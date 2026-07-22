Το SPF (Sun Protection Factor) που αναφέρει ένα αντηλιακό προκύπτει από εργαστηριακή διαδικασία. Συγκεκριμένα, εκφράζει το λόγο της ελάχιστης δόσης ακτινοβολίας που απαιτείται για να προκληθεί ορατή ερύθρωση στο δέρμα με αντηλιακό, προς την αντίστοιχη δόση χωρίς αντηλιακό. Ένα αντηλιακό SPF 30 σημαίνει θεωρητικά ότι χρειάζεται 30 φορές περισσότερη UV-ακτινοβολία για να «καεί» το δέρμα σε σύγκριση με το απροστάτευτο δέρμα.

Ο SPF μετρά αποκλειστικά την προστασία από τις ακτίνες UVB -το τμήμα της υπεριώδους ακτινοβολίας με μήκος κύματος 280–315 νανόμετρα. Αυτές ευθύνονται για τα ηλιακά εγκαύματα, επηρεάζουν άμεσα το DNA των κυττάρων του δέρματος και συνδέονται στενά με τον καρκίνο του δέρματος. Αλλά η ηλιακή ακτινοβολία δεν είναι μόνο UVB.

Εκτός από τις UVB, ο ήλιος εκπέμπει και ακτίνες UVA (315–400 νανόμετρα) -μεγαλύτερου μήκους κύματος, που διεισδύουν βαθύτερα στο δέρμα και δεν προκαλούν άμεσα έγκαυμα (γι’ αυτό και συχνά αγνοούνται). Ωστόσο, οι UVA συμβάλλουν στην πρόωρη φωτογήρανση (ρυτίδες, υποχρωματισμός, απώλεια ελαστικότητας), διεισδύουν μέσα από τζάμια και σύννεφα, παραμένουν σχετικά σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας και καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου, και συνδέονται με αυξημένο κίνδυνο μελανώματος.

Συνεπώς, ένα αντηλιακό που προστατεύει μόνο από την UVB δεν αρκεί. Για αυτόν τον λόγο η ένδειξη «Broad Spectrum» (ευρέος φάσματος) δεν είναι απλώς marketing, είναι ουσιαστικό κριτήριο επιλογής.

Η πιο κοινή παρανόηση γύρω από το SPF είναι ότι η κλίμακά του είναι γραμμική. Ότι δηλαδή το SPF 50 προσφέρει διπλάσια προστασία από το SPF 25, ή ότι η διαφορά SPF 30 και SPF 50 ισοδυναμεί με 20 ποσοστιαίες μονάδες προστασίας.

Τα πραγματικά νούμερα είναι αποκαλυπτικά:

Δείκτης SPF UVB που φιλτράρεται UVB που διαπερνά SPF 15 ~93% ~7% SPF 30 ~97% ~3% SPF 50 ~98% ~2% SPF 100 ~99% ~1%

Ο δείκτης SPF μετριέται σε εργαστηριακές συνθήκες με εφαρμογή 2 mg αντηλιακού ανά τετραγωνικό εκατοστό δέρματος. Στην πράξη, οι περισσότεροι άνθρωποι εφαρμόζουν το ένα τέταρτο έως το μισό αυτής της ποσότητας. Αυτό έχει συνέπειες για την πραγματική προστασία. Οι επίσημες οδηγίες είναι σαφείς: για όλο το σώμα: περίπου 30 ml -όσο χωράει σε ένα σφηνάκι, για πρόσωπο και λαιμό. Ένα αντηλιακό SPF 50 που εφαρμόζεται σε μισή δόση μπορεί να αποδίδει στην πραγματικότητα προστασία ισοδύναμη SPF 10–15.