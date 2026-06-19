Η γλωσσική ανάπτυξη σε παιδιά με αυτισμό απέχει πολύ από το να είναι ομοιόμορφη: Μερικά προοδεύουν χωρίς αξιοσημείωτη δυσκολία, άλλα παρουσιάζουν σημαντικές καθυστερήσεις, ενώ άλλα αποκτούν ελάχιστη ή καθόλου ομιλούμενη γλώσσα. Για να κατανοήσουν καλύτερα τι συμβαίνει στον εγκέφαλό τους από μικρή ηλικία, ερευνητές του Πανεπιστημίου της Γενεύης (UNIGE) ανέλυσαν την εγκεφαλική δραστηριότητα παιδιών με αυτισμό και παιδιών τυπικής ανάπτυξης ηλικίας 18 μηνών έως 6 ετών. Τα ευρήματά τους, που δημοσιεύθηκαν στο περιοδικό Translational Psychiatry, δείχνουν ότι η δραστηριότητα ορισμένων εγκεφαλικών κυμάτων εξελίσσεται διαφορετικά ανάλογα με τις γλωσσικές δεξιότητες των παιδιών. Αυτή η διαφορά θα μπορούσε να λειτουργήσει ως δείκτης για την πρόβλεψη των γλωσσικών τροχιών και την παροχή εξατομικευμένης υποστήριξης όσο το δυνατόν νωρίτερα. «Η κατανόηση του τι διακρίνει την εγκεφαλική δραστηριότητα ενός παιδιού με αυτισμό που θα αναπτύξει άπταιστη γλώσσα από εκείνο που θα παραμείνει ελάχιστα ομιλούν είναι ένα θεμελιώδες ερώτημα, για την έρευνα, αλλά και για τους ψυχιάτρους που παρακολουθούν αυτά τα παιδιά και τις οικογένειές τους», δηλώνει η Marie Schaer, καθηγήτρια στο Τμήμα Ψυχιατρικής της Ιατρικής Σχολής του UNIGE και κύρια ερευνήτρια της μελέτης. Για να κατανοήσουν πώς εξελίσσεται η γλωσσική απόκτηση, οι ερευνητές παρακολούθησαν 122 συμμετέχοντες ηλικίας 18 μηνών έως 6 ετών που προέρχονταν από την ομάδα αυτισμού της Γενεύης -μοναδική για τον πλούτο και την ακρίβεια των κλινικών δεδομένων της- και 66 παιδιά τυπικής ανάπτυξης. Χρησιμοποιώντας ηλεκτροεγκεφαλογραφήματα (EEG) -μια μη επεμβατική τεχνική ιδιαίτερα κατάλληλη για πολύ μικρά παιδιά- οι ερευνητές μέτρησαν την ταλαντωτική εγκεφαλική δραστηριότητα σε πέντε ζώνες συχνοτήτων. Κατά τη διάρκεια της καταγραφής, τα παιδιά παρακολουθούσαν ένα καρτούν της επιλογής τους για να είναι την εμπειρία πιο άνετη. Τα παιδιά με τις μεγαλύτερες γλωσσικές δυσκολίες παρουσίασαν την υψηλότερη και πιο επίμονη δραστηριότητα γάμμα. «Σε σύγκριση με τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης, τα παιδιά με αυτισμό παρουσίασαν αυξημένη εγκεφαλική δραστηριότητα στις ζώνες χαμηλών συχνοτήτων, τα κύματα δέλτα και θήτα, και στις ζώνες υψηλών συχνοτήτων, τα κύματα βήτα και γάμμα», εξηγεί η Kenza Latrèche, πρώτη συγγραφέας της μελέτης και υποψήφια διδάκτορας στο Τμήμα Ψυχιατρικής της Ιατρικής Σχολής του UNIGE. «Αλλά είναι η ζώνη γάμμα, η οποία εμπλέκεται στην επεξεργασία πληροφοριών και στη γλώσσα, που αποκαλύπτει τις πιο σημαντικές διαφορές: τα παιδιά με τις μεγαλύτερες γλωσσικές δυσκολίες παρουσίασαν τα υψηλότερα και πιο επίμονα επίπεδα γάμμα σε όλη την ανάπτυξη». Μια κρίσιμη στιγμή στη γλωσσική ανάπτυξη είναι η εμφάνιση, συνήθως γύρω στους 18 μήνες, των πρώτων συνδυασμών λέξεων όπως «άνοιξε την πόρτα». Η δραστηριότητα γάμμα αυξάνεται προοδευτικά πριν από αυτό το ορόσημο, κορυφώνεται γύρω από την εμφάνιση των πρώτων προτάσεων και στη συνέχεια μειώνεται. «Αυτή η μείωση της εγκεφαλικής διέγερσης υποδηλώνει ότι η απόκτηση της ικανότητας συνδυασμού λέξεων αντανακλά ένα σημαντικό στάδιο στην εγκεφαλική ανάπτυξη, μετά το οποίο η επεξεργασία πληροφοριών γίνεται πιο αποτελεσματική και απαιτεί λιγότερους πόρους», δηλώνει η Schaer. «Αλλά σε παιδιά με τις μεγαλύτερες γλωσσικές δυσκολίες, η δραστηριότητα γάμμα παρέμεινε αυξημένη σε όλη την ανάπτυξη, χωρίς το σημείο καμπής που παρατηρήσαμε σε άλλα». Αυτά τα ευρήματα υποδηλώνουν ότι ο εγκέφαλος ενεργοποιεί δυναμικούς μηχανισμούς για να υποστηρίξει την εμφάνιση της γλώσσας σε μικρά παιδιά με αυτισμό, με ποικίλους βαθμούς επιτυχίας.