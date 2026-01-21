Το εμβόλιο του έρπητα ζωστήρα δεν προστατεύει μόνο από την επώδυνη δερματική νόσο, αλλά ενδέχεται να συμβάλλει και στην επιβράδυνση της βιολογικής γήρανσης στους ηλικιωμένους, σύμφωνα με νέα μελέτη. Τα ευρήματα έρχονται να προστεθούν σε προηγούμενες έρευνες που είχαν δείξει ότι ο εμβολιασμός συνδέεται και με μειωμένο κίνδυνο άνοιας.

Η ανάλυση, που περιέλαβε περισσότερους από 3.800 εθελοντές ηλικίας άνω των 70 ετών, έδειξε ότι όσοι είχαν εμβολιαστεί εμφάνιζαν ευνοϊκότερες βιολογικές παραμέτρους που σχετίζονται με τη γήρανση. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται χαμηλότερα επίπεδα φλεγμονής, καλύτερη λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος, πιο υγιής αιματική κυκλοφορία και μικρότερος βαθμός εκφύλισης του νευρικού συστήματος.

Σε μοριακό επίπεδο, το εμβόλιο φαίνεται επίσης να προστατεύει τα κύτταρα από επιγενετικές αλλαγές – χημικές τροποποιήσεις του DNA που ρυθμίζουν τη δραστηριότητα των γονιδίων και συνδέονται με τη διαδικασία της γήρανσης.

«Τα ευρήματα ενισχύουν τις ενδείξεις ότι τα εμβόλια θα μπορούσαν να διαδραματίσουν ρόλο στην προαγωγή της υγιούς γήρανσης, ρυθμίζοντας βασικά βιολογικά συστήματα πέρα από την απλή πρόληψη λοιμώξεων», δήλωσε η επικεφαλής της μελέτης, Τζουνγκ Κι Κιμ, από το Πανεπιστήμιο της Νότιας Καλιφόρνια.

Όπως εξήγησε, προηγούμενες έρευνες είχαν δείξει ότι το εμβόλιο του έρπητα ζωστήρα – και πιθανώς και το αντιγριπικό εμβόλιο – συνδέεται με μειωμένο κίνδυνο άνοιας και άλλων νευροεκφυλιστικών παθήσεων.

Ο έρπητας ζωστήρας προκαλείται από τον ίδιο ιό που ευθύνεται για την ανεμοβλογιά στην παιδική ηλικία. Ο ιός παραμένει αδρανής στο νευρικό σύστημα για δεκαετίες και μπορεί να επανενεργοποιηθεί όταν το ανοσοποιητικό εξασθενήσει, συνήθως μετά την ηλικία των 50 ετών, προκαλώντας το χαρακτηριστικό επώδυνο εξάνθημα.

Η νέα μελέτη, που χρηματοδοτήθηκε από τα Εθνικά Ινστιτούτα Υγείας των ΗΠΑ (NIH), διαπίστωσε ότι οι εμβολιασμένοι συμμετέχοντες ήταν «βιολογικά νεότεροι» από τους ανεμβολίαστους συνομηλίκους τους, όπως αυτό εκτιμήθηκε με δείκτες φλεγμονής και άλλες βιολογικές παραμέτρους.

Οι ερευνητές, που δημοσιεύουν τα αποτελέσματά τους στην επιθεώρηση Gerontology, Series A: Biological Sciences and Medical Sciences, επισημαίνουν ότι ο ακριβής μηχανισμός παραμένει σε μεγάλο βαθμό ασαφής.

«Περιορίζοντας τη φλεγμονή – πιθανώς μέσω της αποτροπής της επανενεργοποίησης του ιού – το εμβόλιο μπορεί να συμβάλλει στην προαγωγή της υγιούς γήρανσης», ανέφερε η Κιμ.

«Αν και οι βιολογικοί μηχανισμοί διερευνώνται ακόμη, η δυνατότητα του εμβολιασμού να μειώνει τη χρόνια φλεγμονή τον καθιστά μια πολλά υποσχόμενη προσθήκη σε στρατηγικές που στοχεύουν στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας και στην επιβράδυνση της ηλικιακής έκπτωσης», πρόσθεσε.

Η μελέτη αφορούσε το παλαιότερο εμβόλιο που βασίζεται σε ζωντανό εξασθενημένο ιό. Παραμένει προς διερεύνηση αν παρόμοια οφέλη ισχύουν και για τα νεότερα εμβόλια του έρπητα ζωστήρα, τα οποία βασίζονται σε πρωτεΐνες του ιού.