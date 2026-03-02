Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία ανέλαβε μια σημαντική πρωτοβουλία ενημέρωσης για τη σημασία του εμβολιασμού σε άτομα με καρδιαγγειακά νοσήματα.

Με στόχο την έγκυρη και επιστημονικά τεκμηριωμένη πληροφόρηση, δημιούργησε το ενημερωτικό έντυπο με τίτλο:

«ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΕ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟ ΣΤΟΥΣ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ».

Πρόκειται για ένα αναλυτικό, πολυσέλιδο έντυπο που βασίζεται στη διεθνή βιβλιογραφία και παρουσιάζει με σαφή και κατανοητό τρόπο τις σύγχρονες συστάσεις εμβολιασμού για ασθενείς με καρδιαγγειακά νοσήματα προς ενημέρωση -κυρίως- της ιατρικής καρδιολογικής κοινότητας.

Συγκεκριμένα περιλαμβάνει:

Κατευθυντήριες Οδηγίες Εμβολιασμού σε Στεφανιαίους Ασθενείς

Κατευθυντήριες Οδηγίες Εμβολιασμού Ασθενών με Καρδιακή Ανεπάρκεια

Συστάσεις Εμβολιασμού Καρδιο-ογκολογικών Ασθενών

Εμβολιασμό σε Ασθενείς με Μυοκαρδιοπάθειες

Ο εμβολιασμός αποτελεί βασικό μέτρο πρόληψης και προστασίας για τους καρδιαγγειακούς ασθενείς, συμβάλλοντας στη μείωση επιπλοκών και σοβαρών συμβάντων.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να διαβάσουν το πολυσέλιδο έντυπο στο παρακάτω link:

https://www.hcs.gr/chrhsima-eggrafa/systaseis-tis-eke-gia-ton-emvoliasmo-ton-kardiangeiakon-asthenon/