Τις νεότερες διαγνωστικές, θεραπευτικές και χειρουργικές προσεγγίσεις για τις παθήσεις του αναπνευστικού θα παρουσιάσουν επιστήμονες από τον χώρο της υγείας στις 6 και 7 Νοεμβρίου, στο ξενοδοχείο Marriott στην Αθήνα.

Η Επιστημονική Εταιρεία του Metropolitan Hospital διοργανώνει τη διημερίδα «THORACIC ACTIONS», με στόχο την ανάδειξη της προόδου και των καινοτομιών στην αντιμετώπιση των νοσημάτων του θώρακα. Η διοργάνωση πραγματοποιείται σε συνεργασία με την Πνευμονολογική Κλινική «Ανάσα» του Metropolitan Hospital και τις Θωρακοχειρουργικές Κλινικές του Metropolitan Hospital και του Metropolitan General.

Κεντρικός στόχος της διημερίδας είναι η ενίσχυση της επιστημονικής συνεργασίας και της ανταλλαγής γνώσεων μεταξύ των επαγγελματιών υγείας, με επίκεντρο τις σύγχρονες ανάγκες της κλινικής πράξης. Από την έγκαιρη διάγνωση και τη διαχείριση των αναπνευστικών νοσημάτων έως τις σύνθετες ογκολογικές περιπτώσεις και τις εφαρμογές της ρομποτικής θωρακοχειρουργικής, το πρόγραμμα καλύπτει ένα ευρύ φάσμα θεμάτων που απασχολούν καθημερινά την ιατρική κοινότητα.

Από τον καρκίνο του πνεύμονα έως τη ρομποτική θωρακοχειρουργική

Το επιστημονικό πρόγραμμα, με τη συμμετοχή ομιλητών από τα θεραπευτήρια Metropolitan, εστιάζει στις νεότερες διαγνωστικές και θεραπευτικές προσεγγίσεις, αναδεικνύοντας τον ρόλο της διεπιστημονικής συνεργασίας στη λήψη κλινικών αποφάσεων.

Στις θεματικές ενότητες περιλαμβάνονται η ολοκληρωμένη αντιμετώπιση του καρκίνου του πνεύμονα, οι νεότερες εξελίξεις στη διαχείριση του σοβαρού άσθματος και η χρήση βιολογικών παραγόντων, η αντιμετώπιση αναπνευστικών επειγόντων περιστατικών, καθώς και η διάγνωση και θεραπευτική προσέγγιση των νοσημάτων του υπεζωκότα.

Ιδιαίτερη θέση στο πρόγραμμα κατέχει η ρομποτική θωρακοχειρουργική, ένας τομέας που εξελίσσεται διαρκώς και διευρύνει τις δυνατότητες της σύγχρονης χειρουργικής αντιμετώπισης επιλεγμένων παθήσεων του θώρακα.

Παράλληλα, η σύνδεση της καθημερινής κλινικής πρακτικής με τις εξειδικευμένες θεραπευτικές επιλογές αναδεικνύει τη σημασία της συνεργασίας μεταξύ των ιατρικών ειδικοτήτων, με στόχο μια πιο ολοκληρωμένη και εξατομικευμένη προσέγγιση κάθε ασθενούς.

Επιστημονικός διάλογος με επίκεντρο τον ασθενή

Το «THORACIC ACTIONS» φιλοδοξεί να αποτελέσει πεδίο ουσιαστικού επιστημονικού διαλόγου γύρω από τις προκλήσεις και τις προοπτικές της σύγχρονης Πνευμονολογίας και Θωρακοχειρουργικής. Μέσα από την παρουσίαση νεότερων δεδομένων και την ανταλλαγή κλινικής εμπειρίας, η διημερίδα αναδεικνύει τη σημασία της διαρκούς επιστημονικής ενημέρωσης και της αξιοποίησης της καινοτομίας στην καθημερινή ιατρική πράξη.

Με κοινό άξονα τη διεπιστημονική συνεργασία και την ολιστική φροντίδα, η επιστημονική συνάντηση επιδιώκει να συμβάλει στην περαιτέρω ανάπτυξη της γνώσης και στην ανάδειξη σύγχρονων προσεγγίσεων για την αντιμετώπιση των παθήσεων του αναπνευστικού.

Την οργανωτική ευθύνη του συνεδρίου, το οποίο στοχεύει να θέσει τις βάσεις για έναν ετήσιο θεσμό πανελλήνιας εμβέλειας, συνυπογράφουν οι Πρόεδροι της Οργανωτικής Επιτροπής:

Αντώνιος Ρασιδάκης , Διευθυντής Πνευμονολόγος στο Metropolitan Hospital, Ομότιμος Αναπληρωτής Καθηγητής Πνευμονολογίας ΕΚΠΑ

Ελευθέριος Βρουβάκης , Πνευμονολόγος – Φυματιολόγος, Διευθυντής Πνευμονολογικής Κλινικής «Ανάσα» στο Metropolitan Hospital

Εμμανουήλ Γεωργιαννάκης , Θωρακοχειρουργός, Διευθυντής Τμήματος Ελάχιστα Επεμβατικής Θωρακοχειρουργικής των Metropolitan Hospital και Metropolitan General

Μέσα από τέτοιες επιστημονικές πρωτοβουλίες, το Metropolitan Hospital, μέλος του Ομίλου HHG, επιβεβαιώνει τη σταθερή του προσήλωση στη συνεχιζόμενη ιατρική εκπαίδευση και την έρευνα, αποδεικνύοντας ότι η διεπιστημονική συνεργασία και η συνεχής εξέλιξη αποτελούν τα θεμέλια για την παροχή κορυφαίων υπηρεσιών υγείας.

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