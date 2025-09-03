Ο κριγμός στο γόνατο, ο ήχος κροταλίσματος ή τριξίματος στην άρθρωση του γόνατος, είναι πολύ συχνός σε όλες τις ηλικιακές ομάδες.

Μια νέα μελέτη, που δημοσιεύτηκε στο Arthritis Care & Research, παρακολούθησε 112 νεαρούς ενήλικες μετά από ανακατασκευή πρόσθιου χιαστού συνδέσμου, χρησιμοποιώντας μαγνητική τομογραφία. Τα αποτελέσματα αναφέρθηκαν από ασθενείς για την παρακολούθηση σημείων οστεοαρθρίτιδας για πέντε χρόνια.

Ο φυσικοθεραπευτής Jamon Couch, δήλωσε ότι ενώ ο κριγμός στο γόνατο συνδέθηκε με βλάβη του χόνδρου και χειρότερα συμπτώματα ένα χρόνο μετά την επέμβαση, δεν προέβλεψε βλάβη στις αρθρώσεις με την πάροδο του χρόνου.

«Διαπιστώσαμε ότι όσοι είχαν κριγμό στο γόνατο εμφάνισαν περισσότερο από 2,5 φορές μεγαλύτερα ποσοστά ελαττωμάτων χόνδρου πλήρους πάχους στην περιοχή της επιγονατίδας, με περισσότερο πόνο και χειρότερη λειτουργία», δήλωσε ο Jamon. «Ωστόσο, κατά τη διάρκεια των επόμενων τεσσάρων ετών, όσοι είχαν κριγμό δεν παρουσίασαν χειρότερο πόνο και λειτουργικότητα σε σύγκριση με όσους δεν είχαν κριγμό στο γόνατο».

Έρευνες δείχνουν ότι περίπου το 50% των ατόμων με ρήξη πρόσθιου χιαστού συνδέσμου θα εμφανίσουν συμπτώματα οστεοαρθρίτιδας και δομικές αλλαγές εντός μιας δεκαετίας από τον τραυματισμό, σχεδόν 15 χρόνια νωρίτερα από τους μη τραυματισμένους.

Τα ευρήματα αμφισβητούν την ιδέα ότι ο κριγμός θα πρέπει να χρησιμοποιείται για τη διάγνωση ή την πρόβλεψη της πρώιμης οστεοαρθρίτιδας μετά από τραυματική κάκωση στο γόνατο σε νεαρούς ενήλικες.

Η έρευνα είναι καθησυχαστική για τους νεότερους ασθενείς που ανησυχούν ότι τα θορυβώδη γόνατα μπορεί να αποτελούν προειδοποιητικό σημάδι ότι η άρθρωσή τους επιδεινώνεται μετά από χειρουργική επέμβαση. Υπογραμμίζει επίσης τη σημασία της διατήρησης της δραστηριότητας και της συμμετοχής στην αποκατάσταση για την αποφυγή ή την καθυστέρηση της οστεοαρθρίτιδας.

Οι ερευνητές λένε ότι η μελέτη τους υποστηρίζει μια πιο λεπτή προσέγγιση στη διάγνωση της οστεοαρθρίτιδας σε πρώιμο στάδιο και ενθαρρύνει τους επαγγελματίες υγείας να αποφεύγουν την υπερερμηνεία του κριγμού σε νέους, ενεργούς ασθενείς.