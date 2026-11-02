Η ρετατρουτίδη (retatrutide) δεν είναι απλώς ένα ακόμη φάρμακο για την παχυσαρκία. Είναι η πρώτη ενεργή ουσία που δοκιμάζεται σε ανθρώπους και στοχεύει τρεις διαφορετικούς ορμονικούς υποδοχείς ταυτόχρονα, γι’ αυτό και χαρακτηρίζεται ως «τριπλός αγωνιστής». Αναπτύσσεται από την Eli Lilly και, όπως αναφέρεται στο έγγραφο που παρέθεσες, δεν έχει εγκριθεί ακόμη από τον FDA (ούτε από τον EMA) και δεν είναι διαθέσιμη στο κοινό.

Τι κάνει: Ο τριπλός μηχανισμός δράσης

Η ρετατρουτίδη (κωδική ονομασία LY3437943) είναι ένα συνθετικό πεπτίδιο που ενεργοποιεί ταυτόχρονα τρεις υποδοχείς ορμονών που σχετίζονται με τον κορεσμό και τον μεταβολισμό:

Υποδοχέας GLP-1: Μειώνει την όρεξη και επιβραδύνει την κένωση του στομάχου, όπως κάνουν η σεμαγλουτίδη και η τιρζεπατίδη. Υποδοχέας GIP: Βελτιώνει την ευαισθησία στην ινσουλίνη και συμβάλλει στη ρύθμιση του σακχάρου. Υποδοχέας γλυκαγόνης: Αυτή είναι η μεγάλη καινοτομία. Η γλυκαγόνη είναι μια ορμόνη που, εκτός από την απελευθέρωση γλυκόζης, αυξάνει την καύση του λίπους (λιπόλυση) και τη θερμογένεση (παραγωγή θερμότητας). Με την ενεργοποίηση αυτού του υποδοχέα, η ρετατρουτίδη δεν μειώνει απλώς την πρόσληψη τροφής, αλλά φαίνεται να αυξάνει και την ενεργειακή δαπάνη, αντισταθμίζοντας εν μέρει τη μεταβολική προσαρμογή που συχνά περιορίζει την απώλεια βάρους.

Αποτελεσματικότητα: Τα δεδομένα των κλινικών δοκιμών

Τα αποτελέσματα από τις δοκιμές φάσης 2 και 3 είναι εντυπωσιακά και ξεπερνούν εκείνα των υπαρχόντων φαρμάκων.

Απώλεια βάρους (TRIUMPH-1, Φάση 3) : Σε ενήλικες με παχυσαρκία, η υψηλότερη δόση (12 mg) προκάλεσε μέση απώλεια βάρους 28,3% (περίπου 31,9 kg) σε 80 εβδομάδες. Σχεδόν οι μισοί συμμετέχοντες (45,3%) έχασαν πάνω από 30% του βάρους τους, ένα επίπεδο που συγκρίνεται με τα αποτελέσματα της βαριατρικής χειρουργικής. Σε παράταση της μελέτης, η απώλεια έφτασε το 30,3% στις 104 εβδομάδες.

Γλυκαιμικός έλεγχος (TRANSCEND-T2D-1, Φάση 3) : Σε άτομα με διαβήτη τύπου 2, η ρετατρουτίδη μείωσε την HbA1c έως και κατά 2,0% και οδήγησε σε απώλεια βάρους έως 16,8% σε 40 εβδομάδες. Έως και το 90% των συμμετεχόντων πέτυχαν HbA1c κάτω από 7%.

Άλλα οφέλη: Η δοκιμή TRIUMPH-1 έδειξε επίσης σημαντική βελτίωση στον πόνο από οστεοαρθρίτιδα γόνατος (έως 73,1%) και στη σοβαρότητα της αποφρακτικής άπνοιας ύπνου (έως 60,6%), καταδεικνύοντας ότι η δράση της εκτείνεται πέρα από το βάρος.

Παρενέργειες: Τι γνωρίζουμε

Όπως όλα τα φάρμακα της κατηγορίας, η ρετατρουτίδη έχει παρενέργειες, κυρίως γαστρεντερικές. Οι μετα-αναλύσεις δείχνουν ότι το προφίλ ασφάλειας είναι γενικά διαχειρίσιμο, αλλά η ανεκτικότητα μπορεί να είναι ζήτημα για ορισμένους.

Συχνότερες παρενέργειες: Ναυτία, έμετος, διάρροια, δυσκοιλιότητα και κοιλιακή δυσφορία. Σε κλινικές δοκιμές, η ναυτία αναφέρθηκε σε ποσοστά που κυμαίνονται από 11% έως και 60% ανάλογα με τη δόση, αλλά συνήθως είναι ήπια έως μέτρια και εμφανίζεται κυρίως κατά τη φάση αύξησης της δόσης.

Σοβαρές παρενέργειες: Είναι σπάνιες. Ωστόσο, υπάρχουν αναφορές για σοβαρές περιπτώσεις, όπως επίμονη διάρροια που απαίτησε νοσηλεία σε ασθενή που χρησιμοποίησε μη εγκεκριμένο προϊόν. Στη μελέτη φάσης 3, η διακοπή της θεραπείας λόγω παρενεργειών ήταν 4,8% για τη δόση των 9 mg και 7,9% για τα 12 mg, έναντι 2,7% για τη σεμαγλουτίδη.

Άλλες επιδράσεις: Σπάνια έχουν αναφερθεί καρδιακές αρρυθμίες και διαταραχές του ήπατος ή των χοληφόρων, αλλά η συχνότητά τους είναι χαμηλή και απαιτείται στενή παρακολούθηση.

Θα εγκριθεί; Το χρονοδιάγραμμα και οι προκλήσεις

Η έγκριση της ρετατρουτίδης θεωρείται πολύ πιθανή, αλλά δεν είναι ακόμη δεδομένη. Η Eli Lilly έχει ανακοινώσει ότι σκοπεύει να υποβάλει αίτηση για έγκριση το πρώτο τρίμηνο του 2027.

Ωστόσο, υπάρχει ένα νομικό εμπόδιο που πρέπει να ξεπεραστεί. Η Lilly και ο FDA διαφωνούν για την κατάταξη του φαρμάκου: Η εταιρεία θέλει να το καταθέσει ως βιολογικό προϊόν (BLA), που εξασφαλίζει 12 χρόνια αποκλειστικότητας στην αγορά, ενώ ο FDA το θεωρεί φάρμακο (NDA), που παρέχει μόνο 5 χρόνια. Η διαφορά αξίζει δισεκατομμύρια και η υπόθεση βρίσκεται στα δικαστήρια.

Ανεξάρτητα από την έκβαση της διαμάχης, το χρονοδιάγραμμα για την υποβολή αίτησης παραμένει το πρώτο τρίμηνο του 2027. Εάν εγκριθεί, θα είναι διαθέσιμη μόνο με ιατρική συνταγή για άτομα που πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια (π.χ. παχυσαρκία ή υπέρβαρο με συννοσηρότητες).

Η ρετατρουτίδη είναι το πιο ισχυρό φάρμακο κατά της παχυσαρκίας που έχει δοκιμαστεί μέχρι σήμερα, με απώλεια βάρους που προσεγγίζει τα αποτελέσματα της χειρουργικής επέμβασης. Ο τριπλός μηχανισμός της (GLP-1 + GIP + γλυκαγόνη) την καθιστά μοναδική, καθώς συνδυάζει μείωση της όρεξης με αύξηση της καύσης λίπους. Ωστόσο, δεν είναι ακόμη διαθέσιμη και κανένα προϊόν που πωλείται online ως «ρετατρουτίδη» δεν είναι ασφαλές ή εγκεκριμένο. Η έγκριση αναμένεται να ζητηθεί το 2027, αλλά μέχρι τότε, η μόνη ασφαλής επιλογή είναι τα εγκεκριμένα φάρμακα (όπως η τιρζεπατίδη) υπό ιατρική καθοδήγηση.