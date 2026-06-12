Η γονιμότητα αποτελεί ένα θέμα που απασχολεί ολοένα και περισσότερες γυναίκες, όχι μόνο όταν ξεκινά η προσπάθεια για εγκυμοσύνη αλλά συνολικά σε σχέση με την υγεία και την ποιότητα ζωής τους. Παράγοντες όπως το άγχος, οι έντονοι ρυθμοί της καθημερινότητας, η διατροφή, οι ορμονικές διαταραχές αλλά και σύγχρονες συνήθειες ζωής φαίνεται να επηρεάζουν σημαντικά τη γυναικεία αναπαραγωγική υγεία.

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Γονιμότητας, οι ειδικοί υπενθυμίζουν τη σημασία της ενημέρωσης και της έγκαιρης αναγνώρισης καταστάσεων που μπορούν να επηρεάσουν τη γονιμότητα, όπως το Σύνδρομο Πολυκυστικών Ωοθηκών (ΣΠΩ/PCOS) ή Πολυενδοκρινικό Μεταβολικό Ωοθηκικό Σύνδρομο (PMOS)

Το Σύνδρομο αυτό αποτελεί μία από τις συχνότερες ενδοκρινικές διαταραχές στις γυναίκες αναπαραγωγικής ηλικίας και μία από τις βασικές αιτίες μειωμένης γονιμότητας. Εκτιμάται ότι επηρεάζει σημαντικό ποσοστό γυναικών παγκοσμίως, επηρεάζοντας τη φυσιολογική ωορρηξία, την ποιότητα των ωαρίων αλλά και τη δεκτικότητα του ενδομητρίου.

Οι γυναίκες με PCOS ή PMOS μπορεί να εμφανίζουν ακανόνιστο κύκλο, διαταραχές ωορρηξίας, αυξημένα επίπεδα ανδρογόνων ή μεταβολικές δυσκολίες, παράγοντες που συχνά δυσχεραίνουν τη σύλληψη. Παράλληλα, η κατάσταση αυτή συνοδεύεται συχνά από αυξημένο ψυχολογικό φορτίο, άγχος και συναισθηματική πίεση, ιδιαίτερα όταν η προσπάθεια για εγκυμοσύνη καθυστερεί.

Τα τελευταία χρόνια, αυξάνεται το επιστημονικό ενδιαφέρον γύρω από συγκεκριμένα συστατικά που σχετίζονται με την υποστήριξη της ωορρηξίας, της ορμονικής ισορροπίας και της μεταβολικής λειτουργίας στις γυναίκες με PCOS ή PMOS, όπως η μυο-ινοσιτόλη και η D-chiro-ινοσιτόλη.

Στο πλαίσιο αυτό, χρησιμοποιούνται εξειδικευμένοι συνδυασμοί συστατικών που στοχεύουν στην υποστήριξη της γυναικείας αναπαραγωγικής υγείας. Το Inofert® Combi HP περιέχει μυο-ινοσιτόλη, D-chiro-ινοσιτόλη, α-λακταλβουμίνη και φυλλικό οξύ. Η μυο-ινοσιτόλη και η D-chiro-ινοσιτόλη συμβάλλουν στην αποκατάσταση ενός τακτικού έμμηνου κύκλου με ωορρηξία, ενώ η συνεργική δράση τους στην επίτευξη της σωστής αναλογίας σχετίζεται με την υποστήριξη της αναπαραγωγικής λειτουργίας στις γυναίκες με PCOSή PMOS. Κλινικές μελέτες έχουν δείξει ότι η αποτελεσματική αναλογία μυο-ινοσιτόλης με D-chiro-ινοσιτόλη είναι 40:1. Παράλληλα, η α-λακταλβουμίνη συμβάλλει στην καλύτερη απορρόφηση της μυο-ινοσιτόλης.

Αντίστοιχα, το Inofert® Plus περιέχει μυο-ινοσιτόλη, μελατονίνη και φυλλικό οξύ και είναι ειδικά σχεδιασμένο για γυναίκες που επιθυμούν εγκυμοσύνη, με στόχο την υποστήριξη της ορμονικής ισορροπίας και της φυσιολογικής ωορρηξίας.

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι η έγκαιρη διάγνωση, η εξατομικευμένη ιατρική παρακολούθηση και η συνολική υποστήριξη της γυναίκας μπορούν να συμβάλουν ουσιαστικά στη βελτίωση της αναπαραγωγικής υγείας και της γονιμότητας. Η ισορροπημένη διατροφή, η σωματική δραστηριότητα, η διαχείριση του σωματικού βάρους και η κατάλληλη ιατρική καθοδήγηση αποτελούν βασικά στοιχεία της αντιμετώπισης του συνδρόμου.

Η σωστή ενημέρωση γύρω από τη γονιμότητα και τις σύγχρονες προκλήσεις της γυναικείας αναπαραγωγικής υγείας μπορεί να βοηθήσει περισσότερες γυναίκες να αναγνωρίσουν έγκαιρα πιθανά συμπτώματα και να αναζητήσουν υποστήριξη χωρίς φόβο ή στίγμα.

Η γονιμότητα δεν αποτελεί μόνο ζήτημα αναπαραγωγής. Αποτελεί σημαντική πτυχή της συνολικής υγείας και ποιότητας ζωής της γυναίκας και αξίζει ουσιαστική φροντίδα, ενημέρωση και υποστήριξη.