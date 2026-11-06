Υπάρχει μια σιωπηλή, επίμονη αντίφαση στον τρόπο που η κοινωνία αντιμετωπίζει την παχυσαρκία. Από τη μια, οι άνθρωποι που ζουν με αυτήν δέχονται διαρκή πίεση να χάσουν βάρος. Από την άλλη, όταν αναζητούν φαρμακευτική βοήθεια —όπως οι θεραπείες GLP-1— βρίσκονται αντιμέτωποι με μια νέα κατηγορία: ότι επέλεξαν «τον εύκολο δρόμο». Είναι το διπλό στίγμα: το ίδιο πρόσωπο κρίνεται πρώτα για το σώμα του και, στη συνέχεια, για τον τρόπο με τον οποίο προσπαθεί να το διαχειριστεί.

Η εξάπλωση των θεραπειών GLP-1 (σεμαγλουτίδη, τιρζεπατίδη) έχει κάνει αυτή την αντίφαση περισσότερο ορατή από ποτέ. Όπως εξηγεί ο Δρ. Χάρης Δημοσθενόπουλος, Προϊστάμενος του Διαιτολογικού Τμήματος στο Γ.Ν. «Λαϊκό» και Διδάκτωρ της Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, «πίσω από την κριτική βρίσκεται συχνά η πεποίθηση ότι το βάρος εξαρτάται αποκλειστικά από τη θέληση. Ωστόσο, η παχυσαρκία προκύπτει από την αλληλεπίδραση γενετικών, βιολογικών και περιβαλλοντικών παραγόντων». Το στίγμα, προσθέτει, «δεν αποτελεί αποτελεσματικό κίνητρο αλλαγής· συνδέεται με ψυχολογική επιβάρυνση, κοινωνικές ανισότητες και δυσκολίες στη φροντίδα της υγείας».

Οι φωνές των ασθενών: «Νιώθω σαν να παίρνω τον εύκολο δρόμο»

Οι ιστορίες όσων λαμβάνουν αυτές τις θεραπείες αποκαλύπτουν το βάρος του στίγματος στην καθημερινή ζωή. Η Sasha Barden, 34 ετών, νοσηλεύτρια ψυχικής υγείας από τη Μασαχουσέτη, δίσταζε να πει σε φίλους και οικογένεια ότι έπαιρνε GLP-1. «Ένιωθα άβολα να το παραδεχτώ γιατί ένιωθα ότι έπαιρνα τον εύκολο δρόμο, και αυτό γίνεται χειρότερο όταν δεν έχεις τα αποτελέσματα που ελπίζεις. Υπάρχει ντροπή και στίγμα γύρω από αυτό».

Η Paige Elizarraras, 35 ετών, μητέρα από το Σαν Ντιέγκο, ξεκίνησε τη σεμαγλουτίδη όχι μόνο για απώλεια βάρους αλλά για να ελέγξει την αρτηριακή της πίεση και να δημιουργήσει ένα υγιές μέλλον για την οικογένειά της. «Δεν ήταν απλώς θέμα απώλειας βάρους. Ήταν θέμα επιβίωσης», λέει. Παρ’ όλα αυτά, κάποιοι στη ζωή της χαρακτήρισαν τη χρήση του φαρμάκου «cheating» (κλεψιά). Μια άλλη συμμετέχουσα σε έρευνα περιέγραψε πώς μια στενή φίλη της χαρακτήρισε όσους παίρνουν GLP-1 ως «πολύ τεμπέληδες για να γυμναστούν ή να αλλάξουν συνήθειες» και ότι πήραν «τον εύκολο δρόμο». «Μας αποκαλούν απατεώνες», είπε. «Κι όμως, ακόμα προσέχω τη διατροφή μου, γυμνάζομαι και χρησιμοποιώ το φάρμακο για να ελέγξω την υπερφαγία».

Στην Ισπανία, ο Ismael, 35 ετών, από το Αλικάντε, περιγράφει την ίδια διπλή ηθική: «Ο κόσμος βλέπει πολύ θετικά το ότι είσαι πιο αδύνατος, σε συγχαίρουν. Αλλά όταν τους λες πώς το κατάφερες, αλλάζει η αντίληψη». Ο ίδιος σημειώνει: «Έχω φίλους που παίρνουν πρωτεΐνη, κρεατίνη και άλλα για να γίνουν δυνατοί, και κανείς δεν έχει πρόβλημα. Αν εγώ καταφύγω σε ένα φάρμακο για να χάσω βάρος, τότε μου λένε ότι δεν προσπάθησα, ότι είναι απάτη». Η Δρ. Ana Revuelta, γιατρός και η ίδια ασθενής, το θέτει ακόμη πιο ωμά: «Πολλοί φοβούνται ότι θα κατηγορηθούν ότι επέλεξαν τον εύκολο δρόμο ή ότι εξαπατούν το κοινό. Κανείς δεν θα έλεγε ότι η θεραπεία της υπέρτασης είναι απάτη».

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, η Branneisha Cooper, 28 ετών, από το Τέξας, περιγράφει την εμπειρία της μετά την απώλεια 38 κιλών: «Ήταν σαν να είχα μπει σε έναν διαφορετικό κόσμο μέσα σε μια νύχτα. Οι άνθρωποι ξαφνικά ήταν πιο φιλικοί, πιο προσεκτικοί, και μου δόθηκαν ευκαιρίες και σεβασμός που δεν υπήρχαν πριν». Αυτή η εμπειρία δεν είναι μόνο θετική· αποκαλύπτει το μέγεθος της προκατάληψης που αντιμετώπιζε πριν.

Τι λέει η επιστήμη: Η ηθικοποίηση της προσπάθειας

Το στίγμα δεν είναι απλώς μια κοινωνική αγένεια. Είναι ένα μετρήσιμο φαινόμενο με ψυχολογικές και ηθικές διαστάσεις. Μια μελέτη του 2026 στο Scientific Reports, με 1.205 συμμετέχοντες σε τρεις χώρες (Βέλγιο, ΗΠΑ, ΗΒ), διαπίστωσε ότι «οι χρήστες φαρμάκων GLP-1 γίνονται αντιληπτοί ως λιγότερο ηθικοί, προφανώς επειδή θεωρείται ότι κατέβαλαν λιγότερη προσπάθεια στην προσπάθειά τους για απώλεια βάρους». Οι ερευνητές ονομάζουν αυτόν τον μηχανισμό «ηθικοποίηση της προσπάθειας» (effort moralization): η κοινωνία τείνει να αποδίδει ηθική αξία στην καταβολή προσπάθειας, ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα.

Η πιο εντυπωσιακή ανακάλυψη ήρθε από το Πανεπιστήμιο Rice. Η Erin Standen και οι συνεργάτες της βρήκαν ότι οι χρήστες GLP-1 αξιολογούνται αρνητικότερα ακόμη και από ανθρώπους που δεν έχουν χάσει καθόλου βάρος. Όπως εξηγεί η ίδια: «Οι χρήστες GLP-1 δέχθηκαν κοινωνική ποινή όχι μόνο σε σύγκριση με κάποιον που έχασε βάρος με δίαιτα και άσκηση, αλλά αξιολογήθηκαν και πιο σκληρά από κάποιον που δεν είχε χάσει καθόλου βάρος». Η Standen συνοψίζει το παράδοξο: «Υπάρχει αυτή η ιδέα ότι αν χάσεις βάρος, μπορεί να ξεφύγεις από το στίγμα. Αλλά αυτό που βλέπουμε είναι ότι οι άνθρωποι μπορεί να κριθούν σε πολλαπλά σημεία. Μπορεί να κριθούν για το βάρος τους και για το πώς επιλέγουν να το διαχειριστούν».

Η μελέτη των Lazenby et al. (2026) στο Health Communication, με 34 ενήλικες, αποκάλυψε μια ακόμη πιο λεπτή διάσταση: οι ίδιοι οι ασθενείς συχνά αναπαράγουν το στίγμα που προσπαθούν να καταπολεμήσουν. Όπως εξηγεί η επικεφαλής συγγραφέας Braidyn Lazenby, «οι συμμετέχοντες συχνά τόνιζαν την προσπάθεια που κατέβαλαν ενώ έπαιρναν το φάρμακο ή κατηγοριοποιούσαν τους χρήστες GLP-1 σε εκείνους που το παίρνουν “με τον σωστό τρόπο” και σε εκείνους που το παίρνουν “με τον λάθος τρόπο”». Αυτό δημιουργεί έναν διαχωρισμό ανάμεσα σε «δικαιολογημένους» και «αδικαιολόγητους» χρήστες, μετατρέποντας τη θεραπεία σε αξιολόγηση προσωπικής αξίας.

Το στίγμα στο ιατρείο: Όταν ο γιατρός γίνεται κριτής

Το στίγμα δεν σταματά στην κοινωνία· εισχωρεί και στον χώρο της υγείας. Σύμφωνα με έρευνα της Tebra, το 60% των ασθενών διστάζει να ρωτήσει τον γιατρό του για GLP-1. Οι λόγοι είναι αποκαλυπτικοί: το 37% «δεν ήθελε να φανεί τεμπέλης», το 31% φοβόταν ότι ο γιατρός θα το κρίνει, και το 50% περίμενε ότι ο γιατρός θα του πει απλώς «κάνε δίαιτα και άσκηση».

Ο Δρ. Dennis Ballwieser, γιατρός και διευθυντής στο Βερολίνο, μιλά από προσωπική εμπειρία: «Ζω με νοσογόνο παχυσαρκία από την παιδική ηλικία και είμαι απογοητευμένος που η γερμανική νομοθεσία για την υγεία πλαισιώνει ρητά την παχυσαρκία ως επιλογή τρόπου ζωής και όχι ως ασθένεια». Και προσθέτει: «Ποτέ δεν είχαμε συζήτηση για το αν πρέπει να αντιμετωπίσουμε την υπέρταση με μια νέα ευκαιρία. Έχουμε αυτή τη συζήτηση μόνο για μια ασθένεια που όλοι μπορούν να δουν μόλις μπεις στο δωμάτιο».

Η Δρ. Eva Panigrahi, ψυχολόγος στο Πολιτειακό Πανεπιστήμιο του Οχάιο, εξηγεί γιατί η στιγμή της έναρξης της θεραπείας είναι ψυχολογικά φορτισμένη: «Το βάρος και η εικόνα του σώματος είναι συνδεδεμένα με την ταυτότητα και την αυτοεκτίμηση στην κουλτούρα μας. Η έναρξη ενός φαρμάκου που αλλάζει αυτά τα πράγματα μπορεί να φέρει απρόσμενα συναισθήματα, από θλίψη και ντροπή έως κοινωνική πίεση και φόβο κριτικής».

Η παγίδα της «αντίστροφης πίεσης»: Κριτική και σε όσους δεν παίρνουν GLP-1

Το 2026, το τοπίο του στίγματος έχει γίνει ακόμη πιο περίπλοκο. Δεν κρίνονται μόνο όσοι παίρνουν GLP-1· κρίνονται και όσοι δεν παίρνουν. Η δημοσιογράφος του Boston Globe το περιγράφει ως «κορυφαία υποκρισία»: «Χρησιμοποίησε ένα από τα νέα θαυματουργά φάρμακα αδυνατίσματος και θα σε κάνουν να ντραπείς ότι πήρες τον εύκολο δρόμο. Αλλά τώρα; Μια ολόκληρη νέα ομάδα κρίνεται επίσης. Αν ο κόσμος πιστεύει ότι το σώμα σου είναι πολύ μεγάλο και δεν παίρνεις GLP-1, λοιπόν, ετοιμάσου να εξηγήσεις τον εαυτό σου».

Η Traci Finkel, 37 ετών, περιγράφει την πίεση που δέχεται από το περιβάλλον της: «Είναι σχεδόν σαν οι άνθρωποι να βρίσκονται σε μια αίρεση», λέει για όσους χρησιμοποιούν GLP-1. «Τα φάρμακα παίζουν με το μυαλό των ανθρώπων. Μου θυμίζει πολύ τα χάπια δίαιτας του ’80. Απλώς κάνε αυτό το εύκολο πράγμα και δεν χρειάζεται να κάνεις τίποτα άλλο». Η Ashley L., 37 ετών, σερβιτόρα από τη Μασαχουσέτη, δέχεται πίεση από συναδέλφους της: «Οι γυναίκες με τις οποίες δουλεύω, όλες έχουν πάρει GLP-1, και μου λένε: “Τι περιμένεις; Θέλεις να μείνεις έτσι για πάντα;”».

Γιατί το στίγμα επιμένει — και τι μπορεί να γίνει

Το στίγμα γύρω από τα GLP-1 δεν είναι απλώς μια παρενέργεια της δημοσιότητας. Είναι βαθιά ριζωμένο σε μια πολιτισμική πεποίθηση ότι η απώλεια βάρους πρέπει να πονάει για να είναι «άξια». Όπως το θέτει ο Ismael από την Ισπανία: «Φαίνεται ότι το να χάσεις βάρος πρέπει να περιλαμβάνει ταλαιπωρία για να είναι νόμιμο». Η Δρ. Sarah Isenberg, σύμβουλος υγείας στη Βοστώνη, προειδοποιεί: «Έχουμε περάσει χρόνια προσπαθώντας να αφαιρέσουμε την ντροπή από τη θεραπεία της παχυσαρκίας. Θα πρέπει να προσέξουμε να μην την αντικαταστήσουμε με αυτή τη νέα παράξενη μορφή πίεσης».

Η απάντηση, σύμφωνα με τον Δρ. Δημοσθενόπουλο, απαιτεί αλλαγή σε πολλαπλά επίπεδα: «Η διατροφή, η κίνηση και η φαρμακευτική θεραπεία μπορούν να συνυπάρχουν σε ένα εξατομικευμένο πλάνο. Δεν χρειάζεται να γίνονται κριτήρια για το ποιος αξίζει αποδοχή. Στην οικογένεια, στις παρέες και στο ιατρείο, περισσότερη ακρόαση και λιγότερες υποθέσεις μπορούν να κάνουν τη συζήτηση ασφαλέστερη. Κάθε άνθρωπος δικαιούται να μιλά για τις δυσκολίες του χωρίς να απολογείται για το σώμα του ή για τη βοήθεια που λαμβάνει».

Οι κατευθύνσεις της Αμερικανικής Διαβητολογικής Εταιρείας (Bannuru et al.) συστήνουν γλώσσα χωρίς επικρίσεις, κοινή λήψη αποφάσεων, εκπαίδευση των επαγγελματιών υγείας και σεβασμό της ιδιωτικότητας στη ζύγιση. Η Δρ. Standen συνοψίζει το διακύβευμα: «Αν οι άνθρωποι αισθάνονται ότι κρίνονται για τις επιλογές που κάνουν για την υγεία τους, αυτό μπορεί να επηρεάσει το τι είναι διατεθειμένοι να κάνουν. Μπορεί να επηρεάσει αν θα αναζητήσουν φροντίδα, αν θα μιλήσουν ανοιχτά με τους γιατρούς τους και πώς θα διαχειριστούν την υγεία τους συνολικά».

Η θεραπεία για την παχυσαρκία έχει κάνει τεράστια άλματα. Το στίγμα, όμως, παραμένει ένα εμπόδιο που καμία ένεση δεν μπορεί να λύσει. Η αλλαγή θα έρθει όταν η κοινωνία σταματήσει να βλέπει την απώλεια βάρους ως δοκιμασία ηθικής και αρχίσει να τη βλέπει για αυτό που πραγματικά είναι: μια ιατρική ανάγκη, άξια φροντίδας χωρίς όρους και χωρίς κριτική.