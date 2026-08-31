Το ενέσιμο φάρμακο Mounjaro, που έχει ήδη καθιερωθεί στη θεραπεία του διαβήτη τύπου 2 και της παχυσαρκίας, πέτυχε μια νέα, σημαντική έγκριση από τον Αμερικανικό Οργανισμό Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA). Σύμφωνα με ανακοίνωση της φαρμακευτικής εταιρείας Eli Lilly την Παρασκευή 28 Αυγούστου 2026, το σκεύασμα μπορεί πλέον να χρησιμοποιηθεί για τη μείωση του κινδύνου σοβαρών καρδιαγγειακών επεισοδίων σε ενήλικες με διαβήτη τύπου 2 και διαπιστωμένη καρδιαγγειακή νόσο. Η επέκταση αυτή της ένδειξης ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο για το φάρμακο, το οποίο εισέρχεται δυναμικά σε ένα πεδίο όπου ο ανταγωνισμός με τη Novo Nordisk και το Ozempic είναι ιδιαίτερα έντονος.

Η απόφαση του FDA βασίστηκε στα αποτελέσματα της κλινικής δοκιμής SURPASS-CVOT, μιας μεγάλης μελέτης στην οποία συμμετείχαν περισσότεροι από 13.000 ασθενείς. Η μελέτη αυτή είχε έναν ιδιαίτερα σημαντικό σχεδιασμό: αντί να συγκρίνει το Mounjaro με εικονικό φάρμακο, το συνέκρινε άμεσα με το Trulicity, ένα παλαιότερο φάρμακο της Lilly για τον διαβήτη που ήδη γνωρίζαμε ότι προσφέρει καρδιαγγειακή προστασία. Το βασικό ερώτημα ήταν αν το Mounjaro μπορεί να προσφέρει τουλάχιστον την ίδια προστασία με το Trulicity. Η απάντηση ήταν θετική: το Mounjaro απέδειξε ότι είναι τουλάχιστον εξίσου αποτελεσματικό, ενώ παράλληλα εμφάνισε μια τάση υπεροχής σε ορισμένες παραμέτρους. Συγκεκριμένα, το Mounjaro πέτυχε τον πρωταρχικό στόχο της μελέτης, αποδεικνύοντας την μη-κατωτερότητά του έναντι του Trulicity στη μείωση του κινδύνου για μείζονα καρδιαγγειακά επεισόδια, έναν συνδυασμένο δείκτη που περιλαμβάνει καρδιαγγειακό θάνατο, μη-θανατηφόρο έμφραγμα και μη-θανατηφόρο εγκεφαλικό. Παράλληλα, οι θάνατοι από οποιαδήποτε αιτία ήταν 16% χαμηλότεροι στην ομάδα που έλαβε Mounjaro σε σύγκριση με εκείνη που έλαβε Trulicity.

Η έγκριση αυτή είναι εξαιρετικά σημαντική για τους ασθενείς με διαβήτη τύπου 2, καθώς η καρδιακή νόσος αποτελεί την κύρια αιτία θανάτου σε αυτόν τον πληθυσμό. Το Mounjaro, το οποίο δρα μέσω της ταυτόχρονης ενεργοποίησης των υποδοχέων GIP και GLP-1, συνδυάζει πλέον τα οφέλη του στη ρύθμιση του σακχάρου και στην απώλεια βάρους με την αποδεδειγμένη προστασία της καρδιάς. Αυτό το καθιστά ένα ολοκληρωμένο θεραπευτικό εργαλείο, ικανό να αντιμετωπίζει πολλαπλές πτυχές της μεταβολικής νόσου ταυτόχρονα.

Για τη Lilly, η νέα ένδειξη αποτελεί ένα ισχυρό επιχείρημα στις διαπραγματεύσεις με τους ασφαλιστικούς φορείς, καθώς ενισχύει τη θέση του Mounjaro στην αγορά και το καθιστά ακόμη πιο ανταγωνιστικό απέναντι στο Ozempic της Novo Nordisk, το οποίο ήδη διαθέτει αντίστοιχη έγκριση. Η εταιρεία συνεχίζει, παράλληλα, την έρευνα για το Zepbound, το φάρμακο απώλειας βάρους που περιέχει την ίδια δραστική ουσία, με μια πολυετή μελέτη για τη μείωση του κινδύνου θανάτου από κάθε αιτία, τα αποτελέσματα της οποίας αναμένονται το 2027. Η νέα έγκριση του Mounjaro σηματοδοτεί, επομένως, μια σημαντική πρόοδο στη διαχείριση του διαβήτη, προσφέροντας στους ασθενείς μια θεραπεία που δεν περιορίζεται πλέον στον έλεγχο του σακχάρου, αλλά επεκτείνεται στην ολιστική προστασία της καρδιαγγειακής τους υγείας.