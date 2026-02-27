Γράφει ο Περικλής Χρυσοχέρης, Χειρουργός, Διευθυντής Α’ Χειρουργικής Κλινικής ΥΓΕΙΑ. Κέντρο Αριστείας Κηλών Κοιλιακού Τοιχώματος πιστοποιημένου από το μη κερδοσκοπικό αμερικανικό φορέα SRC.

Οι κήλες του κοιλιακού τοιχώματος συγκαταλέγονται ανάμεσα στις πιο συχνές χειρουργικές παθήσεις για το γενικό πληθυσμό, κατά τις οποίες ένα όργανο ή τμήμα ενδοκοιλιακού περιεχομένου προβάλει προς τα έξω μέσω ενός αδύναμου σημείου των μυών και των περιτονιών της κοιλιάς. Λόγω αυτής της προβολής δημιουργείται η αίσθηση μιας συμπαγούς μάζας, με αποτέλεσμα ο ασθενής να βιώνει συχνά πόνο, αίσθημα βάρους ή καύσου και γενικά ενοχλήσεων, επηρεάζοντας, έτσι, αρνητικά, την καθημερινότητα και την ποιότητα ζωής του.

Οι συχνότερες κήλες του κοιλιακού τοιχώματος είναι:

Βουβωνοκήλη

Ομφαλοκήλη

Μηροκήλη

Επιγαστρική κήλη

Μετεγχειρητική κήλη

Η εμφάνισή τους σχετίζεται με παράγοντες όπως η αυξημένη ενδοκοιλιακή πίεση, η παχυσαρκία, η άσκηση, ο χρόνιος βήχας, η άρση βάρους, η εγκυμοσύνη ή προηγούμενα χειρουργεία.

Ποιες είναι οι νέες τεχνικές και πώς βελτιώνουν την αντιμετώπιση των κηλών;

Η χειρουργική των κηλών έχει παρουσιάσει σημαντική πρόοδο τα τελευταία χρόνια με:

Ελάχιστα επεμβατικές – λαπαροσκοπικές τεχνικές

Ρομποτική χειρουργική

Σύγχρονα βιοσυμβατά πλέγματα

Αντικατάσταση των παλιών συχνά επώδυνων clips καθήλωσης από ειδική κόλλα- όπου είναι εφικτό

Ανατομική αποκατάσταση του κοιλιακού τοιχώματος

Ανάμεσα στα οφέλη για τον ασθενή συγκαταλέγονται ο μικρότερος μετεγχειρητικός πόνος, το μειωμένο ποσοστό μετεγχειρητικών επιπλοκών και λοιμώξεων, η ταχύτερη ανάρρωση και πιο άμεση επιστροφή στην καθημερινότητα καθώς και η επίτευξη ενός καλύτερου αισθητικά αποτελέσματος.

Πώς έχει συμβάλει η Ρομποτική Χειρουργική στην εξέλιξη της χειρουργικής της κήλης;

Η ρομποτική χειρουργική προσφέρει μια σειρά από οφέλη τόσο για τον ασθενή, όσο και για τον χειρουργό και αποτελεί μία από τις σημαντικότερες εξελίξεις στην χειρουργική του σήμερα. Μέσω της ρομποτικής χειρουργικής επιτυγχάνεται τρισδιάστατη, υψηλής ευκρίνειας εικόνα, μεγαλύτερη ακρίβεια, εύρος κινήσεων και λεπτούς χειρισμούς, καλύτερη ενδοσκοπική συρραφή και άρτια τοποθέτηση πλέγματος, λύση ενδοκοιλιακών συμφύσεων, δυνατότητα αποκατάστασης μεγάλων ή σύνθετων κηλών με ελάχιστο τραύμα.

Για τον ασθενή τα οφέλη αυτά μεταφράζονται πρακτικά σε μειωμένη αίσθηση μετεγχειρητικού πόνου, σύντομη νοσηλεία (συχνά χειρουργείο μιας ημέρας, χωρίς διανυκτέρευση), γρηγορότερη επάνοδο στις δραστηριότητες της καθημερινής ζωής.

Πώς γίνεται η επιλογή του πλέγματος;

Η επιλογή του κατάλληλου πλέγματος αποτελεί μια εξατομικευμένη διαδικασία και εξαρτάται από παράγοντες όπως:

Το είδος και το μέγεθος της κήλης

Το σημείο τοποθέτησης

Την ύπαρξη προηγούμενων επεμβάσεων

Τις συνυπάρχουσες παθήσεις του ασθενούς

Σήμερα, οι χειρουργοί έχουν στη διάθεσή τους μία γκάμα από τελευταίας γενιάς πλέγματα και καθηλωτικά πλεγμάτων που ανάλογα με την περίπτωση μπορούν να χρησιμοποιήσουν όπως:

Ελαφρά συνθετικά πλέγματα

Τρισδιάστατα ανατομικά πλέγματα

Βιολογικά πλέγματα

Απορροφήσιμα πλέγματα

Κόλλα καθήλωσης

Στόχος μας είναι η ισχυρή ενίσχυση και δημιουργία ενός λειτουργικού μυϊκού κοιλιακού τοιχώματος με ελάχιστη φλεγμονώδη αντίδραση και αποφυγή απόρριψης του πλέγματος ή οποιασδήποτε υποτροπής.

Τι είναι η διάσταση της λευκής γραμμής και πώς αντιμετωπίζεται χειρουργικά;

Η διάσταση της λευκής γραμμής αφορά τη χαλάρωση και απομάκρυνση των ορθών κοιλιακών μυών χωρίς πραγματικό χάσμα στο κοιλιακό τοίχωμα (κήλη), αλλά λέπτυνσής του.

Οι ασθενείς με χαλάρωση συχνά παρουσιάζουν συμπτώματα όπως προβολή της κοιλιάς, αίσθημα αδυναμίας του κορμού, ενώ παράλληλα μπορεί να συνυπάρχει ομφαλοκήλη ή επιγαστρική κήλη.

Η χειρουργική αποκατάσταση περιλαμβάνει:

Σύγκλειση των μυών στη μέση γραμμή

Ενίσχυση με πλέγμα

Συχνά συνδυασμό με ρομποτική τεχνική για άριστο λειτουργικό και αισθητικό αποτέλεσμα

Ρομποτική αποκατάσταση κήλης ή κοιλιοπλαστική;

Η επιλογή της κατάλληλης θεραπευτικής μεθόδου εξαρτάται από το είδος του προβλήματος

Ρομποτική αποκατάσταση κήλης:

Αντιμετωπίζει το λειτουργικό πρόβλημα του κοιλιακού τοιχώματος

Ενισχύει τους μύες με τη χρήση πλέγματος

Έχει ιατρικό χαρακτήρα

Κοιλιοπλαστική:

Αφορά κυρίως το αισθητικό περίσσευμα δέρματος και λίπους

Μπορεί να συνδυαστεί με αποκατάσταση διάστασης ή κήλης

Πραγματοποιείται συχνά σε συνεργασία γενικού χειρουργού και πλαστικού χειρουργού.

Η σωστή αξιολόγηση από εξειδικευμένο χειρουργό καθορίζει την καταλληλότερη για τον εκάστοτε ασθενή θεραπεία.