Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Κληρονομικού Αγγειοοιδήματος (ΚΑΟ), που τιμάται κάθε χρόνο στις 16 Μαΐου, η CSL, υπό την αιγίδα του Συλλόγου ασθενών ΚΑΟ Ελλάδας, υλοποιεί ψηφιακή καμπάνια ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για το Κληρονομικό Αγγειοοίδημα αναδεικνύοντας τη σημασία της έγκαιρης αναγνώρισης των συμπτωμάτων και της σωστής διάγνωσης.

Με κεντρικό μήνυμα «Ταυτίζεσαι;», η καμπάνια αξιοποιεί εικόνες και αναλογίες από τη φύση, προκειμένου να αναδείξει πως ένα «φούσκωμα/πρήξιμο», που στο ζωικό βασίλειο λειτουργεί ως φυσικός μηχανισμός άμυνας ή επικοινωνίας, μπορεί στον άνθρωπο να αποτελεί σύμπτωμα μιας σπάνιας και σοβαρής πάθησης. Μέσα από αυτή τη δημιουργική αντιπαραβολή, η καμπάνια ενθαρρύνει το κοινό να αναγνωρίζει έγκαιρα πιθανά προειδοποιητικά σημάδια.

Μέσα από δημιουργικό περιεχόμενο με έντονα οπτικά στοιχεία, η καμπάνια επιδιώκει να τραβήξει την προσοχή του κοινού και να ενθαρρύνει όσους εμφανίζουν πιθανά συμπτώματα να αναζητήσουν ιατρική καθοδήγηση από εξειδικευμένο αλλεργιολόγο. Παράλληλα, μέσω της ενημερωτικής πλατφόρμας HAEAWARENESS.GR, το κοινό μπορεί να βρει περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη νόσο, τα συμπτώματα και τη διάγνωσή της.

Το Κληρονομικό Αγγειοοίδημα (ΚΑΟ) είναι μια σπάνια γενετική πάθηση που προκαλεί επαναλαμβανόμενα και απρόβλεπτα επεισόδια οιδήματος σε σημεία του σώματος όπως το πρόσωπο, τα άκρα, η κοιλιακή χώρα και ο ανώτερος αεραγωγός. Τα επεισόδια μπορεί να είναι ιδιαίτερα επώδυνα και, σε ορισμένες περιπτώσεις, ακόμη και απειλητικά για τη ζωή, επηρεάζοντας σημαντικά την καθημερινότητα και την ποιότητα ζωής των ασθενών. Δυστυχώς, αρκετά συχνά η διάγνωση καθυστερεί, με αποτέλεσμα πολλοί ασθενείς να λαμβάνουν λανθασμένες διαγνώσεις για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Η πρωτοβουλία «Ταυτίζεσαι;» αποτελεί μέρος της διαρκούς δέσμευσης της CSL στην ενίσχυση της ενημέρωσης και της έγκαιρης διάγνωσης των σπάνιων παθήσεων, συμβάλλοντας στην ενίσχυση της αναγνωρισιμότητας μιας νόσου που, παρά τη σοβαρότητά της, εξακολουθεί να παραμένει σχετικά άγνωστη στο ευρύ κοινό.

Η έγκαιρη αναγνώριση των συμπτωμάτων μπορεί να κάνει τη διαφορά. Μάθετε περισσότερα για το Κληρονομικό Αγγειοοίδημα, τα συμπτώματα και τη διάγνωσή του στο HAEAWARENESS.GR ή μέσω του QR code παρακάτω.