Το Σύνδρομο Πολυκυστικών Ωοθηκών (PCOS) είναι κάτι πολύ περισσότερο από ένα πρόβλημα που αφορά μόνο τις ωοθήκες. Η διεθνής επιστημονική κοινότητα προτείνει πλέον τη μετονομασία του σε Πολυενδοκρινικό Μεταβολικό Ωοθηκικό Σύνδρομο (PMOS), αναγνωρίζοντας έτσι τον πολυσυστημικό και μεταβολικό του χαρακτήρα. Τον Σεπτέμβριο, μήνα ευαισθητοποίησης για την πάθηση, εξετάζουμε γιατί αυτή η αλλαγή δεν είναι απλώς ορολογική, αλλά ανοίγει τον δρόμο για μια πιο εξατομικευμένη και ολοκληρωμένη προσέγγιση στη διάγνωση, τη διατροφική υποστήριξη και τη φροντίδα της γυναίκας.

Ο Σεπτέμβριος, μήνας ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για το Σύνδρομο Πολυκυστικών Ωοθηκών, αποτελεί μια σημαντική ευκαιρία να αναδειχθεί μια νέα επιστημονική πρόταση που μπορεί να αλλάξει ουσιαστικά τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε και προσεγγίζουμε το σύνδρομο. Η διεθνής επιστημονική κοινότητα προτείνει τη μετάβαση από τον όρο PCOS – Polycystic Ovary Syndrome στον όρο PMOS – Polyendocrine Metabolic Ovarian Syndrome, δηλαδή Πολυενδοκρινικό Μεταβολικό Ωοθηκικό Σύνδρομο.

Η πρόταση αυτή δεν αφορά μια απλή αλλαγή ονομασίας. Ο όρος «Σύνδρομο Πολυκυστικών Ωοθηκών» στρέφει την προσοχή κυρίως στις ωοθήκες, ενώ η σύγχρονη επιστημονική γνώση δείχνει ότι πρόκειται για ένα σύνθετο σύνδρομο με πολυενδοκρινικό και μεταβολικό χαρακτήρα. Η πάθηση μπορεί να επηρεάζει διαφορετικά συστήματα και λειτουργίες του οργανισμού και να εκδηλώνεται με διαφορετικό τρόπο σε κάθε γυναίκα. Ο όρος PMOS επιχειρεί, επομένως, να αποτυπώσει πληρέστερα αυτή την ευρύτερη εικόνα, χωρίς να παραγνωρίζει τη συμμετοχή των ωοθηκών.

Η νέα αυτή αντίληψη ενισχύει την ανάγκη για μια περισσότερο ολοκληρωμένη και εξατομικευμένη προσέγγιση στη διαχείριση της πάθησης. Στο πλαίσιο της υιοθέτησης υγιεινού τρόπου ζωής μέσα από διατροφή και σωματική δραστηριότητα, η σειρά Inofert HP Line περιλαμβάνει εξειδικευμένα συμπληρώματα διατροφής με ινοσιτόλη, α-λακταλβουμίνη, φυλλικό οξύ και άλλα επιλεγμένα συστατικά, ώστε να ανταποκρίνεται στις διαφορετικές ανάγκες των γυναικών με το σύνδρομο, ανεξάρτητα από την ονομασία που χρησιμοποιείται.

Το Inofert Combi HP είναι ένα συμπλήρωμα διατροφής με μυοϊνοσιτόλη, D-chiro-ινοσιτόλη, α-λακταλβουμίνη και φυλλικό οξύ. Η μυοϊνοσιτόλη και η D-chiro-ινοσιτόλη συμβάλλουν στην αποκατάσταση ενός τακτικού έμμηνου κύκλου με ωορρηξία. Η συνεργική δράση των δύο συστατικών στην επίτευξη της φυσιολογικής αναλογίας 40:1 είναι χρήσιμη στη διόρθωση αλλοιώσεων του αναπαραγωγικού συστήματος που συνδέονται με το Σύνδρομο Πολυκυστικών Ωοθηκών, ενώ η α-λακταλβουμίνη ενισχύει την απορρόφησή τους.

Το Inofert HP εντάσσεται στην ολοκληρωμένη σειρά Inofert HP Line, η οποία έχει σχεδιαστεί με γνώμονα τις διαφορετικές ανάγκες των γυναικών και την εξατομικευμένη προσέγγιση της διατροφικής τους υποστήριξης, πάντοτε σύμφωνα με την αξιολόγηση και την καθοδήγηση του επαγγελματία υγείας.

Το Inofert Plus είναι ένα συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει μυοϊνοσιτόλη, μελατονίνη και φυλλικό οξύ, ειδικά σχεδιασμένο για γυναίκες που επιθυμούν εγκυμοσύνη. Συμβάλλει στην αποκατάσταση της ορμονικής ισορροπίας και της ωορρηξίας και στην υποστήριξη της γονιμότητας.

Η ετερογένεια του συνδρόμου καθιστά αναγκαία την εξατομικευμένη αντιμετώπισή της. Τα συμπτώματα και η έντασή τους διαφέρουν από γυναίκα σε γυναίκα και μπορεί να περιλαμβάνουν ακανόνιστη ή αραιή έμμηνο ρύση, διαταραχές της ωορρηξίας, ακμή, αυξημένη τριχοφυΐα, αραίωση των μαλλιών, αντίσταση στην ινσουλίνη, δυσκολία στη διαχείριση του σωματικού βάρους ή στην επίτευξη εγκυμοσύνης. Παράλληλα, το σύνδρομο μπορεί να επηρεάζει την ψυχολογική ευεξία και την ποιότητα ζωής.

Ο Σεπτέμβριος, ως μήνας ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, αποτελεί μια σημαντική ευκαιρία να ενισχυθεί η γνώση γύρω από το σύνδρομο και να αναδειχθεί η σημασία της έγκαιρης διάγνωσης και της εξατομικευμένης φροντίδας, με στόχο την προστασία της υγείας και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των γυναικών.