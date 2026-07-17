Το καλοκαίρι είναι συνδεδεμένο με την ξεγνοιασιά, την παραλία και τον ήλιο. Ωστόσο, η αυξημένη έκθεση στο ηλιακό φως, η επαφή με τη φύση, η χρήση πισίνας και η υγρασία δημιουργούν ένα πρόσφορο έδαφος για μια σειρά δερματικών προβλημάτων – από τα ενοχλητικά τσιμπήματα και τις μυκητιάσεις έως τις υποτροπές δερματικών παθήσεων που δεν θέλουν καθόλου ήλιο. Παράλληλα, η λανθασμένη χρήση αντηλιακού παραμένει το συχνότερο λάθος, με αποτέλεσμα η προστασία να είναι ελλιπής ακόμα κι όταν πιστεύουμε ότι τηρούμε τους κανόνες. Ο ετήσιος προληπτικός έλεγχος του δέρματος και η δερματοσκόπηση αποτελούν τα ισχυρότερα “όπλα” για την έγκαιρη διάγνωση του μελανώματος εξηγεί στο zougla.gr η Δερματολόγος – Αφροδισιολόγος Δέσποινα Αρναούτογλου.

Συνέντευξη στον Θάνο Ξυδόπουλο

Κυρία Αρναούτογλου, πέρα από το ηλιακό έγκαυμα, ποιες είναι οι συχνότερες δερματικές παθήσεις που εμφανίζονται ή επιδεινώνονται κατά τους καλοκαιρινούς μήνες;

Το Καλoκαίρι τα πιο συχνά δερματικά προβλήματα αφορούν τσιμπήματα από κουνούπια, σκνίπες, μέλισσες, ψίλους και άλλα έντομα και παράσιτα. Αυτό σχετίζεται με το γεγονός ότι βρισκόμαστε συχνότερα στην φύση. Δηλαδή σε επαφή με την άμμο της παραλίας, σε πισίνες, κάμπινγκ και δεντρόφυτα σημεία. Επίσης χρησιμοποιούμε κρεβάτια με στρώματα που ίσως δεν έχουν αεριστεί όπως αυτά στο χωριό ή το εξοχικό ή κρεβάτια ξενοδοχείων.

Κανονικά τα τσιμπήματα απλά δημιουργούν αίσθημα κνησμού που κρατά για λίγο, κάνουν πομφό με ερυθρότητα και όλο αυτό κρατά μια δυό μέρες. Όμως αρκετοί άνθρωποι έχουν μια ευαισθησία στα τσιμπήματα και κάποιοι κάνουν έντονη αλλεργική αντίδραση που μπορεί να είναι κρίσιμη για την ζωή. Για αυτό όσοι έχουν τέτοιο πρόβλημα στις διακοπές τους ειδικά, έχουν ενέσιμη κορτιζόνη και αδρεναλίνη.

Tους καλοκαιρινούς μήνες επίσης αυξάνονται τα περιστατικά Μυκητιάσεων λόγω αύξησης τις θερμοκρασίας τους δέρματος και εφίδρωσης. Συχνά ντουζ και καλό σκούπισμα αμέσως μετά ώστε να μην στεγνώνει το νερό ή ο ιδρώτας πάνω στο δέρμα. Ειδικά τα μαλλιά καλóείναι να μην τα αφήνετε να στεγνώσουν μόνα τους.

Ένα αισθητικό αλλά πολύ ενοχλητικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες τους μήνες με ηλιοέκθεση είναι το μέλασμα, αλλά και οι εφελκίδες. Ευτυχώς υπάρχουν λύσεις που θα δώσει ο Δερματολόγος ώστε αυτό να μην πάρει μεγάλες διαστάσεις.

Επίσης συχνά υποτροπιάζουν δερματικές ιώσεις όπως ο απλός έρπητας, οι μυρμηγκιές και η μολυσματική τέρμινθος. lσως η χρήση πισίνας αλλά και το ότι περπατάει κόσμος χωρίς παντόφλες σε παραλίες, πισίνες κλπ είναι μερικές από τις αιτίες μετάδοσης, Όμως η ηλιοέκθεση και η αφυδάτωση είναι αιτίες υποτροπών. Τέλος υπάρχουν νοσήματα που δεν θέλουν καθόλου ήλιο, όπως είναι ο Ερυθηματώδης Λύκος, ο Ομαλός Λειχήνας κλπ.

Ποια είναι τα πιο συχνά λάθη που κάνουμε στην αντηλιακή προστασία, ακόμη και όταν πιστεύουμε ότι προστατευόμαστε σωστά;

Tο κυριότερο όλων είναι να εκπαιδευτούμε στην σωστή χρήση έτσι ώστε το αντηλιακό να είναι μέρος της καθημερινής ρουτίνας μας και όχι αγγαρεία.

Το πρώτο λάθος που γίνεται είναι η πεποίθηση ότι το αντηλιακό είναι απαραίτητο μόνο στην παραλία. Το πόσο επηρεάζει το δέρμα ο ήλιος που περνά μέσα από το παρ πριζ του αυτοκινήτου ούτε που το φαντάζεται ο κόσμος. Το ίδιο ισχύει και για την έκθεση στον ήλιο κάτω από σκιά ή και για την έκθεση στην στην UVΑ τον Χειμώνα ή μια συννεφιασμένη μέρα του Καλοκαιριού. Η UVΑ διαπερνά τα σύννεφα και τα τζάμια. Για αυτό δεν είναι καθόλου υπερβολή η χρήση του αντηλιακού στο αυτοκίνητο και κάτω από την ομπρέλα στην παραλία.

Tο δεύτερο λάθος είναι η πεποίθηση ότι βάζοντας αντηλιακό το πρωί είμαστε προστατευμένοι όλη μέρα. Το αντηλιακό ανάλογα με τα φίλτρα και τον αντηλιακό δείκτη που έχει μας προστατεύει για 2-3 ώρες. Άρα βάζοντας αντηλιακό στις 8 το πρωί, το μεσημέρι στις 2 που ο ήλιος είναι κάθετα στον άξονα της γης και είναι πολύ πιο δυνατός και επιβλαβής, δεν υπάρχει αντηλιακό για να προστατέψει το δέρμα. Εννοείται ότι μόλις ιδρώσουμε ουσιαστικά αντηλιακό δεν υπάρχει στο δέρμα και το ίδιο με τα περισσότερα αντηλιακά μέσα στην θάλασσα.

Επίσης ο κόσμος πιστεύει ότι το αντηλιακό προστατεύει αμέσως μετά την εφαρμογή του. Όμως για το αντηλιακό με χημικά φίλτρα απαιτείται τουλάχιστον ένα μισάωρο πριν την έκθεση στον ήλιο για να δράσει.

Πότε μια νέα ελιά ή μια αλλαγή σε έναν ήδη υπάρχοντα σπίλο μετά το καλοκαίρι θα πρέπει να μας οδηγήσει άμεσα στον δερματολόγο και γιατί είναι σημαντικός ο προληπτικός έλεγχος;

Ένα νέο καφέ σημαδάκι στο δέρμα δεν σημαίνει απαραίτητα ότι πρόκειται για ελιά (σπίλο). Μπορεί να είναι μία πανάδα, μια αρχόμενη σμηγματορρική υπερκεράτωση και πολλά άλλα. Φυσικά την διαφοροδιάγνωση μόνο ο Δερματολόγος μπορεί να την κάνει και για αυτó έχει μεγάλη σημασία ο ετήσιος έλεγχος δέρματος. Στο εξωτερικό είναι μέσα στην ετήσιαρoυτίνα το skin check που παγκόσμια γίνεται περίπου τον Μαίo. Αλλά αν επιστρέφοντας από την καλοκαιρινή περίοδο δείτε μια νέα βλάβη, ένα νέο σημάδι στο δέρμα ή παρατηρήσετε ότι μια ελιά που ήδη είχατε ότι έχει αλλάξει εννοείται πρέπει να απευθυνθείτε σε Δερματολόγο άμεσα και όχι να περιμένετε τον επόμενο Μάιo.

Μια ελιά που έχει αλλάξει χρώμα ή σχήμα ή έχει απλά μεγαλώσει, καθώς και η εμφάνιση κνησμού ή η δημιουργία μια πληγής πάνω στην ελιά είναι δείγματα για άμεση εξέταση. Μέσα σε δύο εβδομάδες από την στιγμή που θα συμβεί κάτι από τα παραπάνω πρέπει να σας έχει δει Δερματολόγος. Κυρίως μας ενδιαφέρει να αποκλείσουμε ή να διαγνώσουμε σε αρχικό στάδιο ένα Μελάνωμα, μια και πρόκειται για εξαιρετικά επιθετικό καρκίνο. Φυσικά υπάρχουν και άλλες μορφές δερματικής κακοήθειας που δεν απαιτούν τόσο επείγουσα αντιμετώπιση αλλά και πάλι αυτό θα το κρίνει ο Δερματολόγος μετά από Δερματοσκόπιση.

Προληπτικά η Δερματοσκόπιση και η Χαρτογράφηση σπίλων έχουν σώσει ζωές. Πρόκειται για απλές και ανώδυνες εξετάσεις που μπορείτε να κάνετε στον Δερματολόγο σας και κάθε χρόνο να γίνεται φωτογραφική καταγραφή όλων των σπίλων και αναγνώριση των όποιων αλλαγώv.