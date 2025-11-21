Με εξαιρετικά μεγάλη συμμετοχή και πρωτοποριακό περιεχόμενο ολοκληρώθηκε χθες η πρώτη ημέρα του 1ου Hellenic Stroke School, το οποίο συνεχίζεται και σήμερα στην Αθήνα, συγκεντρώνοντας περισσότερους από 250 γιατρούς και επαγγελματίες υγείας από όλη την Ελλάδα.

Ιδιαίτερο σημείο αναφοράς της πρώτης ημέρας αποτέλεσε η ζωντανή αναμετάδοση πραγματικής επέμβασης αντιμετώπισης οξέος εγκεφαλικού επεισοδίου. Οι συμμετέχοντες είχαν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν τη διαδικασία μιας παρέμβασης που μπορεί να αποτρέψει μόνιμες εγκεφαλικές βλάβες και να αλλάξει την πορεία της ζωής ενός ασθενούς μέσα σε λίγα λεπτά.

Η επέμβαση, που ονομάζεται θρομβεκτομή, πραγματοποιήθηκε στη Μονάδα Επεμβατικής Ακτινολογίας/Νευροακτινολογίας του 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας, με υπεύθυνο τον Κωνσταντίνο Λάγιο και από την επεμβατική ομάδα των Παναγιώτη Παπαδόπουλου και Θεόδωρου Μπαζίνα.

«Η ζωντανή παρουσίαση πραγματικής θεραπείας εγκεφαλικού ανέδειξε με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο τη σημασία της άμεσης παρέμβασης και της σωστής οργάνωσης. Η θρομβεκτομή έχει αλλάξει ριζικά την πρόγνωση του εγκεφαλικού, και το Stroke School θέτει τις βάσεις για ένα σύστημα φροντίδας που ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες των ασθενών», αναφέρει ο επεμβατικός ακτινολόγος και διευθυντής στο νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός, Αντώνης Τσάνης, πρόεδρος της οργανωτικής επιτροπής.

Στην Ελλάδα συμβαίνουν περίπου 35.000 εγκεφαλικά επεισόδια ετησίως, με πάνω από 12.000 από αυτά να είναι θανατηφόρα. Τα εγκεφαλικά είναι η δεύτερη κύρια αιτία θανάτου και η πρώτη αιτία θνησιμότητας στην Ελλάδα. Το μέσο ετήσιο κόστος νοσηλείας ανά ασθενή κυμαίνεται από 13.650 έως 34.000 ευρώ, ανάλογα με τη σοβαρότητα.

Το πρώτο Hellenic Stroke School διοργανώνεται από την Ένωση Επαγγελματιών Ακτινολόγων – Απεικονιστών Ελλάδος (ΕΕΑΑΕ) και τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας, του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, της Ελληνικής Ακτινολογικής Εταιρείας, της Ελληνικής Νευροχειρουργικής Εταιρείας, της Ελληνικής Εταιρείας Επεμβατικής Ακτινολογίας και του Ελληνικού Οργανισμού Εγκεφαλικών.

«Η νευροεπεμβατική δεν είναι απλώς τεχνική πράξη, αλλά αποτέλεσμα συνεχούς εκπαίδευσης, εξέλιξης και ανταλλαγής εμπειρίας. Πρωτοβουλίες όπως το Stroke School συμβάλλουν ουσιαστικά στη βελτίωση των δεξιοτήτων και στη διαμόρφωση κοινών προτύπων ποιότητας για την αντιμετώπιση του εγκεφαλικού», επισημαίνει ο νευροεπεμβατικός ακτινολόγος, Ευτύχιος Αρχοντάκης, διευθυντής στο νοσοκομείο Ευθρός Σταυρός.

Στο πρωτότυπο αυτό σεμινάριο συμμετέχει το σύνολο σχεδόν των Νευροεπεμβατικών της χώρας, των εξειδικευμένων ιατρών, που πραγματοποιούν επεμβατικές θεραπείες εγκεφαλικού σε δημόσια και ιδιωτικά νοσοκομεία, αναδεικνύοντας τον πανελλήνιο χαρακτήρα και τη βαρύτητα της πρωτοβουλίας.

Η θεματολογία της διημερίδας εστιάζει στη σύγχρονη και σωτήρια θεραπεία της θρομβεκτομής, με τη σύνδεση θεωρητικής γνώσης και πρακτικής εφαρμογής να βρίσκεται στο επίκεντρο, ενισχύοντας παράλληλα τη συνεργασία μεταξύ ειδικοτήτων και την ανάγκη αναβάθμισης των δομών φροντίδας εγκεφαλικού στη χώρα.

«Η Ελλάδα διαθέτει έμπειρους Νευροεπεμβατικούς και ισχυρά επιστημονικά κέντρα. Αυτό που απαιτείται τώρα είναι θεσμική συνέπεια, σαφή πρωτόκολλα και σωστή οργάνωση. Η Πολιτεία οφείλει να στηρίξει σοβαρά και οργανωμένα αυτή την προσπάθεια, ώστε η σωτήρια θεραπεία της θρομβεκτομής να είναι πραγματικά διαθέσιμη σε όλους τους πολίτες, όπου κι αν βρίσκονται», σημειώνει ο καθηγητής Νευροακτινολογίας του ΕΚΠΑ, Παναγιώτης Παπαναγιώτου.