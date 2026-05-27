Στο επίκεντρο της διεθνούς χειρουργικής κοινότητας πρόκειται να βρεθεί η Αθήνα, φιλοξενώντας το 34ο Ετήσιο Συνέδριο της European Association for Endoscopic Surgery (EAES) με τίτλο «Από τον Ιπποκράτη στη σύγχρονη χειρουργική καινοτομία» από τις 23 έως τις 26 Ιουνίου 2026, στο Μέγαρο Αθηνών – Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο.

Πρόκειται για μία από τις σημαντικότερες διεθνείς επιστημονικές διοργανώσεις στον τομέα της ελάχιστα επεμβατικής χειρουργικής, η οποία αναμένεται να συγκεντρώσει περισσότερους από 1.500 χειρουργούς, επιστήμονες υγείας και εκπροσώπους της ιατρικής βιομηχανίας από όλον τον κόσμο. Μαζί με συνοδούς και διεθνείς αποστολές, οι συνολικοί επισκέπτες εκτιμάται ότι θα ξεπεράσουν τα 2.500 άτομα, ενισχύοντας σημαντικά τον συνεδριακό και ιατρικό τουρισμό της Αθήνας και της Αττικής.

Το επιστημονικό πρόγραμμα του συνεδρίου θα επικεντρωθεί στις τελευταίες εξελίξεις της λαπαροσκοπικής, ρομποτικής και ενδοσκοπικής χειρουργικής, μέσα από εξειδικευμένες συνεδρίες, state-of-the-art διαλέξεις, masterclasses, hands-on workshops και εκπαιδευτικά σεμινάρια υψηλού επιπέδου. Παράλληλα, κορυφαίες εταιρείες ιατρικής τεχνολογίας θα συμμετάσχουν στην εμπορική έκθεση, παρουσιάζοντας καινοτόμες εφαρμογές και τεχνολογίες αιχμής.

Ιδιαίτερη σημασία αποκτά η διοργάνωση καθώς πραγματοποιείται μόλις για δεύτερη φορά στην Ελλάδα, γεγονός που επιβεβαιώνει τη διεθνή αναγνώριση της ελληνικής χειρουργικής κοινότητας και τη δυναμική παρουσία της χώρας στον ευρωπαϊκό επιστημονικό χάρτη.

Πρόεδρος του Συνεδρίου είναι ο δρ Φώτης Αρχοντοβασίλης, Διευθυντής Χειρουργικής Κλινικής στο Metropolitan General, του Ομίλου HHG, αλλά και Πρόεδρος του Διοικητικού συμβουλίου της Ελληνικής Εταιρείας Ενδοσκοπικής Χειρουργικής (ΕΕΕΧ), μία σημαντική τιμητική διάκριση που αντανακλά όχι μόνο την προσωπική του πορεία αλλά και τη συνολική επένδυση του HHG στην αριστεία, την εκπαίδευση και την εξέλιξη της χειρουργικής επιστήμης. Παράλληλα, στο επιστημονικό πρόγραμμα του συνεδρίου συμμετέχουν ενεργά και χειρουργοί του Ομίλου HHG από διαφορετικά νοσοκομεία και χειρουργικές ειδικότητες, ενισχύοντας ουσιαστικά τη διεθνή παρουσία και επιστημονική συμβολή του Ομίλου σε αυτό το παγκόσμιο χειρουργικό γεγονός.

Όπως δήλωσε ο δρ Αρχοντοβασίλης: «Η φιλοξενία του Συνεδρίου της EAES στην Αθήνα αποτελεί μια ιδιαίτερα σημαντική στιγμή για την ελληνική χειρουργική κοινότητα και συνολικά για τη χώρα. Η διοργάνωση φέρνει στην Ελλάδα κορυφαίους επιστήμονες που διαμορφώνουν το μέλλον της σύγχρονης χειρουργικής, ενώ παράλληλα ενισχύει τη διεθνή εικόνα της χώρας στον επιστημονικό και συνεδριακό χάρτη. Η ανάληψη της Προεδρίας του Συνεδρίου αποτελεί για εμένα μεγάλη τιμή και ευθύνη, αλλά και αναγνώριση της διαρκούς προσπάθειας της Ελληνικής Εταιρείας Ενδοσκοπικής Χειρουργικής και των Ελλήνων χειρουργών για την ανάπτυξη και εξέλιξη της ελάχιστα επεμβατικής χειρουργικής στην Ελλάδα και την Ευρώπη».

