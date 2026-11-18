Η επίσημη ανακοίνωση του Παναμερικανικού Οργανισμού Υγείας (PAHO) τον Νοέμβριο του 2026 δεν ήταν απλώς μια τυπική γραφειοκρατική απόφαση. Σηματοδότησε το τέλος μιας εικοσιπενταετούς περιόδου κατά την οποία οι Ηνωμένες Πολιτείες θεωρούνταν παγκόσμιο πρότυπο ανοσοποίησης. Για πρώτη φορά μετά το 2000, η χώρα έχασε την πιστοποίηση ότι έχει εξαλείψει την ενδημική μετάδοση της ιλαράς, και μαζί της το Μεξικό — με 23 θανάτους μέσα στο 2026 — και η Βολιβία, ενώ ο Καναδάς είχε χάσει το δικό του καθεστώς ήδη από το 2025. Ο επικεφαλής της διεύθυνσης του ΠΟΥ για την αμερικανική ήπειρο, Ζάρμπας Μπαρμπόσα, συνόψισε το πόρισμα της επιτροπής ειδικών: οι ΗΠΑ δεν εκπληρώνουν πλέον τα κριτήρια, επειδή το ίδιο στέλεχος του ιού μεταδίδεται χωρίς διακοπή εντός της αμερικανικής επικράτειας για τουλάχιστον 12 συνεχείς μήνες. Για τους γιατρούς που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή, η εμπειρία είναι σουρεαλιστική. Όπως λέει ο παιδίατρος-επιδημιολόγος Τραχέρν Τζόουνς από τη Γιούτα, «είναι σαν να συναντάς φάντασμα που έρχεται από το παρελθόν, κάτι που δεν περίμενες να δεις ποτέ».

Η επιδημία στη Γιούτα, η οποία μαίνεται για περισσότερο από δώδεκα μήνες, αποτέλεσε τον καταλύτη για την εθνική κρίση. Τον Ιούνιο του 2025, ο ιός έπληξε μια κλειστή θρησκευτική κοινότητα που απορρίπτει διαχρονικά τους εμβολιασμούς. Μέχρι τον Ιανουάριο του 2026, τα κρούσματα είχαν εξαπλωθεί εκατοντάδες μίλια μακριά: ένας έφηβος μολύνθηκε σε σχολικό διαγωνισμό χορού κοντά στο Σολτ Λέικ Σίτι, και ο ιός εμφανίστηκε αμέσως μετά σε γειτονικό αγώνα μπάσκετ, σε προβολή ταινίας τοπικής εκκλησίας, σε καταστήματα Costco και Trader Joe’s, καθώς και σε παιδικούς σταθμούς και κέντρα σολάριουμ.

Τα επίσημα δεδομένα είναι ενδεικτικά της κλίμακας. Τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC) καταμετρούν περίπου 5.500 κρούσματα μέσα στο 2026 — υπερδιπλάσια από ολόκληρο το 2025 — ενώ σε εθνικό επίπεδο οι αριθμοί ξεπέρασαν τα 7.700 με 13 θανάτους, τους υψηλότερους απολογισμούς των τελευταίων τεσσάρων δεκαετιών. Ιδιαίτερα ανησυχητικό είναι το εύρημα ότι τα τελευταία δύο χρόνια μολύνθηκαν τουλάχιστον 100 έγκυες γυναίκες και τουλάχιστον 13 νεογέννητα. Στη Γιούτα, περίπου 49 ασθενείς νοσηλεύτηκαν, σχεδόν όλοι ανεμβολίαστοι, με επιπλοκές που κυμαίνονταν από υποξαιμία και αφυδάτωση έως πνευμονία και σηψαιμία. Πάνω από το 60% χρειάστηκε συμπληρωματικό οξυγόνο, ενώ περισσότεροι από έναν στους τέσσερις ανέπτυξαν πνευμονία.

Η Βιολογία μιας «Τέλειας Καταιγίδας»

Η ιλαρά δεν είναι μια αθώα παιδική ασθένεια. Είναι ένας από τους πιο μεταδοτικούς ιούς που γνωρίζουμε, με βασικό αριθμό αναπαραγωγής (R₀) μεταξύ 12 και 18. Αυτό σημαίνει ότι ένα μόνο μολυσμένο άτομο μπορεί να μεταδώσει τον ιό σε έως και 18 ευάλωτα άτομα. Για να διακοπεί η αλυσίδα μετάδοσης, απαιτείται ανοσία αγέλης σε επίπεδο 92–95% του πληθυσμού — ο ΠΟΥ θέτει τον πήχη στο 95% για τη μακροπρόθεσμη αποτροπή της εξάπλωσης. Το εμβόλιο MMR είναι εξαιρετικά αποτελεσματικό: μία δόση παρέχει 93% προστασία και δύο δόσεις φτάνουν το 97%.

Το πρόβλημα είναι ότι η εμβολιαστική κάλυψη στις ΗΠΑ έπεσε κάτω από αυτό το κρίσιμο κατώφλι. Σύμφωνα με τα CDC,μεταξύ των παιδιών σε ηλικία νηπιαγωγείου, το ποσοστό κάλυψης για το εμβόλιο MMR έπεσε από 95,2% σε 92,4% τα τελευταία έξι χρόνια. Αυτό αφήνει περίπου 280.000 νήπια χωρίς επαρκή προστασία. Στη Γιούτα, σχεδόν το 65% των 725 κρουσμάτων αφορούσε ανεμβολίαστα παιδιά. Όταν η κάλυψη πέφτει κάτω από το 95%, ακόμη και μικρές «τσέπες» ανεμβολίαστων αρκούν για να πυροδοτήσουν εκτεταμένες εστίες, όπως ακριβώς συνέβη.

Η απώλεια του καθεστώτος εξάλειψης δεν είναι ένα τυχαίο γεγονός· είναι το αποτέλεσμα μιας σαφούς πολιτικής στροφής. Υπό την ηγεσία του Υπουργού Υγείας Ρόμπερτ Φ. Κένεντι Τζούνιορ, ενός από τους πιο προβεβλημένους εκφραστές του αντιεμβολιαστικού κινήματος στις ΗΠΑ, ανώτατοι αξιωματούχοι σε πολιτείες όπως η Γιούτα περιόρισαν τις εκστρατείες εμβολιασμού και αντέδρασαν χλιαρά στην επιδημία. Ο Κένεντι έχει κατά καιρούς δηλώσει ότι τα παιδιά αποκτούν ισχυρότερη ανοσία μέσω της φυσικής νόσησης, μια θέση που έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τα επιστημονικά δεδομένα δεκαετιών, και έχει διαδώσει αστήρικτους ισχυρισμούς για τα εμβόλια, υποβαθμίζοντας παράλληλα την επικινδυνότητα της ιλαράς. Ακόμη και τα δεδομένα για τους θανάτους από ιλαρά αμφισβητούνται από τον ίδιο.

Η στάση αυτή έρχεται σε εντυπωσιακή αντίθεση με την πρώτη θητεία του Ντόναλντ Τραμπ. Κατά τη διάρκεια της επιδημίας ιλαράς του 2018–2019, ο τότε Υπουργός Υγείας Άλεξ Αζάρ είχε δηλώσει κατηγορηματικά: «Η ιλαρά δεν είναι αθώα παιδική ασθένεια, αλλά εξαιρετικά μεταδοτική και δυνητικά θανατηφόρα νόσος. Όλοι οι Αμερικανοί θα ήταν ασφαλέστεροι και υγιέστεροι με τον εμβολιασμό κατά της ιλαράς». Η σημερινή ηγεσία, αντίθετα, έχει επιχειρήσει να αποδυναμώσει το εθνικό πρόγραμμα παιδικού εμβολιασμού, συμπεριλαμβανομένης μιας προσπάθειας — που τελικά μπλοκαρίστηκε από ομοσπονδιακά δικαστήρια — να διασπάσει το τριπλό εμβόλιο MMR σε τρία ξεχωριστά σκευάσματα, αύξηση που θα αύξανε τον αριθμό των ενέσεων και θα ενέτεινε τη διστακτικότητα των γονέων.

Η πολιτική διάσταση αποτυπώνεται και στην αντίδραση των αντιπάλων. Ο Χακίμ Τζέφρις, ο επικεφαλής των Δημοκρατικών στη Βουλή των Αντιπροσώπων, χαρακτήρισε την εξέλιξη «άμεση συνέπεια των πολιτικών» του Κένεντι. Ο ίδιος ο υπουργός, σε μακροσκελές κείμενο που δημοσιοποίησε μέσω X, διαβεβαίωσε ότι υποστηρίζει το εμβόλιο κατά της ιλαράς ως το «πιο αποτελεσματικό μέσο» για την αποτροπή επιδημιών και υποσχέθηκε να απαντήσει «με απόλυτη τιμιότητα στα ερωτήματα των οικογενειών που ανησυχούν για τους κινδύνους». Ωστόσο, η δημόσια διστακτικότητα που καλλιεργήθηκε επί μήνες είχε ήδη αφήσει το αποτύπωμά της: σε έρευνα του Σεπτεμβρίου 2026, μόλις ένας στους τρεις Αμερικανούς γνώριζε ότι ο Κένεντι συνιστούσε τον εμβολιασμό κατά της ιλαράς.

Η Παγκόσμια Εικόνα

Η απώλεια του καθεστώτος εξάλειψης δεν περιορίζεται στις ΗΠΑ. Το Μεξικό κατέγραψε πάνω από 13.900 κρούσματα το 2026 — τον υψηλότερο αριθμό από την επιδημία του 1989–1990 — με 23 θανάτους και τα παιδιά ηλικίας 1–4 ετών να φέρουν το μεγαλύτερο βάρος. Η Βολιβία, που είχε περάσει πάνω από δύο δεκαετίες χωρίς τοπική μετάδοση, επιβεβαίωσε πάνω από 100 κρούσματα. Συνολικά, η αμερικανική ήπειρος κατέγραψε 58.213 επιβεβαιωμένα κρούσματα και 82 θανάτους έως τον Νοέμβριο του 2026, σε σύγκριση με 12.806 την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Η παγκόσμια εικόνα είναι εξίσου ανησυχητική. Τον Νοέμβριο του 2025, ο Καναδάς έχασε το καθεστώς του, σύροντας μαζί του ολόκληρη την περιφέρεια της Αμερικής. Τον Ιανουάριο του 2026, έξι χώρες στην Ευρώπη και την Κεντρική Ασία — Αρμενία, Αυστρία, Αζερμπαϊτζάν, Ισπανία, Ηνωμένο Βασίλειο και Ουζμπεκιστάν — απώλεσαν επίσης το καθεστώς τους, σημειώνοντας τη μεγαλύτερη απώλεια που έχει καταγραφεί ποτέ σε μία μόνο περιοχή. Όπως δήλωσε η Εκτελεστική Διευθύντρια της UNICEF, Κάθριν Ράσελ, «βλέπουμε κρούσματα ιλαράς σε μέρη όπου η νόσος ήταν υπό έλεγχο, και τα παιδιά πληρώνουν το τίμημα».

Η απώλεια του καθεστώτος εξάλειψης της ιλαράς στις ΗΠΑ δεν είναι απλώς μια στατιστική ήττα. Είναι η απόδειξη ότι η «ασπίδα» της ανοσίας αγέλης είναι εξαιρετικά ευαίσθητη: αρκεί μια μικρή μείωση της εμβολιαστικής κάλυψης — ακόμη και κατά 2–3 ποσοστιαίες μονάδες — για να ανοίξει ρωγμές που ένας τόσο μεταδοτικός ιός μπορεί να εκμεταλλευτεί. Η Γιούτα, με τις απομονωμένες κοινότητες και τη χαμηλή εμβολιαστική της κάλυψη, ήταν το σημείο θραύσης. Αλλά η αλυσίδα της μετάδοσης δεν σταμάτησε εκεί· εξαπλώθηκε σε εθνικό επίπεδο και συνέβη στην απώλεια του περιφερειακού καθεστώτος σε ολόκληρη την ήπειρο.

Οι γιατροί που σήμερα βρίσκονται αντιμέτωποι με τη νόσο περιγράφουν την κατάσταση με μια εικόνα που δύσκολα θα φαντάζονταν πριν από λίγα χρόνια. Όπως εξηγεί ο Τραχέρν Τζόουνς, οι Αμερικανοί γιατροί βρίσκονται ξανά αντιμέτωποι «με προβλήματα των παππούδων μας», που οι ΗΠΑ χρειάστηκε να αγωνιστούν σκληρά «για να εξαλείψουν». Η επιστήμη είναι σαφής: δύο δόσεις MMR παρέχουν 97% προστασία. Το ερώτημα δεν είναι αν το εμβόλιο λειτουργεί, αλλά αν οι κοινωνίες θα επιλέξουν να το χρησιμοποιήσουν. Όπως έθεσε ο Μπαρμπόσα, «αυτή είναι μια σοβαρή προειδοποίηση για την περιοχή μας, αλλά δεν είναι μια μη αναστρέψιμη οπισθοδρόμηση. Ξέρουμε πώς να προλάβουμε την ιλαρά και ξέρουμε πώς να σταματήσουμε τη μετάδοσή της». Η αποκατάσταση του καθεστώτος απαιτεί τουλάχιστον 12 συνεχείς μήνες χωρίς ενδημική μετάδοση, ένα σχέδιο διορθωτικών ενεργειών και, πάνω απ’ όλα, την ανάκτηση της εμπιστοσύνης του κοινού στα εμβόλια.