Η έντονη κυκλοφορία εποχικών ιώσεων, τόσο σε μικρούς όσο και σε μεγάλους, δημιουργεί σημαντικές προκλήσεις για την υγεία. Πολλές φορές η αντιβίωση είναι η μόνη λύση. Τι συμβαίνει όμως στην εντερική χλωρίδα όταν λαμβάνεις αντιβίωση; Υπάρχει τρόπος να ενισχύσεις το ανοσοποιητικό σου σύστημα για να προλάβετε τις ιώσεις εσύ, το παιδί σου και οι γηραιότεροι της οικογένειας;

Τα αντιβιοτικά στην προσπάθεια να αναχαιτίσουν τα παθογόνα βακτήρια, προκαλούν διαταραχή της εντερικής χλωρίδας και η επίδραση τους μπορεί να παραμείνει έως και 4 χρόνια μετά την χορήγησή τους. Η πιο συχνή ανεπιθύμητη ενέργεια λόγω χορήγησης αντιβιοτικών είναι η διάρροια, η οποία είναι περιοριστικός παράγοντας για τη συμμόρφωση καθώς και για την ολοκλήρωση της θεραπείας.

Το έντερο φιλοξενεί τρισεκατομμύρια ωφέλιμα βακτήρια, τα οποία επηρεάζουν τόσο τη διαδικασία της πέψης όσο και την ανοσολογική απόκριση, καθώς το 70% του ανοσοποιητικού συστήματος εντοπίζεται εκεί.

Παράγοντες όπως το στρες, η φτωχή σε φυτικές ίνες διατροφή, η κατανάλωση ζάχαρης και η χρήση αντιβιοτικών μπορούν να επηρεάσουν αυτή την εντερική χλωρίδα, οδηγώντας σε συμπτώματα όπως διαταραχές του εντέρου, μειωμένη ενέργεια, δυσκολία στην ανάκαμψη από λοιμώξεις και συχνές επαναλαμβανόμενες ιώσεις.

Σε αυτό το πλαίσιο αναφέρονται και οι διαθέσιμες επιλογές υποστήριξης της εντερικής λειτουργίας, όπως τα συμπληρώματα διατροφής με ωφέλιμα βακτήρια. Ανάμεσά τους το Prodefen® Plus, ένα συμπλήρωμα διατροφής που συνδυάζει επτά κλινικά τεκμηριωμένα στελέχη ωφέλιμων βακτηρίων με φρουκτοολιγοσακχαρίτες, με στόχο τη διατήρηση της φυσικής ισορροπίας της εντερικής μικροχλωρίδας σε περιόδους πίεσης για το πεπτικό σύστημα.

Το Prodefen® Plus περιλαμβάνει 7 στελέχη, Lactobacillus Rhamnosus GG, Lactobacillus casei, Streptococcus thermophilus, Bifidobacterium breve, Lactobacillus acidophilus, Bifidobacterium infantis και Lactobacillus bulgaricus, τα οποία απαντώνται φυσιολογικά στο ανθρώπινο έντερο. Όλα τα στελέχη είναι ενκαψυλιωμένα και λυοφυλιωμένα, διαδικασία που προστατεύει αυτούς τους μικροοργανισμούς από την οξύτητα του στομάχου και επιτρέπει την άφιξή τους στο λεπτό έντερο σε σταθερή μορφή. Ο συνδυασμός τους με φρουκτοολιγοσακχαρίτες λειτουργεί υποστηρικτικά, προσφέροντας «τροφή» στα ωφέλιμα βακτήρια, για καλύτερη απορρόφηση και δράση.

Το προϊόν διατίθεται σε φακελλίσκους μίας δόσης, που διευκολύνουν τη λήψη τόσο από ενήλικες όσο και από παιδιά, καθώς μπορεί να διαλυθεί σε νερό, χυμό ή γάλα. Είναι άοσμο και άγευστο, γεγονός που το καθιστά εύκολα αποδεκτό, ιδιαίτερα από μικρά παιδιά. Επιπλέον, δεν χρειάζεται ψύξη, δεν περιέχει γλουτένη, και μπορεί να ληφθεί από άτομα με δυσανεξία στη λακτόζη, ενώ η μορφή του επιτρέπει εύκολη συμπερίληψη στην καθημερινή ρουτίνα.

Είναι μία επιλογή που χρησιμοποιείται σε περιόδους ιώσεων για την ενίσχυση του ανοσοποιητικού, κατά την γαστρεντερίτιδα ή μαζί με την αντιβιοτική θεραπεία για την προφύλαξη από τις διάρροιες, ενώ εντάσσεται συχνά στη διατροφική υποστήριξη ατόμων που εμφανίζουν συχνές γαστρεντερικές διαταραχές, όπως ΣΕΕ, δυσκοιλιότητα.

Η ενίσχυση της εντερικής χλωρίδας αποτελεί σημαντικό μέρος της συνολικής φροντίδας του οργανισμού, μαζί με πρακτικές όπως επαρκής ενυδάτωση, ποιοτικός ύπνος και διατροφή πλούσια σε φυτικές ίνες. Η ενημέρωση και η υπεύθυνη χρήση αντιβιοτικών, σε συνδυασμό με στοχευμένες επιλογές υποστήριξης του εντέρου, διαμορφώνουν μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για τη θωράκιση της υγείας κατά τη χειμερινή περίοδο.

