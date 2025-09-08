Ακανόνιστος κύκλος. Επίμονη ακμή. Ανεξήγητη τριχοφυΐα. Δυσκολία στη σύλληψη. Για πολλές γυναίκες αυτά τα συμπτώματα δεν είναι απλώς «ένα γυναικολογικό θέμα», αλλά μια καθημερινή πραγματικότητα που επηρεάζει το σώμα, τη διάθεση και την αυτοπεποίθηση.

Το Σύνδρομο Πολυκυστικών Ωοθηκών (ΣΠΩ) είναι ένα από τα πιο συχνά ενδοκρινολογικά και μεταβολικά προβλήματα στις γυναίκες αναπαραγωγικής ηλικίας. Ο παγκόσμιος επιπολασμός εκτιμάται στο 4%–20%, ανάλογα με τα διαγνωστικά κριτήρια. Στην Ευρώπη κυμαίνεται περίπου στο 6,5%, ενώ στην Ελλάδα αφορά περίπου το 6,8% του γυναικείου πληθυσμού. Συνολικά επηρεάζει το 5–10% των γυναικών αναπαραγωγικής ηλικίας, με νεότερα στοιχεία να τοποθετούν το ποσοστό στο 8–13%. Λιγότερο γνωστό είναι ότι το ΣΠΩ σχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο για προβλήματα υγείας, όπως ο Σακχαρώδης Διαβήτης Τύπου 2 και τα καρδιαγγειακά νοσήματα.

Σύμφωνα με τις διεθνείς συστάσεις, η διαχείριση του βάρους και η υιοθέτηση υγιεινού τρόπου ζωής (διατροφή και σωματική δραστηριότητα) είναι η πρώτη και βασική στρατηγική για την αντιμετώπιση του ΣΠΩ. Στην καθημερινή φροντίδα των γυναικών με ΣΠΩ, η μυο-ινοσιτόλη έχει αναδειχθεί σε πολύτιμο σύμμαχο, συμβάλλοντας στη ρύθμιση του κύκλου, στην ορμονική ισορροπία και στη γονιμότητα.

Τα Inofert® Combi ΗΡ & Inofert® ΗΡ συνδυάζουν τη μυο-ινοσιτόλη με α-λακταλβουμίνη, που ενισχύει την απορρόφησή της, προσφέροντας καλύτερη αξιοποίησή της από τον οργανισμό. Το Inofert® Combi ΗΡ απευθύνεται σε γυναίκες με ΣΠΩ και ΔΜΣ >25 Kg/m², χάρη στη σύνθεση με μυο-ινοσιτόλη, D-chiro ινοσιτόλη (στην κλινικά αποδεδειγμένη αναλογία 40 προς 1), α-λακταλβουμίνη και φυλλικό οξύ. Το Inofert® ΗΡ είναι κατάλληλο για γυναίκες με ΣΠΩ και ΔΜΣ ≤25 Kg/m², με μυο-ινοσιτόλη, α-λακταλβουμίνη και φυλλικό οξύ. Και τα δύο βοηθούν στην αποκατάσταση της ορμονικής ισορροπίας, στη φυσιολογική ωορρηξία και στην ομαλοποίηση του κύκλου, ενώ παράλληλα μειώνουν τα επίπεδα τεστοστερόνης, περιορίζοντας την τριχοφυΐα και την ακμή. Επιπλέον, συμβάλλουν στη βελτίωση του λιπιδαιμικού προφίλ.

Κάθε γυναίκα με ΣΠΩ έχει τη δική της εμπειρία. Το σημαντικό είναι να γνωρίζει ότι υπάρχουν λύσεις για τη διαχείριση των συμπτωμάτων, και ότι δεν είναι μόνη σε αυτό το ταξίδι. Η ενημέρωση, η έγκαιρη παρέμβαση και η σωστή υποστήριξη μπορούν να βελτιώσουν ουσιαστικά την ποιότητα ζωής.

Ο Σεπτέμβριος έχει καθιερωθεί διεθνώς ως μήνας ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για το ΣΠΩ. Είναι μια ευκαιρία να δοθεί έμφαση στη σημασία της ενημέρωσης, της πρόληψης και της ενδυνάμωσης των γυναικών που ζουν με το ΣΠΩ.