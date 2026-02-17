Για το νέο πρόγραμμα πρόληψης για τον καρκίνο του πνεύμονα που σύντομα θα μπει σε εφαρμογή από το υπουργείο Υγείας, μίλησε, μεταξύ άλλων, η Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας, Ειρήνη Αγαπηδάκη, σε συνέντευξή της σε ραδιοφωνικό σταθμό.

Το πρόγραμμα θα αφορά άτομα υψηλού κινδύνου, κυρίως καπνιστές, και θα περιλαμβάνει αξονική τομογραφία χαμηλής δόσης ακτινοβολίας. Δικαιούχοι θα είναι, για παράδειγμα, όσοι καπνίζουν ένα πακέτο ημερησίως για 20 χρόνια ή δύο πακέτα ημερησίως για 10 χρόνια. Με βάση τα στοιχεία του προσωπικού γιατρού θα αποστέλλονται ειδοποιήσεις για έλεγχο.

Το αίτημα για πρόληψη του καρκίνου του πνεύμονα μέσω αξονικής τομογραφίας χαμηλής δόσης ακτινοβολίας είχε τεθεί από συλλόγους ασθενών και επιστημονικές ομάδες εδώ και αρκετά χρόνια, χωρίς να έχει προχωρήσει η υλοποίησή του.

Η υλοποίηση συνεπώς του προγράμματος θεωρείται σημαντική, κυρίως για την έγκαιρη διάγνωση καρκίνων του πνεύμονα σε νεαρές ηλικίες. Αναφορικά με το πρόγραμμα Πρόληψης κατά της παχυσαρκίας ενηλίκων, η κ. Αγαπηδάκη επεσήμανε ότι περιλαμβάνει ιατρική αξιολόγηση, εξετάσεις, φαρμακευτική αγωγή (και ενέσιμα, δωρεάν) και υποχρεωτική διατροφική υποστήριξη. «Δεν θέλουμε να περάσει η λογική «μαγικού φαρμάκου. Η απώλεια βάρους πρέπει να αφορά λίπος και όχι μυϊκή μάζα. Για εξαιρετικά σοβαρές περιπτώσεις ανθρώπων (ΔΜΣ άνω του 50), οι Κινητές Ομάδες Υγείας πηγαίνουν ακόμη και στο σπίτι», ανέφερε η κ. Αγαπηδάκη.

Για την Εθνική Δράση κατά της Παιδικής Παχυσαρκίας ανέφερε ότι ήδη έχουν συμμετάσχει πάνω από 1.500 οικογένειες, ενώ 8 στα 10 παιδιά έχουν ήδη μειώσει τον Δείκτη Μάζας Σώματός (ΔΜΣ) τους. Η διατροφική υποστήριξη παρέχεται δωρεάν από τη διεπιστημονική ομάδα του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου.

«Έχουμε ήδη βελτιώσει τον ΔΜΣ σε 80% των παιδιών, τους κλινικούς δείκτες στο 40% όσων είχαν ήδη επιπλοκές. Για αυτή τη συνολική προσέγγιση η χώρα μας βραβεύτηκε από τον ΟΗΕ», πρόσθεσε. Τέλος, όσον αφορά στο πρόγραμμα για τον καρδιαγγειακό κίνδυνο, έχουν πραγματοποιηθεί περίπου 3 εκατομμύρια αρχικοί αιματολογικοί έλεγχοι. Από αυτούς, περίπου 300.000 διερευνήθηκαν περαιτέρω για στεφανιαία νόσο, 15.600 πολίτες υποβλήθηκαν σε έλεγχο ισχαιμίας, ενώ πολλοί προχώρησαν σε επεμβάσεις όπως stent ή αγγειοπλαστική.