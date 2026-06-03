Με περισσότερους από 373 ανθρώπους να χάνουν κάθε χρόνο τη ζωή τους στις ελληνικές θάλασσες, η χώρα ενεργοποιεί μια νέα, πολυεπίπεδη στρατηγική πρόληψης. Στο επίκεντρο της προσπάθειας βρίσκονται οι πιο ευάλωτες ηλικιακές ομάδες, με στόχο η θάλασσα να παραμείνει χώρος απόλαυσης και όχι πένθους.

Σε κοινή συνέντευξη Τύπου, ο Υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, ο Πρόεδρος του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ), καθηγητής Θοδωρής Βασιλακόπουλος, και ο Πρόεδρος της οργάνωσης Safe Water Sports (SWS), Παναγιώτης Πασχαλάκης, ανακοίνωσαν μια επίσημη, θεσμική σύμπραξη. Η συνεργασία αυτή επισφραγίζει την έναρξη της εθνικής καμπάνιας με τίτλο: «Θάλασσα με ασφάλεια για τα άτομα ηλικίας 60+».

Τα «σκληρά» δεδομένα του Παρατηρητηρίου: Ποιοι κινδυνεύουν περισσότερο

Τα στοιχεία που τηρούνται στο Παρατηρητήριο για τα θαλάσσια ατυχήματα και τους πνιγμούς είναι αποκαλυπτικά και αποτυπώνουν το μέγεθος του προβλήματος στην Ελλάδα, μια χώρα με χιλιάδες χιλιόμετρα ακτογραμμής:

Ηλικιακό προφίλ: Το 80% των θυμάτων πνιγμού είναι άνθρωποι ηλικίας 60 ετών και άνω.

Τοποθεσία: Η μεγάλη πλειονότητα των περιστατικών (64%) συμβαίνει σε μη φυλασσόμενες παραλίες.

Εθνικότητα: Το 70% των θυμάτων είναι Έλληνες και το 30% αλλοδαποί τουρίστες.

300 εκατ. ευρώ για το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και SMS στα κινητά

Η πρόληψη, ωστόσο, δεν περιορίζεται στη στιγμή της βουτιάς. Όπως τόνισε ο Πρόεδρος του ΕΟΔΥ, καθηγητής Θοδωρής Βασιλακόπουλος, ένα σημαντικό ποσοστό των πνιγμών οφείλεται σε παθολογικά αίτια (καρδιακά ή αναπνευστικά προβλήματα) που εκδηλώνονται ξαφνικά μέσα στο νερό.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Υπουργός Υγείας ανακοίνωσε τη διασφάλιση 300 εκατομμυρίων ευρώ από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων για το εθνικό πρόγραμμα «Προλαμβάνω». Οι στοχευμένες προληπτικές εξετάσεις αναμένεται να εντοπίζουν εγκαίρως τα υποκείμενα νοσήματα που καθιστούν έναν λουόμενο ευάλωτο στον κίνδυνο.

Ενημέρωση μέσω SMS στην ΗΔΙΚΑ

Για να φτάσει το μήνυμα σε κάθε σπίτι, το Υπουργείο Υγείας, σε συνεργασία με την ΗΔΙΚΑ, θα αποστείλει άμεσα ενημερωτικό SMS σε όλα τα άτομα ηλικίας 60 ετών και άνω, ακολουθώντας το επιτυχημένο πρότυπο της εκστρατείας του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων.

Οι «ύπουλες» μεσημεριανές ώρες και τα SOS της καμπάνιας

Ο κ. Βασιλακόπουλος υπογράμμισε ότι ένα άλλο μεγάλο ποσοστό πνιγμών σημειώνεται κατά τις μεσημεριανές ώρες. Η έντονη ζέστη, σε συνδυασμό με τη σωματική εξάντληση ή την πέψη, υπονομεύουν την κολυμβητική ικανότητα – ένας συνδυασμός που οι ηλικιωμένοι συχνά υποτιμούν.

Η νέα καμπάνια, η οποία συνοδεύεται από ένα τηλεοπτικό σποτ/βίντεο που θα προβληθεί άμεσα στα ΜΜΕ, εστιάζει σε βασικούς κανόνες ασφαλείας:

Αποφυγή κολύμβησης αμέσως μετά το φαγητό (τουλάχιστον 3 ώρες μετά). Αποφυγή της έκθεσης στον ήλιο και το νερό τις ώρες αιχμής της θερμοκρασίας. Προτίμηση σε παραλίες που διαθέτουν ναυαγοσώστη.

Η νέα στρατηγική δεν αφήνει εκτός τις νεότερες ηλικίες. Αν και οι πνιγμοί παιδιών είναι στατιστικά λιγότερο συχνοί, υπενθυμίζουν πάντα την ανάγκη για συστηματική εκπαίδευση. Στο πλαίσιο αυτό, συνεχίζονται πανελλαδικά οι προσπάθειες για την καθολική εφαρμογή του προγράμματος κολύμβησης στα σχολεία, ώστε κάθε παιδί να αποκτά από νωρίς βασικές δεξιότητες ασφάλειας στο νερό.