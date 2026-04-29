Γράφει η Σοφία Ράπτη, Παιδίατρος – Επειγοντολόγος, Διευθύντρια Εξωτερικών Ιατρείων & Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών, ΥΓΕΙΑ ΜΗΤΕΡΑ Παιδιατρική.

Κάθε παιδί που φτάνει στο τμήμα επειγόντων φέρνει μαζί του κάτι περισσότερο από ένα σύμπτωμα: φέρνει φόβο, αβεβαιότητα, και μια οικογένεια που στηρίζεται πάνω μας. Αυτή η πραγματικότητα είναι η κινητήριος δύναμη πίσω από κάθε απόφαση σχεδιασμού, κάθε πρωτόκολλο και κάθε εκπαιδευτική επιλογή που κάνουμε.

Γιατί το ΤΕΠ Παίδων απαιτεί ξεχωριστή προσέγγιση

Ένα Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών ειδικά για παιδιά δεν αποτελεί απλώς μια μικρότερη έκδοση ενός ενήλικου τμήματος. Είναι ένας εντελώς διαφορετικός κόσμος: οι ασθενείς μας διακρίνονται από διαφορετική φυσιολογία, διαφορετική φαρμακολογία, διαφορετικές νόσους, και — το πιο κρίσιμο — διαφορετικές ανθρώπινες δυναμικές. Το άγχος των γονέων, η αδυναμία επικοινωνίας ενός βρέφους, η ευαλωτότητα ενός εφήβου: όλα αυτά διαμορφώνουν ένα περιβάλλον που απαιτεί εξειδικευμένη εκπαίδευση, στοχευμένο σχεδιασμό και ακλόνητη δέσμευση στην ποιότητα.

Στο ΤΕΠ Παίδων του Υγεία, η δομή αυτή δεν ήταν δεδομένη — οικοδομήθηκε. Βήμα προς βήμα, με γνώμονα τη διεθνή εμπειρία, τα πρότυπα JCI και την καθημερινή κλινική πραγματικότητα.

Πυλώνας Ι: Σχεδιασμός χώρου και ροής ασθενών

Ο φυσικός χώρος ενός ΤΕΠ Παίδων δεν είναι αρχιτεκτονικό ζήτημα μόνο — είναι κλινικό. Η διάταξη των αιθουσών εξέτασης, η ύπαρξη χώρου triage αποκλειστικά για παιδιά, η άμεση πρόσβαση σε αίθουσα αναζωογόνησης, η χωροταξική διαχωριστική γραμμή μεταξύ ελαφρών και βαρέων περιστατικών: όλα αυτά επηρεάζουν άμεσα την έκβαση.

Η εισαγωγή ενός συστήματος triage βασισμένου σε διεθνώς αναγνωρισμένες κλίμακες — προσαρμοσμένου στις ανάγκες της παιδικής ηλικίας — αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της οργάνωσης. Η ταξινόμηση βαρύτητας κατά την προσέλευση δεν είναι γραφειοκρατία· είναι η πρώτη κλινική πράξη που καθορίζει τον χρόνο αντίδρασης και ενεργοποιεί τους κατάλληλους πόρους.

Ο σχεδιασμός πρέπει να περιλαμβάνει: χώρο αποκλειστικής παιδιατρικής αναζωογόνησης με εξοπλισμό βασισμένο στο βάρος, σταθμό triage με ανθρωποκεντρικό σχεδιασμό για μείωση άγχους παιδιού και γονέα, πρωτόκολλα fast-track για συχνές κατηγορίες (λοιμώξεις, πυρετός, τραύμα), ψηφιακά συστήματα παρακολούθησης αναμονής και ροής, καθώς και σαφή διαχωρισμό ζωνών.

Πυλώνας ΙΙ: Γραπτές διαδικασίες — η αόρατη ραχοκοκαλιά

Ένα από τα πρώτα και σημαντικότερα βήματα στη δόμηση ενός αξιόπιστου ΤΕΠ είναι η συγγραφή τεκμηριωμένων κλινικών διαδικασιών. Οι πρακτικές οδηγίες, τα πρωτόκολλα αντιμετώπισης, τα διαγράμματα ροής αποφάσεων — δεν αποτελούν απλώς εργαλεία εκπαίδευσης, αλλά μηχανισμούς μείωσης της μεταβλητότητας στη φροντίδα.

Η μεταβλητότητα είναι ο μεγαλύτερος εχθρός της ασφάλειας. Όταν κάθε κλινικός ακολουθεί τη δική του κρίση χωρίς κοινές γραπτές βάσεις, τα κενά πολλαπλασιάζονται — ιδιαίτερα στις νυχτερινές εφημερίες, στις αλλαγές βαρδιών, στις καταστάσεις υψηλής πίεσης. Η συστηματική τεκμηρίωση ομογενοποιεί τη φροντίδα, κάνει τη γνώση μεταδοτή και δημιουργεί λογοδοσία.

Η συγγραφή ενός πρωτοκόλλου δεν περιορίζει την κλινική κρίση — την απελευθερώνει, αποδεσμεύοντας γνωστική ενέργεια για τα πράγματα που δεν μπορούν να γραφτούν: την ενσυναίσθηση, την αβεβαιότητα, τον κάθε ασθενή ξεχωριστά.

Πυλώνας ΙΙΙ: Εκπαίδευση — πέρα από τη θεωρία

Η κλινική εκπαίδευση σε ένα ΤΕΠ Παίδων δεν μπορεί να εξαντλείται σε διαλέξεις και σημειώσεις. Η παιδιατρική επείγουσα ιατρική απαιτεί δεξιότητες που ενεργοποιούνται υπό πίεση — και αυτές χτίζονται μόνο μέσα από επαναλαμβανόμενη, δομημένη πρακτική άσκηση.

Για τον λόγο αυτό, η εκπαιδευτική φιλοσοφία που υιοθετήσαμε συνδυάζει δύο άξονες: τη δομημένη θεωρητική κατάρτιση μέσω μαθημάτων βασισμένων σε διεθνή δεδομένα, και την εκπαίδευση προσομοίωσης (simulation-based learning) για κρίσιμα σενάρια. Η προσομοίωση δεν είναι «πολυτέλεια»: Κανένα βρέφος δεν πρέπει να είναι ο “πρώτος ασθενής” σε μια επείγουσα διαδικασία.

Το εκπαιδευτικό μας πλαίσιο περιλαμβάνει: τακτικά μαθήματα για ιατρούς και νοσηλευτές (PALS, triage, φαρμακολογία βάσει βάρους), σενάρια simulation σε κρίσιμες κλινικές καταστάσεις (καρδιοαναπνευστική ανακοπή, σηψαιμία, κλπ), debriefing μετά από πραγματικά και εκπαιδευτικά περιστατικά, cross-training μεταξύ ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, και αξιολόγηση ικανοτήτων με τυποποιημένα εργαλεία.

Πυλώνας ΙV: Auditing και συνεχής βελτίωση

Ένα σύστημα που δεν αξιολογείται είναι σύστημα που υποχωρεί αργά. Η τακτική ανασκόπηση κλινικών περιστατικών, οι εσωτερικοί έλεγχοι (audits) και η συλλογή δεδομένων ποιότητας δεν αποτελούν διοικητικές υποχρεώσεις — αποτελούν τον μηχανισμό αυτοδιόρθωσης ενός ζωντανού κλινικού συστήματος.

Στο πλαίσιο της πιστοποίησης JCI, η οποία αποτελεί σήμερα το υψηλότερο διεθνές πρότυπο ποιότητας και ασφάλειας σε νοσοκομειακό επίπεδο, έχουμε εντάξει τακτικές διαδικασίες αξιολόγησης στον πυρήνα της καθημερινής λειτουργίας του τμήματος. Η ανίχνευση και η ενσωμάτωση των ευρημάτων στα πρωτόκολλα μας δημιουργεί έναν κύκλο συνεχούς βελτίωσης.

Η κουλτούρα ασφάλειας δεν κατασκευάζεται με τιμωρία των λαθών — κατασκευάζεται με τη δημιουργία ενός κλίματος στο οποίο τα λάθη αναφέρονται, αναλύονται και μετασχηματίζονται σε θεσμική μνήμη.

Πυλώνας V: Ασφάλεια ασθενούς ως δομική αξία

Η ασφάλεια του ασθενούς δεν αποτελεί ένα επιπλέον χαρακτηριστικό ενός καλού ΤΕΠ — είναι ο ίδιος ο σκελετός του. Στην παιδιατρική επείγουσα ιατρική, οι κίνδυνοι είναι ιδιαίτερα έντονοι: ο υπολογισμός δόσεων φαρμάκων βάσει βάρους, η ταχεία μεταβολή της κατάστασης του παιδιού, τα λεπτά παθολογικά σημεία που μπορούν εύκολα να παρεξηγηθούν.

Τα διεθνή πρότυπα JCI παρέχουν ένα συγκεκριμένο πλαίσιο: επαλήθευση ταυτότητας ασθενούς, ασφάλεια φαρμακευτικής αγωγής, πρόληψη πτώσεων, υγιεινή χεριών, επικοινωνία μεταξύ φροντιστών κατά τη μεταφορά (handover). Κάθε ένα από αυτά δεν είναι απλώς “check box” — είναι μια απόφαση που, αν ληφθεί λάθος, μπορεί να κοστίσει.

Η ασφάλεια δεν είναι η απουσία λαθών — είναι η παρουσία συστημάτων που τα αναγνωρίζουν εγκαίρως και τα διορθώνουν πριν φτάσουν στον ασθενή.

Αυτό που χτίζεται με χρόνια δεν φαίνεται σε μία ημέρα

Το στήσιμο ενός σύγχρονου ΤΕΠ Παίδων είναι έργο που μετριέται σε χρόνια, όχι σε εβδομάδες. Απαιτεί ταυτόχρονη εργασία σε πολλαπλά επίπεδα: στον χώρο, στα πρωτόκολλα, στους ανθρώπους, στη μέτρηση, στη συνεχή αναθεώρηση. Δεν τελειώνει ποτέ — και αυτό ακριβώς είναι το σωστό.

Η ανθρώπινη επένδυση — η εκπαίδευση του προσωπικού, η δημιουργία κουλτούρας ασφάλειας, η ανάπτυξη εμπιστοσύνης εντός της ομάδας — αποτελεί το πολυτιμότερο κεφάλαιο ενός τμήματος. Μηχανήματα αντικαθίστανται. Διαδικασίες ενημερώνονται. Αλλά μια ομάδα που έχει εκπαιδευτεί να σκέφτεται με κριτική ματιά και να δρα με αποτελεσματικότητα υπό πίεση — αυτή είναι η πραγματική υποδομή ενός ΤΕΠ.

Κι αν υπάρχει ένα πράγμα που η εμπειρία αυτών των χρόνων έχει διδάξει, είναι τούτο: κάθε παιδί που φεύγει από το ΤΕΠ καλύτερα από ό,τι ήρθε είναι η απόδειξη ότι το σύστημα λειτουργεί. Και αυτό αξίζει κάθε κόπο.