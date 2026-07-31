Ένα «διαρρέον έντερο» μπορεί να αυξήσει τη σοβαρότητα των τροφικών αλλεργιών, σύμφωνα με νέα έρευνα που διεξήχθη σε ποντίκια και δημοσιεύθηκε στο The Journal of Immunology. Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι αλλαγές στο μικροβίωμα του εντέρου σε ποντίκια συνδέθηκαν με αυξημένη εντερική διαπερατότητα (διαρρέον έντερο) και αυξημένη σοβαρότητα των τροφικών αλλεργιών.

Η εντερική διαπερατότητα περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο τα έντερα μετακινούν νερό και θρεπτικά συστατικά από την τροφή στην κυκλοφορία του αίματος. Η αυξημένη διαπερατότητα, που μερικές φορές αποκαλείται «διαρρέον έντερο», περιγράφει μια κατάσταση στην οποία η βλάβη της επένδυσης του εντέρου επιτρέπει σε μερικώς αφομοιωμένα τρόφιμα, τοξίνες ή μικρόβια να περάσουν στην κυκλοφορία του αίματος.

Σε αυτή τη μελέτη, οι ερευνητές χρησιμοποίησαν δύο ομάδες ποντικιών που είναι γνωστό ότι παρουσιάζουν διαφορές στο μικροβίωμα του εντέρου τους. Όταν προκλήθηκε τροφική αλλεργία στα ποντίκια, η μία ομάδα ανέπτυξε ήπιες αλλεργικές αντιδράσεις (λιγότερη διάρροια), ενώ η άλλη είχε πιο σοβαρές αντιδράσεις. Τα ποντίκια με πιο σοβαρή διάρροια ήταν επίσης γνωστό ότι είχαν αυξημένη εντερική διαπερατότητα, δηλαδή «διαρρέον έντερο».

Στα ποντίκια με πιο σοβαρές τροφικές αλλεργίες, οι ερευνητές παρατήρησαν επίσης μια αύξηση των ανοσοκυττάρων που προκαλούν αλλεργικές αντιδράσεις (κύτταρα Th2) και μια μείωση των εξειδικευμένων ανοσοκυττάρων που απενεργοποιούν τις ανοσοαποκρίσεις (κύτταρα Treg). Τα κύτταρα Th2 είναι τα ανοσοκύτταρα που προκαλούν αναφυλαξία σε άτομα με τροφικές αλλεργίες.

Όταν οι ερευνητές στέγασαν μαζί ποντίκια από τις δύο ομάδες, διαπίστωσαν ότι τα ποντίκια με ηπιότερες τροφικές αλλεργίες ανέπτυξαν πιο σοβαρά συμπτώματα. Περαιτέρω εξετάσεις αποκάλυψαν ότι το μικροβίωμα του εντέρου των ποντικιών με ηπιότερες αλλεργικές αντιδράσεις μετατοπίστηκε προς το να μοιάζει περισσότερο με εκείνο της ομάδας με σοβαρές αντιδράσεις. Οι ερευνητές ανέφεραν επίσης αυξημένη εντερική διαπερατότητα και μια αλλαγή στην ισορροπία των ανοσοκυττάρων που εμπλέκονται στην απόκριση της τροφικής αλλεργίας, υποδηλώνοντας ότι το «διαρρέον έντερο» και το μικροβίωμα του εντέρου συνδέονται με τον τρόπο που το ανοσοποιητικό σύστημα ανταποκρίνεται σε μια τροφική αλλεργία.

«Ουσιαστικά, είδαμε ότι τα εξειδικευμένα ανοσοκύτταρα που σχετίζονται με την τροφική αλλεργία επηρεάστηκαν από τα μικρόβια του εντέρου, γεγονός που επηρέασε την ίδια την τροφική αλλεργία», δήλωσε η Δρ. Alexa Weingarden, επίκουρη καθηγήτρια γαστρεντερολογίας, ηπατολογίας και διατροφής στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου της Μινεσότα και επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης.

«Η κατανόηση του τρόπου με τον οποίο αυτά τα εξειδικευμένα ανοσοκύτταρα της τροφικής αλλεργίας αλλάζουν ως απόκριση σε διαφορετικές συνθήκες, όπως τα μικρόβια του εντέρου, μπορεί να οδηγήσει σε νέους στόχους για τη θεραπεία των τροφικών αλλεργιών», συνέχισε η Weingarden.