία, η επιβίωση των ασθενών βελτιώνεται σημαντικά, οδηγώντας σε έναν αυξανόμενο πληθυσμό ασθενών που βρίσκονται σε μακροχρόνια θεραπεία ή παρακολούθηση. Ως εκ τούτου, ο καρκίνος αποτελεί μείζον πρόβλημα δημόσιας υγείας και η ορθολογική οργάνωση των συστημάτων υγείας αναδεικνύεται σε κρίσιμο παράγοντα για την αποτελεσματική διαχείρισή του.

Στο πλαίσιο αυτό, η Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσω του προγράμματος EU4Health, έχει χρηματοδοτήσει τρεις διαδοχικές δράσεις με στόχο τη δημιουργία κέντρων και δικτύων αριστείας για την αντιμετώπιση του καρκίνου. Το EUnetCCC (EU Network of Comprehensive Cancer Centres) αποτελεί την τρίτη φάση αυτής της πρωτοβουλίας και αποσκοπεί στην εφαρμογή διαδικασιών αξιολόγησης και πιστοποίησης νοσοκομείων ως Ολοκληρωμένων Κέντρων Καρκίνου (Comprehensive Cancer Centres – CCCs), διασφαλίζοντας υψηλό επίπεδο ποιότητας υπηρεσιών για τους ασθενείς σε όλα τα κράτη μέλη.

Η Θεραπευτική Κλινική του Νοσοκομείου «Αλεξάνδρα» συμμετέχει ως συνεργαζόμενος φορέας της 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας στο πρόγραμμα EUnetCCC από την έναρξή του. Σε στενή συνεργασία με τη Διοίκηση του Νοσοκομείου και τη Διοίκηση της 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας, η ομάδα εργασίας της Θεραπευτικής Κλινικής ολοκλήρωσε επιτυχώς τους στόχους του προγράμματος και έλαβε πρόσφατα πιστοποίηση συμμετοχής ως προσωρινό μέλος στη Γενική Συνέλευση του δικτύου (Interim Network Assembly – INA).

Το EUnetCCC αποτελεί μια σημαντική πανευρωπαϊκή πρωτοβουλία για τη δημιουργία ενός ισχυρού, διασυνδεδεμένου και βιώσιμου δικτύου Ολοκληρωμένων Κέντρων Καρκίνου. Μέσα από τη συνεργασία κορυφαίων νοσοκομείων, ερευνητικών ιδρυμάτων και ακαδημαϊκών φορέων, επιδιώκεται η ενίσχυση της διασυνοριακής συνεργασίας, η επιτάχυνση της μεταφοράς της επιστημονικής γνώσης στην κλινική πράξη και η προώθηση της καινοτομίας σε όλο το φάσμα της ογκολογίας — από την πρόληψη και την έγκαιρη διάγνωση έως τη θεραπεία και την επιβίωση των ασθενών.

Η συμμετοχή του Νοσοκομείου «Αλεξάνδρα» στο δίκτυο αντανακλά τη διαρκή δέσμευσή του για την παροχή υψηλής ποιότητας ογκολογικής φροντίδας, καθώς και την ενεργό συμβολή του στην ανάπτυξη σύγχρονων, ολοκληρωμένων μοντέλων αντιμετώπισης του καρκίνου. Ως Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο με ισχυρή κλινική και ερευνητική δραστηριότητα, συμμετέχει ήδη σε ευρωπαϊκά προγράμματα και δίκτυα, συμβάλλοντας στην παραγωγή επιστημονικής γνώσης και στην εφαρμογή καινοτόμων θεραπευτικών προσεγγίσεων.

Μέσω της συμμετοχής του στο EUnetCCC, το Νοσοκομείο «Αλεξάνδρα» ενισχύει τη συνεργασία του με αναγνωρισμένα ευρωπαϊκά κέντρα καρκίνου, συμμετέχει ενεργά στην ανταλλαγή τεχνογνωσίας και βέλτιστων πρακτικών, συμβάλλει στην ανάπτυξη κοινών προτύπων ποιότητας και φροντίδας, υποστηρίζει την ενσωμάτωση της καινοτομίας και της έρευνας στην καθημερινή κλινική πράξη και συμμετέχει στη διαμόρφωση του μελλοντικού ευρωπαϊκού πλαισίου για τα Ολοκληρωμένα Κέντρα Καρκίνου.

Παράλληλα, η συμμετοχή στην Interim Network Assembly επιτρέπει την ενεργή εμπλοκή στη διαμόρφωση των δομών διακυβέρνησης και των στρατηγικών κατευθύνσεων του δικτύου, ενισχύοντας τον ρόλο του Νοσοκομείου «Αλεξάνδρα» ως ενεργού εταίρου στη διαμόρφωση της ευρωπαϊκής πολιτικής στον τομέα της ογκολογίας.

Το EUnetCCC συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του προγράμματος EU4Health και αποτελεί βασικό πυλώνα της ευρωπαϊκής στρατηγικής για τον καρκίνο, με στόχο τη μείωση των ανισοτήτων στην πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας και τη βελτίωση των αποτελεσμάτων για τους ασθενείς σε όλη την Ευρώπη.