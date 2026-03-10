Η φλεβική θρόμβωση και η πνευμονική εμβολή, μία από τις πιο επικίνδυνες επιπλοκές της θρόμβωσης, μπορούν πλέον σε επιλεγμένες περιπτώσεις να αντιμετωπιστούν με ελάχιστα επεμβατικές τεχνικές απομάκρυνσης του θρόμβου, υποσχόμενες άμεση επαναφορά στις καθημερινές δραστηριότητες και ποιότητα ζωής. Οι εξελίξεις αυτές, μαζί με εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης στη διάγνωση και ελάχιστα επεμβατικές τεχνικές για κιρσούς, παρουσιάστηκαν στο 7ο Σχολείο της Ελληνικής Φλεβολογικής Εταιρείας. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στην Αράχωβα με τη συμμετοχή περισσότερων από 180 ιατρών από όλη τη χώρα.

Κιρσοί και ευρυαγγείες: Θεραπείες χωρίς νυστέρι, χωρίς νοσηλεία

Η αισθητική φλεβολογία αποτελεί σήμερα ένα ταχέως εξελισσόμενο πεδίο της ιατρικής, το οποίο επικεντρώνεται στη θεραπεία των επιφανειακών φλεβικών αλλοιώσεων που επηρεάζουν τόσο την υγεία όσο και την εμφάνιση των κάτω άκρων. Στον τομέα των κιρσών και της χρόνιας φλεβικής νόσου, οι εξελίξεις επιτρέπουν πλέον αποτελεσματικές παρεμβάσεις χωρίς νυστέρι και χωρίς νοσηλεία. Laser νέας γενιάς, μη θερμικές τεχνικές κατάλυσης και σύγχρονες μορφές σκληροθεραπείας προσφέρουν ασφαλή αντιμετώπιση με τοπική αναισθησία και άμεση επιστροφή στην καθημερινότητα.

Θρόμβωση: Η πρόληψη σώζει ζωές

Η θρόμβωση δεν έχει ηλικία. Οι ειδικοί υπογράμμισαν ότι η φλεβική θρόμβωση δεν αποτελεί νόσο αποκλειστικά της τρίτης ηλικίας, αλλά μπορεί να εμφανιστεί και σε νεότερους ανθρώπους, ακόμη και χωρίς έντονα προειδοποιητικά συμπτώματα. Παράγοντες όπως πολύωρη ακινησία, χειρουργικές επεμβάσεις, ογκολογικά νοσήματα, ορμονική θεραπεία ή κληρονομική προδιάθεση αυξάνουν σημαντικά τον κίνδυνο.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη χρήση σύγχρονων συσκευών μηχανικής θρομβεκτομής σε ασθενείς όχι μόνο στη φλεβική θρόμβωση αλλά και στην οξεία πνευμονική εμβολή.

Οι τεχνικές αυτές επιτρέπουν την ταχεία απομάκρυνση του θρόμβου, προλαμβάνοντας το μεταθρομβωτικό σύνδρομο και στη περίπτωση της πνευμονικής εμβολής μπορεί να είναι σωτήριες για τη ζωή μειώνοντας την επιβάρυνση της καρδιάς και των πνευμόνων.

Το μήνυμα των ειδικών ήταν σαφές: η έγκαιρη διάγνωση και η άμεση παρέμβαση σε επιλεγμένους ασθενείς μπορούν να αποτρέψουν μοιραίες επιπλοκές.

Τεχνητή Νοημοσύνη: Νέα εποχή στη διάγνωση

Η τεχνητή νοημοσύνη εισέρχεται πλέον στη διαγνωστική διαδικασία της φλεβικής θρόμβωσης. Η ενσωμάτωση αλγορίθμων στη διαγνωστική υπερηχογραφία μπορεί να ενισχύσει την ακρίβεια και την ταχύτητα αναγνώρισης των θρόμβων, υποστηρίζοντας τον ιατρό στη λήψη αποφάσεων και μειώνοντας τις διαγνωστικές καθυστερήσεις.

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Φλεβολογικής Εταιρείας, κ. Ευθύμιος (Μάκης) Αυγερινός, δήλωσε:

«Η κατανόηση των φλεβικών παθήσεων και οι θεραπευτικές παρεμβάσεις μέσω των νέων τεχνολογιών εξελίσσονται ραγδαία. Από την αισθητική φλεβολογία μέχρι την κεντρική φλεβική απόφραξη και τη πυελική συμφόρηση, και από την θρομβοφλεβίτιδα μέχρι την πνευμονική εμβολή έχουμε νέες φαρμακευτικές και ελάχιστα επεμβατικές θεραπείες που αλλάζουν τον τρόπο που ασκούμε τη φλεβολογία και τη φυσική ιστορία των ασθενών μας. Έχουμε πολύ δρόμο να διανύσουμε για να εκπαιδεύσουμε το δυναμικό μας, αλλά και για να ενημερώσουμε τις άλλες ειδικότητες ιατρών για όλα αυτά που μπορεί ο σύγχρονος «Φλεβολόγος» να προσφέρει στους ασθενείς. Η ενημέρωση, η εκπαίδευση και η συνεργασία είναι πιο απαραίτητες από ποτέ».

Το 7ο Σχολείο της Ελληνικής Φλεβολογικής Εταιρείας επιβεβαίωσε τη δυναμική εξέλιξη της σύγχρονης φλεβολογίας και την ανάγκη συνεχούς επιστημονικής εκπαίδευσης προς όφελος των ασθενών.