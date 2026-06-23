Από το Τμήμα Μητρικού Θηλασμού του Νοσοκομείου ΥΓΕΙΑ ΜΗΤΕΡΑ Μαιευτική. Γράφουν οι, Καπεντζώνη Ευτυχία – Μαία, Πιστοποιημένη Σύμβουλος Μητρικού Θηλασμού, Πέζου Ελένη – Μαία, MSc, Πιστοποιημένη Σύμβουλος Μητρικού Θηλασμού, Νικολάκη Μαρία – Μαία, Πιστοποιημένη Σύμβουλος Μητρικού Θηλασμού.

Το καλοκαίρι έχει τον δικό του ρυθμό. Περισσότερο φως, περισσότερη ζέστη, μικρές αποδράσεις και αλλαγές στην καθημερινότητα. Μέσα σε όλα αυτά, μια μητέρα που θηλάζει μπορεί να αναρωτηθεί αν χρειάζεται να αλλάξει κάτι.

Η απάντηση είναι απλή και καθησυχαστική: ο θηλασμός συνεχίζει να είναι ό,τι πιο φυσικό, ασφαλές και επαρκές για το μωρό της -ακόμη και τις πιο ζεστές ημέρες.

Το μητρικό γάλα προσαρμόζεται με έναν μοναδικό τρόπο στις ανάγκες του βρέφους. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, τα βρέφη που θηλάζουν αποκλειστικά τους πρώτους έξι μήνες ζωής δεν χρειάζονται επιπλέον νερό, ακόμη και το καλοκαίρι.

Ο θηλασμός δεν προσφέρει μόνο τροφή· προσφέρει και ενυδάτωση, αλλά και μια βαθιά αίσθηση ασφάλειας.

Τις ζεστές ημέρες, πολλά μωρά ζητούν πιο συχνά στήθος. Αυτό είναι απολύτως φυσιολογικό. Στην αρχή του θηλασμού το γάλα είναι πιο πλούσιο σε νερό, βοηθώντας το μωρό να δροσίζεται και να ενυδατώνεται. Παράλληλα, ο θηλασμός λειτουργεί σαν ένας φυσικός τρόπος ρύθμισης της θερμοκρασίας του σώματός του.

Και η μητέρα; Χρειάζεται απλώς να ακούει το σώμα της. Να πίνει νερό όταν διψά, να κάνει μικρές παύσεις μέσα στη μέρα, να φροντίζει τον εαυτό της όπως φροντίζει και το μωρό της. Ένα ποτήρι νερό σε κάθε θηλασμό μπορεί να γίνει μια απλή, καθημερινή συνήθεια.

Οι συνθήκες γύρω τους παίζουν κι αυτές τον ρόλο τους. Ένα σκιερό σημείο, λίγη δροσιά, ελαφριά ρούχα και ένας καλά αεριζόμενος χώρος μπορούν να κάνουν τον θηλασμό πιο άνετο. Η επαφή δέρμα με δέρμα μπορεί να συνεχιστεί και το καλοκαίρι — αρκεί να αποφεύγεται η υπερβολική ζέστη.

Πώς καταλαβαίνουμε ότι το μωρό ενυδατώνεται σωστά;

Τα σημάδια είναι απλά: βρεγμένες πάνες μέσα στη μέρα, ζωηρότητα, καλή ανάπτυξη. Αυτές οι μικρές καθημερινές ενδείξεις είναι συχνά οι πιο αξιόπιστες.

Στις διακοπές, ο θηλασμός γίνεται ακόμη πιο πολύτιμος. Δεν χρειάζεται προετοιμασία, δεν χρειάζεται εξοπλισμός. Είναι πάντα εκεί, στη σωστή θερμοκρασία, διαθέσιμος οποιαδήποτε στιγμή. Σε μια βόλτα ή στην παραλία, λίγη σκιά, αποφυγή της έντονης ζέστης και ανταπόκριση στις ανάγκες του μωρού είναι αρκετά.

Μικρές πρακτικές λεπτομέρειες μπορούν να κάνουν τη διαφορά: ένα ελαφρύ ύφασμα για κάλυψη και περισσότερη άνεση, λίγη προσοχή στη χρήση αντηλιακού κοντά στη θηλή, ένα απλό ξέπλυμα μετά τη θάλασσα. Το καλοκαίρι δεν είναι εμπόδιο. Είναι απλώς μια διαφορετική εποχή και ο θηλασμός προσαρμόζεται μαζί της.

Γιατί τελικά, πέρα από τροφή και ενυδάτωση, ο θηλασμός είναι και κάτι ακόμη: μια σταθερά για το μωρό, μια ήρεμη στιγμή μέσα στη μέρα, ένας δεσμός που συνεχίζεται -ανεξάρτητα από τη θερμοκρασία, τον τόπο ή την εποχή.