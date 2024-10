Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιεύονται στην έκθεση της Eurostat για τα στατιστικά για την Ισότητα και την Μη-διάκριση (Statistics on equality and non-discrimination in the EU, 2024 edition), οι πολίτες με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις στην Ελλάδα βρίσκονται μακράν στην χειρότερη θέση από το σύνολο των χωρών της Ευρώπης των 27, ως προς την πρόσβασή τους σε υπηρεσίες υγείας, επισημαίνει με ανακοίνωσή της η ΕΣΑμεΑ.

Σε επίπεδο ΕΕ, το 2023 το ποσοστό των ατόμων με μέτρια ή σοβαρή αναπηρία που αντιμετώπισε ανικανοποίητες ανάγκες υγείας ανήλθε σε 7,4%. Στην Ελλάδα το ποσοστό ανεβαίνει στο 32,6%! Πρόκειται για το υψηλότερο ποσοστό στην Ευρώπη των 27, το οποίο είναι υπερ- τετραπλάσιο του ευρωπαϊκού μέσου όρου. Ταυτόχρονα, στη χώρα μας εντοπίζεται και η μεγαλύτερη ανισότητα πρόσβασης στην υγεία σε βάρος των ατόμων με αναπηρία.

Το συμπέρασμα αυτό εξάγεται από την τιμή του δείκτη «χάσμα ανικανοποίητων αναγκών υγείας στα άτομα με αναπηρία», ο οποίος αποτυπώνει την απόλυτη διαφορά της τιμής που λαμβάνει ο δείκτης στον πληθυσμό με και χωρίς αναπηρία σε κάθε χώρα, που και πάλι είναι ο υψηλότερος μεταξύ των χωρών της Ε.Ε. Δυστυχώς τα στοιχεία της Eurostat δικαιώνουν για ακόμη μία φορά την ΕΣΑμεΑ που μαζί με τις οργανώσεις μέλη της διαμαρτύρεται συνεχώς καθώς τα άτομα με αναπηρία και χρόνιες και σπάνιες παθήσεις καθώς και οι οικογένειές τους, λόγω του ΕΣΥ που καταρρέει και των ανύπαρκτων στοχευμένων πολιτικών για την υγεία των ατόμων με αναπηρία, με χρόνιες και με σπάνιες παθήσεις, βιώνουν στην καλύτερη περίπτωση μεγάλη οικονομική επιβάρυνση αλλά συνηθέστερα χειροτέρευση στην υγεία τους, με ανυπολόγιστες συνέπειες.

Η κατάσταση έχει φτάσει στο απροχώρητο: Η ΕΣΑμεΑ αφιερώνει την φετινή 3η Δεκέμβρη, εθνική και παγκόσμια ημέρα ατόμων με αναπηρία, στην Υγεία. Η πανελλήνια καμπάνια που διοργανώνεται έχει στόχο να ρίξει φως στα τεράστια προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρία, με χρόνιες παθήσεις, με σπάνιες παθήσεις, τα μέλη των οικογενειών τους στα θέματα υγείας τους και στον κίνδυνο για τις ζωές τους.

