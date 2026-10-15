Γράφει η Ευφημία Βρακίδου, Αιματολόγος, Διευθύντρια Ιατρικής Υπηρεσίας, ΥΓΕΙΑ.

Θρόμβωση είναι η κατάσταση κατά την οποία σχηματίζεται θρόμβος μέσα σ’ ένα αγγείο (αρτηρία ή φλέβα), γεγονός που εμποδίζει την ομαλή ροή του αίματος.

Υπάρχουν δύο τύποι θρόμβωσης 1) η φλεβική όταν ο θρόμβος δημιουργείται σε κάποια φλέβα του σώματος κυρίως στα κάτω άκρα, γάμπα ή μηρό και 2) η αρτηριακή θρόμβωση όταν ο θρόμβος δημιουργείται και φράζει μία αρτηρία.

Η φλεβική θρόμβωση διακρίνεται σε επιφανειακή (επιπολής) θρόμβωση και σε εν τω βάθει φλεβική θρόμβωση η οποία είναι και η πιο επικίνδυνη λόγω του ότι ο θρόμβος μπορεί να αποσπαθεί και με την κυκλοφορία του αίματος να εγκατασταθεί στους πνεύμονες και να προκαλέσει Πνευμονική Εμβολή.

Κύρια συμπτώματα της Φλεβικής Θρόμβωσης μπορεί να είναι το ξαφνικό πρήξιμο στο ένα πόδι, πόνος στη γάμπα ή το εσωτερικό μέρος του μηρού, τοπική ερυθρότητα, ή αλλαγή του χρώματος του δέρματος, αίσθηση ζέστης ή βάρους στην περιοχή της θρόμβωσης.

Σε περίπτωση Πνευμονικής Εμβολής τα συμπτώματα είναι πιο θορυβώδη όπως δύσπνοια, γρήγορη αναπνοή, πόνο στο στήθος, ταχυκαρδία, υποξυγοναιμία.

Οι παράγοντες κινδύνου για την εμφάνιση μιας θρόμβωσης μπορεί να οφείλονται ή σε υποκείμενα ιατρικά προβλήματα, κληρονομικότητα ή και με τον τρόπο ζωής μας.

Οι κυριότεροι παράγοντες κινδύνου είναι:

Ιατρικά προβλήματα και Χειρουργεία. Πρόσφατο χειρουργείο κυρίως ορθοπεδικό για επεμβάσεις ισχίου, γόνατος, πυέλου. Καρκίνος, καθώς ορισμένοι όγκοι αυξάνουν την πηκτικότητα του αίματος. Καρδιακή ανεπάρκεια. Φλεγμονώδεις νόσοι, όπως η νόσος του Chrohn και η ελκώδης κολίτις.

Παρατεταμένη Ακινησία. Μακροχρόνια νοσηλεία ή κατάκλιση. Πολύωρα ταξίδια με αεροπλάνο ή αυτοκίνητο.

Ορμονικοί παράγοντες. Εγκυμοσύνη και λοχεία λόγω πίεσης στις φλέβες της πυέλου και ορμονικές αλλαγές που συμβαίνουν κατά την κύηση που αυξάνουν τον κίνδυνο θρόμβωση μέχρι και 6 εβδομάδες μετά τον τοκετό. Αντισυλληπτικά χάπια ή θεραπείες ορμονικής υποκατάστασης κυρίως φάρμακα που περιέχουν οιστρογόνα.

Τρόπος Ζωής. Παχυσαρκία. Κάπνισμα. Ηλικία.

Κληρονομικότητα. ιστορικό θρόμβωσης στην οικογένεια, ή ιστορικό θρομβοφιλίας με παρουσία μεταλλάξεων.

Πρόληψη

Οι αλλαγές στον τρόπο ζωής, ανάλογα με το επίπεδο κινδύνου και με ειδικά ιατρικά μέσα μπορούν να βοηθήσουν στην πρόληψη δημιουργίας θρόμβου και επομένως μιας θρόμβωσης.

Τι πρέπει να προσέχουμε και να εφαρμόζουμε.

Σωστή ενυδάτωση. Η αφυδάτωση αυξάνει την πηκτικότητα του αίματος προδιαθέτοντας σε σχηματισμό θρόμβων.

Διακοπή καπνίσματος. Το κάπνισμα αυξάνει τον κίνδυνο εμφάνισης εν τω βάθει θρόμβωσης.

Διακοπή καπνίσματος. Το κάπνισμα αυξάνει τον κίνδυνο εμφάνισης εν τω βάθει θρόμβωσης. Ακινησία. Εάν κάνετε καθιστική ζωή ή καθιστική εργασία προσπαθήστε να κάνετε μερικά βήματα σε τακτικά χρονικά διαστήματα.

Έλεγχος του βάρους λόγω αύξησης της πίεσης στις φλέβες των κάτω άκρων.

Τα πολύωρα ταξίδια άνω των 4 ωρών.

Πολύ σημαντική είναι η κίνηση των ποδιών , το τέντωμα της γάμπας, το περπάτημα στο διάδρομο του αεροπλάνου ή του τρένου, ή οι στάσεις κάθε 2 ώρες σε ταξίδια με αυτοκίνητο.

Αποφυγή εφαρμοστών ρούχων, και αλκοόλ ειδικά σε πολύωρα αεροπορικά ταξίδια. Συνιστάται καλή ενυδάτωση.

Η ιατρική πρόληψη ειδικά μετά από υψηλού κινδύνου χειρουργείο περιλαμβάνει την όσο πιο άμεση κινητοποίηση, τις κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης και τέλος την προφυλακτική αντιπηκτική αγωγή κατά το στάδιο ανάρρωσης.

Έγκαιρη αντιμετώπιση

Έγκαιρη εκτίμηση και αντιμετώπιση μιας θρόμβωσης σώζει ζωές. Πολύ σημαντική είναι η αρχική εκτίμηση των συμπτωμάτων από τον ασθενή ώστε να απευθυνθεί άμεσα στον θεράποντα ιατρό του.

Τα συμπτώματα που πρέπει να ανησυχήσουν έναν ασθενή και να ζητήσει βοήθεια είναι οι πόνοι, το πρήξιμο, η ερυθρότητα ή η θερμότητα του ενός ποδιού.

Η δύσπνοια , ο πόνος στο στήθος , η ταχυκαρδία , ή η πτώση του οξυγόνου είναι συμπτώματα που μας ανησυχούν όταν πρόκειται για Πνευμονική Εμβολή.

Τι πρέπει να γίνει άμεσα

1.Ιατρική εκτίμηση πρέπει να γίνει άμεσα με κλινική εξέταση και υπερηχογράφημα φλεβών. Επί υποψίας πνευμονικής εμβολής πρέπει να ακολουθήσει αξονική αγγειογραφία πνευμονικών αρτηριών (CTPA)

2.Εξέταση αίματος για προσδιορισμό D-Dimers, ο προσδιορισμός των οποίων βοηθάει και στην περαιτέρω εξέλιξη και παρακολούθηση της θρόμβωσης.

3. Έλεγχος θρομβοφιλίας πριν την έναρξη αντιπηκτικής αγωγής και άμεση έναρξη θεραπευτικών δόσεων αντιπηκτικής αγωγής.

Πρέπει να ξέρουμε ότι η θρόμβωση μπορεί να προληφθεί. Ενημερώσου σωστά και πρόλαβε κάθε κίνδυνο!