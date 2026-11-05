Η στυτική δυσλειτουργία επηρεάζει πολλούς άνδρες. Το 1995 καταγράφηκε ότι, παγκοσμίως, αφορούσε 152 εκατομμύρια άνδρες, ενώ ο αριθμός αναμενόταν να αυξηθεί σε 322 εκατομμύρια άνδρες το 2025. Όπως σημειώνει ο Παναγιώτης Κ. Λεβής, MD, FEBU, EAA, Χειρουργός Ουρολόγος – Κλινικός Ανδρολόγος, Ακαδημαϊκός Υπότροφος Α’ Πανεπιστημιακής Ουρολογικής Κλινικής ΕΚΠΑ, ΓΝΑ «Λαϊκό», σε άρθρο του που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό The Doctor, «η συχνότητα εμφάνισης της στυτικής δυσλειτουργίας είναι 1 στους 20 άνδρες κάτω των 40 ετών, ενώ για όσους είναι άνω των 60 αυξάνεται σε 1 στους 5».

Ποια είναι όμως η αντιμετώπιση και από τι εξαρτάται; Όπως εξηγεί ο Δρ. Λεβής στο άρθρο του στο The Doctor, «η θεραπεία εξαρτάται από την υποκείμενη αιτία. Λόγω της πολυπαραγοντικής φύσης της, μια συνδυαστική προσέγγιση είναι συχνά η πλέον κατάλληλη. Εκτός από τις φαρμακευτικές αγωγές, τα διατροφικά συμπληρώματα χρησιμοποιούνται όλο και περισσότερο τα τελευταία χρόνια για την ενίσχυση της λίμπιντο και την αποκατάσταση της στυτικής λειτουργίας».

Μια φυσική λύση για ενίσχυση της λίμπιντο και της σεξουαλικής υγείας είναι το TONOSAN® Men’s LBD Boost της UNI-PHARMA, σχεδιασμένο να βελτιώνει τη σεξουαλική επιθυμία και να αποκαθιστά σταδιακά τη φυσιολογική σεξουαλική λειτουργία στους άνδρες.

Όπως τονίζει ο Δρ. Λεβής στο άρθρο του, τα «συμπληρώματα που συνδυάζουν φυτικά εκχυλίσματα, όπως το ginseng, η maca και το tribulus terrestris, με μέταλλα (ψευδάργυρο), ιχνοστοιχεία (σελήνιο) και αμινοξέα (L-αργινίνη, L-κιτρουλίνη) συμβάλλουν στην αύξηση της ενδογενούς παραγωγής τεστοστερόνης και στη βελτίωση της σεξουαλικής λειτουργίας».

Αυτά τα βασικά συστατικά, τα οποία περιέχονται όλα στη σύνθεση του TONOSAN® Men’s LBD Boost, είναι γνωστά για τις θετικές τους επιδράσεις στη στυτική λειτουργία, τα επίπεδα τεστοστερόνης και τη γονιμότητα -ενισχύοντας τελικά τη σεξουαλική υγεία και την αυτοπεποίθηση. Ειδικότερα, ο ψευδάργυρος συμβάλλει στη διατήρηση φυσιολογικών επιπέδων τεστοστερόνης στο αίμα και στη φυσιολογική γονιμότητα, ενώ το σελήνιο στη φυσιολογική σπερματογένεση. Η μάκα, το τριβόλι (Tribulus Terrestris), το τζίνσενγκ και το σιβηριανό τζίνσενγκ είναι φυτικά συστατικά για τα οποία υπάρχουν κλινικές μελέτες με ενθαρρυντικά αποτελέσματα. Προάγουν την ενδογενή παραγωγή τεστοστερόνης βελτιώνοντας την σεξουαλική λειτουργία.

Με επιστημονικά τεκμηριωμένη φόρμουλα, το TONOSAN® Men’s LBD Boost υποστηρίζει με φυσικό τρόπο τη βελτίωση της στυτικής λειτουργίας και ενισχύει τη λίμπιντο.

Η προτεινόμενη δοσολογία είναι 1–2 δισκία την ημέρα, σε μία λήψη με ένα ποτήρι νερό, περίπου δύο ώρες πριν από τη σεξουαλική επαφή. Δεν πρέπει να γίνεται υπέρβαση της συνιστώμενης ημερήσιας δόσης.

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