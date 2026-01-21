Η οστεοαρθρίτιδα είναι μια εκφυλιστική πάθηση των αρθρώσεων που προκαλεί φθορά του αρθρικού χόνδρου που καλύπτει τις αρθρικές επιφάνειες, αλλά και των άλλων στοιχείων που περιλαμβάνονται στην άρθρωση, όπως οι μηνίσκοι, ο θύλακος και οι σύνδεσμοι. Προκαλεί χρόνιο πόνο, φλεγμονή και περιορισμό της κίνησης.

Για όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για την οστεοαρθρίτιδα ισχίου/γόνατος καθώς και πως μπορείτε να ανακουφιστείτε από τον πόνο, απαντάει ο κ. Αναστάσιος Δ. Δεληγεώργης MD, MSc, Ορθοπαιδικός Χειρουργός- Αθλητίατρος, Αναπλ. Διευθυντής Γ’ Ορθοπαιδικής Κλινικής νοσοκομείου Υγεία, Πιστοποιημένος χειρουργός στη χρήση του Ρομποτικού MAKO, Εξειδικευμένος χειρουργός ώμου-ισχίου-γόνατος:

Ποια είναι τα αίτια της οστεοαρθρίτιδας ισχίου/γόνατος;

Τα συνήθη αίτια περιλαμβάνουν:

Φθορές που δημιουργούνται με την πάροδο του χρόνου

Γενετικοί παράγοντες

Παλαιοί τραυματισμοί

Φθορές από υπέρχρηση ή καταπόνηση

Ποια είναι τα συμπτώματα της οστεοαρθρίτιδας ισχίου/γόνατος και πώς γίνεται η διάγνωση;

Τα συμπτώματα περιλαμβάνουν:

Πόνο κατά την κίνηση ή/και στην ηρεμία

Δυσκαμψία, ιδιαίτερα το πρωί ή μετά από ακινησία

Δυσχέρεια στη βάδιση, με περιορισμό στην απόσταση που μπορεί να διανύσει ο πάσχων

Η διάγνωση γίνεται με:

Συνδυασμό ιατρικού ιστορικού και φυσικής εξέτασης

Επιβεβαίωση με ακτινογραφίες

Μαγνητική τομογραφία (MRI) ή Αξονική τομογραφία σε ορισμένες περιπτώσεις

Ποιες μεθόδους αντιμετώπισης της οστεοαρθρίτιδας έχουμε σήμερα;

Οι μέθοδοι περιλαμβάνουν:

Συντηρητική αντιμετώπιση

Φαρμακευτική αγωγή (αναλγητικά, αντιφλεγμονώδη)

Φυσιοθεραπεία

Ενέσιμες θεραπείες (PRP, κορτιζόνη, υαλουρονικό οξύ)

Χειρουργική αντιμετώπιση: Για τις προχωρημένες περιπτώσεις που δεν ανταποκρίνονται στη συντηρητική αγωγή, συνιστάται ολική ή μονοδιαμερισματική (μερική) αρθροπλαστική.

Μπορούμε να αποφύγουμε ένα χειρουργείο, εφαρμόζοντας ενέσιμες θεραπείες;

Οι ενέσιμες θεραπείες για τις οποίες υπάρχει επαρκής έρευνα και βιβλιογραφία που να υποστηρίζει την αποτελεσματικότητά τους είναι το PRP, το υαλουρονικό οξύ και οι ενέσεις κορτιζόνης.

Για τις εγχύσεις με PRP, η Ευρωπαϊκή Ορθοπαιδική Εταιρεία κατέληξε, μετά από ανασκόπηση όλης της διεθνούς βιβλιογραφίας, ότι 2-4 εγχύσεις σε μεσοδιαστήματα 1-3 εβδομάδων μπορεί να μειώσουν τη συμπτωματολογία και επομένως, να καθυστερήσουν μια χειρουργική επέμβαση, ειδικά σε πρώιμα στάδια της αρθρίτιδας. Είναι δε, πιο αποτελεσματικές από τις εγχύσεις κορτιζόνης και υαλουρονικού.

Τι είναι η ολική αρθροπλαστική ισχίου/γόνατος και πότε είναι αναπόφευκτη;

Η ολική αρθροπλαστική είναι μια χειρουργική επέμβαση αντικατάστασης των αρθριτικών και κατεστραμμένων επιφανειών της άρθρωσης με ειδική πρόθεση.

Η ολική αρθροπλαστική είναι αναπόφευκτη όταν:

Επηρεάζεται αρνητικά η ποιότητα ζωής του ασθενούς

Ο πόνος είναι μόνιμος και επηρεάζει αρνητικά την καθημερινή ζωή

Υπάρχει περιορισμός της κινητικότητας

Αποτυχία άλλων θεραπειών

Ποιες είναι οι νέες εξελίξεις στην αρθροπλαστική;

Οι νέες εξελίξεις περιλαμβάνουν:

Πρωτόκολλα Fast Track με ειδικά αναισθησιολογικά και αναλγητικά πρωτόκολλα για άμεση μετεγχειρητική κινητοποίηση

Ελάχιστα επεμβατικές τεχνικές (MIS) με μικρότερες τομές και μείωση του τραυματισμού των ιστών

Τρισδιάστατη εκτύπωση ( 3D printing ): Με αυτήν μπορούμε να εκτυπώσουμε σε πραγματικές διαστάσεις το μέρος του σώματος που πάσχει και έτσι να έχουμε καλύτερη κατανόηση της βλάβης, καθώς και να φτιάξουμε πάλι με τον ίδιο εκτυπωτή τα εργαλεία που θα μας βοηθήσουν στην ακριβή τοποθέτηση των υλικών

Ρομποτική αρθροπλαστική που προσφέρει ακρίβεια χιλιοστού στην τοποθέτηση της πρόθεσης σύμφωνα με τη μοναδική ανατομία του κάθε ασθενούς

7.Τι είναι η ρομποτική αρθροπλαστική και ποια είναι τα πλεονεκτήματά της;

Η ρομποτική αρθροπλαστική ΜΑΚΟ είναι μια προηγμένη τεχνολογία που χρησιμοποιείται για την εκτέλεση ολικών αλλά και μερικών αρθροπλαστικών, κυρίως ισχίου και γόνατος, αλλά τώρα και του ώμου. Ο στόχος της είναι να βελτιώσει την ακρίβεια και την ασφάλεια των επεμβάσεων, προσφέροντας εξαιρετικά αποτελέσματα στους ασθενείς.

Η τεχνολογία της ΜΑΚΟ χρησιμοποιεί ένα ρομποτικό βραχίονα που ελέγχεται από τον χειρουργό

Ο ρομποτικός βραχίονας παρέχει ακριβή καθοδήγηση κατά τη διάρκεια της επέμβασης

3D Προεγχειρητικός Σχεδιασμός: Ο χειρουργός χρησιμοποιεί τις τρισδιάστατες εικόνες από μια αξονική τομογραφία του μέλους που πάσχει για να σχεδιάσει την επέμβαση σύμφωνα με τη μοναδική ανατομία του ασθενούς.

Πλεονεκτήματα της ρομποτικής αρθροπλαστικής

Ακρίβεια Ο ρομποτικός βραχίονας παρέχει ακρίβεια χιλιοστού στην τοποθέτηση των προθέσεων σύμφωνα με τον προεγχειρητικό σχεδιασμό, ελαχιστοποιώντας την πιθανότητα σφαλμάτων κατά τη διάρκεια της επέμβασης

Δίνει τη δυνατότητα στον χειρουργό, κατά τη διάρκεια του χειρουργείου, να αλλάξει τον σχεδιασμό προκειμένου να συμπεριλάβει την τάση των μαλακών μορίων – των συνδέσμων, που δεν αποτυπώνονται στην αξονική τομογραφία Μικρότερες τομές και ταχύτερη ανάρρωση Οι ρομποτικές τεχνικές συχνά απαιτούν μικρότερες τομές και μικρότερο τραυματισμό των ιστών, οδηγώντας σε λιγότερο μετεγχειρητικό πόνο, μικρότερη απώλεια αίματος και ταχύτερη ανάρρωση Προσωποποιημένη αντιμετώπιση Οι επεμβάσεις μπορούν να προσαρμοστούν ανάλογα με τις ανάγκες και την ανατομία του κάθε ασθενούς.

Η ρομποτική αρθροπλαστική ΜΑΚΟ αποτελεί μια καινοτόμο προσέγγιση που βασίζεται στην προηγμένη τεχνολογία και στην αυξημένη κλινική εμπειρία και εξειδίκευση του χειρουργού.

Ποια τα οφέλη για τους ασθενείς;

Υψηλότερη ακρίβεια και καλύτερα λειτουργικά αποτελέσματα

Άμεση κινητοποίηση του χειρουργημένου μέλους

Μικρότερη απώλεια αίματος

Μειωμένος χρόνος αποθεραπείας

Λιγότερες επιπλοκές και μικρότερη ανάγκη για μακροχρόνια αποκατάσταση

Μεγαλύτερη διάρκεια ζωής της πρόθεσης, χάρη στη βέλτιστη ευθυγράμμιση και ισορροπία

9.Τι είναι η μονοδιαμερισματική (μερική) αρθροπλαστική και ποια είναι τα πλεονεκτήματά της;

Η μονοδιαμερισματική (μερική) αρθροπλαστική είναι η αντικατάσταση μόνο του φθαρμένου τμήματος του γόνατος.

Συνήθως, προτείνεται όταν:

Η φθορά περιορίζεται σε ένα μόνο διαμέρισμα, ενώ τα υπόλοιπα διαμερίσματα του γόνατος είναι σε καλή κατάσταση Σε νεότερους ασθενείς Έχει αποτύχει η συντηρητική αγωγή και έχει μειωθεί η ποιότητα της ζωής του ασθενούς

Πλεονεκτήματα της μονοδιαμερισματικής αρθροπλαστικής

Διατήρηση της λειτουργικότητας του γόνατος , διότι δεν κόβονται οι σύνδεσμοι και το αποτέλεσμα προσομοιάζει περισσότερο με το φυσιολογικό γόνατο Μειωμένη επεμβατικότητα Ταχύτερη ανάρρωση Μικρότερη νοσηλεία Μικρότερες τομές Μειωμένος κίνδυνος επιπλοκών Προσωποποιημένη αντιμετώπιση

Ποια είναι η σωστή αποθεραπεία και αποκατάσταση μετά από μια αρθροπλαστική;

Η αποθεραπεία περιλαμβάνει: