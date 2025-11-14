Η ΠΑΡΗ.ΣΥ.Α. (Ελληνική Εταιρεία Θεραπείας Πόνου και Παρηγορικής Φροντίδας), για ένατη συνεχή χρονιά, καλεί όλα τα Ιατρεία Πόνου και Παρηγορικής Φροντίδας (Ι.Π. & Π.Φ.) της χώρας να συμμετάσχουν στην Ημέρα Ανοιχτών Ιατρείων Πόνου και Παρηγορικής Φροντίδας, την Τρίτη 18 Νοεμβρίου 2025, από 10:00 π.μ. έως 18:00 μ.μ.

Οι θεραπευτικές πολυπαραγοντικές ομάδες — Αναισθησιολόγοι/Αλγολόγοι, νοσηλευτές, ψυχολόγοι, φυσιοθεραπευτές και άλλοι επαγγελματίες υγείας θα βρίσκονται στα ιατρεία για να ενημερώσουν, να υποδεχθούν, να αξιολογήσουν και να υποστηρίξουν ασθενείς που ζουν με καρκινικό και μη καρκινικό πόνο, αλλά και τις οικογένειές τους.

Τα 57 Ιατρεία Πόνου στην Ελλάδα για δεκαετίες με κύριο άξονα τον εθελοντισμό των αναισθησιολόγων/Αλγολόγων και άλλων επιστημόνων υγείας παρέχουν ήδη πραγματική ανακούφιση σε χιλιάδες συμπολίτες μας και διαθέτουν ήδη την επιστημονική γνώση και εμπειρία, η οποία, αντιθέτως σήμερα, μέσω του νόμου φαίνεται να αναζητείται σε διετή εμπειρία και μεταπτυχιακή εκπαίδευση… Η ένταξή των Ιατρείων Πόνου & ΠΦ στους οργανισμούς των Νοσοκομείων θα διευκολύνει την περαιτέρω ανάπτυξή τους στα πλαίσια των Δομών Ανακουφιστικής/ Παρηγορικής φροντίδας.

Σε ανακοίνωσή της η ΠΑΡΗ.ΣΥ.Α ανέφερε:

ΖΗΤΑΜΕ:

Άμεση θεσμική ένταξη των Ι.Π. & Π.Φ. στους οργανισμούς των νοσοκομείων, με επαρκή στελέχωση , μέσω τροποποιητικής διάταξης στον ν. 5007/2022 , τόσο ως Εξωτερικά Ιατρεία όσο και ως Μονάδες με κλίνες .

Ένταξη των Ι.Π. & Π.Φ. σε όλα τα εθνικά σχέδια δράσης (όπως για τον καρκίνο) και σε κάθε στρατηγικό σχεδιασμό δημόσιας υγείας .

Διασφάλιση απρόσκοπτης πρόσβασης σε φάρμακα και τεχνολογίες Θεραπείας Πόνου και Παρηγορικής Φροντίδας.

Ενσωμάτωση της Θεραπείας Πόνου και Παρηγορικής Φροντίδας στα υποχρεωτικά μαθήματα της προπτυχιακής και μεταπτυχιακής εκπαίδευσης όλων των επαγγελματιών υγείας.

Η παρηγορική φροντίδα και η θεραπεία του πόνου είναι θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα, όχι πολυτέλεια ή πράξη φιλανθρωπίας. Κι όμως, στο δημόσιο σύστημα υγείας εξακολουθούν να παρέχονται σε μεγάλο βαθμό εθελοντικά, χάρη στην αυταπάρνηση και την αφοσίωση των Αναισθησιολόγων/Αλγολόγων και των άλλων επαγγελματιών υγείας, που στηρίζουν καθημερινά, χωρίς θεσμική κατοχύρωση, τα Ιατρεία Πόνου και Παρηγορικής Φροντίδας. Οι Αναισθησιολόγοι του Ε.Σ.Υ. αποτελούν τη ραχοκοκαλιά αυτής της προσπάθειας: εργάζονται ανάμεσα σε χειρουργεία, κλινικές, ΤΕΠ, ΜΕΘ, Ιατρεία Πόνου και Παρηγορικής Φροντίδας υπερβαίνοντας εαυτούς, για να μη μείνει κανένας ασθενής μόνος στον πόνο και στη δοκιμασία του.

«Η Ημέρα Ανοιχτών Ιατρείων Πόνου και Παρηγορικής Φροντίδας δεν είναι απλώς μια συμβολική δράση.

Είναι μια πράξη επιστημονικής ευθύνης, κοινωνικής ευαισθησίας και διεκδίκησης. Είναι η φωνή των επαγγελματιών υγείας που εργάζονται με αυταπάρνηση, και κυρίως των Αναισθησιολόγων /Αλγολόγων που κρατούν ζωντανά, εθελοντικά, τα μη θεσμοθετημένα Ιατρεία Πόνου και Παρηγορικής Φροντίδας στα νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ εδώ και 30 χρόνια. Είναι, πάνω απ’ όλα, η φωνή των ασθενών και φροντιστών που ζητούν ποιότητα ζωής και αξιοπρέπεια», Ιωάννα Σιαφάκα, Πρόεδρος ΠΑΡΗ.ΣΥ.Α., Ομότιμος Καθηγήτρια Αναισθησιολογίας – Θεραπείας Πόνου Ιατρική Σχολή Πανεπιστήμιο Αθηνών, Μέλος Δ.Σ. Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας.

Η κα Σιαφάκα επεσήμανε: Ο προσφάτως ψηφισμένος νόμος (Ν. 5007/2022) για την Ανακουφιστική/Παρηγορική Φροντίδα δεν περιλαμβάνει τις δημόσιες δομές (Ιατρεία Πόνου & ΠΦ) οι οποίες ήδη παρέχουν υπηρεσίες διαχείρισης

και φροντίδας χρονίως πασχόντων ασθενών με απειλητικά για τη ζωή νοσήματα ή νοσήματα που επηρεάζουν σε σημαντικό βαθμό την ποιότητα ζωής των πασχόντων. Η Επιτροπή που συνέταξε το νομοσχέδιο αυτοαναγόρευσε ως παρόχους εξειδικευμένης παρηγορικής φροντίδας συγκεκριμένους ιδιωτικούς φορείς Απέκλεισε από αυτήν την κατηγορία τα δημόσια Ιατρεία Πόνου και Παρηγορικής Φροντίδας. Αποκλείστηκε επίσης η εταιρία μας με εθελοντική δράση άνω των 25 ετών στον τομέα της Παρηγορικής Φροντίδας. Ο νόμος στοχεύει στη δημιουργία ενός κλειστού συστήματος παροχής παρηγορικής φροντίδας, που μακράν απέχει από τις υποχρεώσεις της Πολιτείας για τη δημιουργία ενός συστήματος που θα βασίζεται σε δημόσιες δομές. Ρητά αναφέρεται ότι το ολοκληρώμενο σύστημα που θεσπίζεται “θα λειτουργεί συνδυαστικά με τις λοιπές υφιστάμενες δομές του Εθνικού Συστήματος Υγείας.” Για ποιο όμως ολοκληρωμένο σύστημα γίνεται λόγος, όταν απουσιάζει από το νόμο η οιαδήποτε αναφορά στα δημόσια Ιατρεία Πόνου και Παρηγορικής Φροντίδας που μέχρι σήμερα παρέχουν δωρεάν τις συγκεκριμένες υπηρεσίες; Σε κανένα άλλον τομέα της ιατρικής, δεν υπάρχει τέτοιο παράπλευρο σύστημα, όπως αυτό που επιδιώκεται να δημιουργηθεί με το νόμο 5007/2022».

«Βασικό δικαίωμα των ασθενών είναι να μην πονάνε, να έχουν έγκυρη και έγκαιρη θεραπευτική αντιμετώπιση και προπαντός να διατηρούν την αξιοπρέπεια τους. Δεν είναι συμπαράσταση οι πρωτόλειες αναλύσεις ή η ανάγνωση ανεπεξέργαστων ξένων προτάσεων από “ πάνελ ειδημόνων”, που τα λένε μεταξύ τους, με ή χωρίς τεϊο. Οι ασθενείς είναι καιρός να δικαιωθούν, να ζήσουν την εμπειρία πως επιτέλους φτάνει στο τέλος της στην Ελλάδα η αντιμετώπιση του πόνου που στηρίζεται εδώ και δεκαετίες στο φιλότιμο μιας ομάδας αφοσιωμένων γιατρών και υγειονομικών που από προσωπική ενσυναίσθηση τιμούν το λειτούργημα τους και συμπαραστέκονται στους ασθενείς. Οι υπεύθυνοι πολιτικής στην υγεία οφείλουν ΑΜΕΣΑ να ενσωματώσουν τα λειτουργούντα εθελοντικά ιατρεία πόνου στους οργανισμούς των νοσοκομείων. Να προωθήσουν την παρηγορική φροντίδα απ’ αυτούς που χρόνια τώρα αγωνίζονται στα νοσοκομεία και στα ιατρεία για αυτήν. Έτσι θα αποδείξουν ότι πράγματι νοιάζονται τους ασθενείς και δεν εξαντλούν το ενδιαφέρον τους σε ανώδυνες πολιτικά φιλικές συζητήσεις και σε γενικόλογες εξαγγελίες. Είμαστε στο 2025 και ακόμα δεν μπορούμε να προσφέρουμε οργανωμένη παρηγορία στους ασθενείς. Μπορούμε να είμαστε περήφανοι για αυτό;».

Ο Ευάγγελος Φιλόπουλος, Πρόεδρος Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας ανέφερε: «Εάν πας στο εξωτερικό και πεις ότι μια νοσοκομειακή δομή λειτουργεί εθελοντικά οι άνθρωποι θα γελάσουν. Δεν υπάρχει εθελοντική εργασία στα νοσοκομεία και γενικά οι κρατικές δομές λειτουργούν-και πρέπει να λειτουργούν-με μισθωτούς εργαζόμενους, ώστε να υπάρχει έλεγχος και απόδοση ευθυνών. Το νοσοκομείο και γενικά οι δομές υγείας μπορούν να πλαισιώνονται και από εθελοντές, αλλά αυτοί δεν μπορούν να αποτελούν τις μη οργανικές θέσεις που δεν έχουν τα νοσοκομεία».

H Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία πούλησε ό,τι ακίνητα είχε στην κατοχή της και με το ποσό που συγκέντρωσε δημιούργησε το νέο Ογκολογικό Κέντρο στην Παιανία, που επρόκειτο εδώ και 10 χρόνια να λειτουργήσει ως το πρώτο hospice στην Ελλάδα. Τα hospices είναι οι δομές φιλοξενίας τελικού σταδίου (για τους ασθενείς που χάνουν τη μάχη) και είμαστε από τις ελάχιστες χώρες πανευρωπαϊκά-ίσως η μόνη- που δεν τις διαθέτουμε. Το ογκολογικό κέντρο στην Παιανία εγκαινιάστηκε 3 φορές αλλά δεν λειτούργησε ποτέ και για να λειτουργήσει (που είναι σχεδόν έτοιμο, με ελάχιστες παρεμβάσεις) πρέπει να ενταχθεί στο ΕΣΥ, σε κάποιο νοσοκομείο, στην ανάλογη ΥΠΕ. «Φτιάξαμε ένα hospice Ευρωπαϊκών προδιαγραφών για να μπορούν οι ασθενείς να φιλοξενούνται έως και 1,5 μήνα, να βγαίνουν βόλτα στον κήπο με τα παιδιά και τα εγγόνια τους, να έχουν μια αξιοπρεπή φροντίδα προς το τέλος της ζωής τους. Θα χρειαστεί να το νοικιάσουμε, δεν μπορούμε να περιμένουμε άλλο, καθώς θα ρημάξει» δήλωσε ο πρόεδρος της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρίας.

«Η πολυδύναμη ομάδα επαγγελματιών υγείας του Ιατρείου Πόνου & Παρηγορικής Φροντίδας (ΙΠ&ΠΦ) στο Σισμανόγλειο λειτουργεί με εξαιρετική αφοσίωση και αίσθημα ευθύνης. Προσφέρουμε, με όρους αριστείας, όλες τις σύγχρονες θεραπευτικές μεθόδους, διασφαλίζοντας υψηλής ποιότητας φροντίδα για τους ασθενείς μας. Η αδιάλειπτη στήριξη της ΠΑΡΗ.ΣΥ.Α., σε συνδυασμό με τον απόλυτο σεβασμό προς τον πάσχοντα ασθενή, έχει παίξει καθοριστικό ρόλο στη λειτουργία και την αποτελεσματικότητα του ιατρείου μας. Έχουμε ζητήσει την ένταξή μας στον νέο οργανισμό του Νοσοκομείου μας», Μαρία Κοκολάκη, Ταμίας ΠΑΡΗ.ΣΥ.Α, Διευθύντρια Αναισθ/κού Τμ/ Ι.Π & Π.Φ., πρόεδρος Χειρ/κού Τομέα, του Σισμανογλείου, μέλος ΔΣ της Ελληνικής Εταιρείας Καρδιοαναπνευστικής Αναζωογόνησης.

«Το Ιατρείο Πόνου και Παρηγορικής Φροντίδας (ΙΠ&ΠΦ) του Αντικαρκινικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «Θεαγένειο» αποτελεί μια ιδιαίτερη περίπτωση λειτουργίας, καθώς με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, της Υγειονομικής Περιφέρειας και με αναγνώριση του υπουργείου, λειτουργεί ήδη από τον Ιούνιο του 1976 στο πλαίσιο της ΜΕΘ καθόσον όλοι οι γιατροί της μονάδας είναι αναισθησιολόγοι. Παρέχει επίσης εξειδίκευση μέσω ΚΕΣΥ. Στο Ιατρείο μας, εκτός από τη φαρμακευτική αντιμετώπιση, προσφέρουμε και παρεμβατικές υπηρεσίες, όπως διηθήσεις νεύρων και ραδιοσυχνότητες, οι οποίες απαιτούν ημερήσια νοσηλεία. Εξυπηρετούμε καθημερινά σχεδόν ολόκληρη τη Βόρεια Ελλάδα, λειτουργώντας εθελοντικά με 3 γιατρούς και 2 νοσηλευτές, και διατηρούμε συνεχή επικοινωνία με τους ασθενείς, οι οποίοι παρουσιάζουν ευρύ φάσμα συμπτωμάτων πέρα από τον πόνο. Από την αρχή του έτους, έχουμε αντιμετωπίσει ήδη 5.550 ασθενείς. Παρά τη μακροχρόνια και συνεχή προσφορά μας, το Ιατρείο δεν είναι ενταγμένο στον οργανισμό του νοσοκομείου. Η ένταξή μας στο οργανόγραμμα είναι αναγκαία, ώστε να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε με ασφάλεια τις αυξανόμενες ανάγκες, να αξιοποιήσουμε πλήρως τις δυνατότητες του Ιατρείου και να προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλού επιπέδου σε ακόμη μεγαλύτερο αριθμό ασθενών», Σουζάνα Ανίσογλου, Διευθύντρια ΜΕΘ, Ιατρείου Πόνου & ΠΦ

Διευθύντρια Ιατρικής Υπηρεσίας, Πρόεδρος Επιστημονικού Συμβουλίου στο ΑΝΘ «Θεαγένειο».

«Το Ιατρείο Πόνου του ΓΝ ΚΩ άρχισε το 1995 να παρέχει εθελοντικά υπηρεσίες διαχείρισης χρόνιου πόνου σε νοσηλευόμενους και κατ΄οίκον ογκολογικούς ασθενείς από την Διευθύντρια του Αναισθησιολογικού τμήματος. Το 2005 άρχισε οργανωμένη, καθημερινή λειτουργία καθώς και 24ωρη τηλεφωνική συμβουλευτική/ υποστηρικτική επικοινωνία με ασθενείς σε χρόνιο πόνο, επεκτείνοντας τις υπηρεσίες του και σε μη ογκολογικούς ασθενείς. Έχει οργανώσει ενημερωτικές εκδηλώσεις και δράσεις για το κοινό καθώς και εκπαιδευτικές ημερίδες για το Ιατρονοσηλευτικό Προσωπικό και τους Φροντιστές.

Από το 2019, λόγω έλλειψης Παθολόγου στο ΓΝ ΚΩ, το Ιατρείο Πόνου ανέλαβε και την εκτέλεση των διαφόρων σχημάτων Χημειο-Ανοσο-θεραπειών στους ογκολογικούς ασθενείς που αδυνατούν να μετακινηθούν εκτός Κω καθώς και την διεκπεραίωση των αναγκαίων διαδικασιών για ειδικές θεραπείες (ακτινοβολίες, επεμβατικά κ.α.). Περισσότεροι από 200 ασθενείς εξυπηρετούνται την τρέχουσα περίοδο. Το 2023 για την αντιμετώπιση ανθεκτικών συμπτωμάτων ογκολογικών ασθενών τελικού σταδίου, όταν η θεραπεία δεν ωφελεί, το Ιατρείο Πόνου απέκτησε θάλαμο Υποστηρικτικής –Παρηγορικής Φροντίδας 2 κλινών με την υποστήριξη Μελών του ΔΣ της ΠΑΡΗΣΥΑ και του Προέδρου της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας και μετονομάστηκε σε Ιατρείο Πόνου και Παρηγορικής Φροντίδας. Από την ίδρυση της ΠΑΡΗΣΥΑ η Υπεύθυνη Γιατρός του Ιατρείου Πόνου ΓΝ ΚΩ έχει ενταχθεί σε όλες τις επιστημονικές και λοιπές μετεκπαιδευτικές δραστηριότητές της ως ενεργό Μέλος της. Ζητάμε ένταξη του ιατρείου μας στον νέο οργανισμό του νοσοκομείου», Έλλη Καρανίκα, Διευθύντρια Αναισθησιολογικού Τμήματος Γ.Ν. Κω.