Βακτήρια της περιοδοντικής νόσου μπορεί να πυροδοτούν τη συσσώρευση ασβεστίου στην αορτική βαλβίδα της καρδιάς, οδηγώντας σε μια συχνή και σοβαρή βαλβιδοπάθεια, σύμφωνα με προκαταρκτική, ανεξάρτητη έρευνα που παρουσιάστηκε στις Επιστημονικές Συναντήσεις Βασικών Καρδιαγγειακών Επιστημών 2026 της Αμερικανικής Καρδιολογικής Εταιρείας, που πραγματοποιήθηκαν στη Βοστώνη, 13-16 Ιουλίου 2026.

Σύμφωνα με την Αμερικανική Καρδιολογική Εταιρεία, η ασβεστιφόρος στένωση της αορτικής βαλβίδας (CAVS) εμφανίζεται όταν η αορτική βαλβίδα παχύνεται και ασβεστοποιείται, περιορίζοντας τη ροή του αίματος από την καρδιά προς τον υπόλοιπο οργανισμό. Στα πρώιμα στάδια, μπορεί να μην υπάρχουν συμπτώματα. Ωστόσο, καθώς η κατάσταση εξελίσσεται, μπορεί να προκαλέσει κόπωση, πόνο στο στήθος, δύσπνοια, λιποθυμία, καρδιακή ανεπάρκεια και μερικές φορές πρόωρο θάνατο. Η τυπική θεραπεία για τη σοβαρή CAVS είναι η χειρουργική αντικατάσταση της βαλβίδας.

«Επί του παρόντος, δεν υπάρχουν φάρμακα που να έχουν αποδειχθεί ότι προλαμβάνουν ή επιβραδύνουν την εξέλιξη της CAVS. Ελπίζουμε ότι τα ευρήματά μας, που καταδεικνύουν τη σύνδεση μεταξύ περιοδοντικής νόσου και CAVS, θα τονώσουν περαιτέρω έρευνα για νέες προληπτικές και θεραπευτικές προσεγγίσεις για αυτή την πάθηση», δήλωσε ο συν-επικεφαλής συγγραφέας Chenyang Li, M.D., υποψήφιος διδάκτορας στο τμήμα καρδιολογίας του Εθνικού Κέντρου Καρδιαγγειακών Παθήσεων του Νοσοκομείου Fuwai, στην Κινεζική Ακαδημία Ιατρικών Επιστημών και στο Ιατρικό Κολλέγιο Peking Union, όλα στο Πεκίνο.

Οι ερευνητές επικεντρώθηκαν στο βακτήριο που ονομάζεται Porphyromonas gingivalis (P. gingivalis), το οποίο διαδραματίζει δυσανάλογα μεγάλο ρόλο στην πρόκληση φλεγμονής των ούλων και στην καταστροφή του περιοδοντικού ιστού. Το P. gingivalis έχει επίσης συσχετιστεί στο παρελθόν με συστηματική φλεγμονή και τον κίνδυνο καρδιαγγειακής νόσου, συμπεριλαμβανομένης της συσσώρευσης πλάκας στις αρτηρίες και της στεφανιαίας νόσου.

Οι ερευνητές μέτρησαν διαφορετικά βακτηριακά επίπεδα σε ανθρώπινο ιστό καρδιακής βαλβίδας που αφαιρέθηκε κατά τη διάρκεια χειρουργικής επέμβασης αντικατάστασης βαλβίδας. Μελέτησαν δείγματα από άτομα με CAVS και από εκείνα με άλλες βαλβιδοπάθειες.

«Μείναμε έκπληκτοι από την ποσότητα P. gingivalis που υπήρχε στις ασβεστοποιημένες αορτικές βαλβίδες», δήλωσε ο Li. «Αν και δεν ήταν ένα από τα πιο άφθονα βακτήρια συνολικά, έδειξε μία από τις μεγαλύτερες διαφορές μεταξύ βαλβίδων με CAVS και βαλβίδων χωρίς CAVS. Αυτό το απροσδόκητο εύρημα μας οδήγησε να διερευνήσουμε τον πιθανό ρόλο του στην ανάπτυξη της CAVS.»

Χρησιμοποιώντας ποντίκια, οι ερευνητές διερεύνησαν επίσης πώς το P. gingivalis θα μπορούσε να συνδέεται με την ανάπτυξη της CAVS. Οι ερευνητές έδωσαν σε ποντίκια ζωντανά και θερμικά απενεργοποιημένα P. gingivalis για να δουν αν τα βακτήρια συσσωρεύονταν στην αορτική βαλβίδα, προκαλούσαν περισσότερη ασβεστοποίηση και οδηγούσαν σε συμπτώματα στένωσης αορτής. Ορισμένα ποντίκια έλαβαν αντιβιοτικά, ενώ σε άλλα η φλεγμονώδης οδός IL-1β αφαιρέθηκε γενετικά ή απενεργοποιήθηκε.

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι η επαναλαμβανόμενη έκθεση των ποντικών σε ζωντανό P. gingivalis οδήγησε σε συσσώρευση βακτηρίων στις αορτικές βαλβίδες, αυξημένη ασβεστοποίηση και συμπτώματα στένωσης αορτής, ενώ η προληπτική αντιβιοτική θεραπεία μείωσε αυτές τις επιδράσεις. Στα κύτταρα της βαλβίδας των ποντικών, το P. gingivalis ενεργοποίησε την ιντερλευκίνη-1 βήτα (IL-1β), μια πρωτεΐνη που προκαλεί φλεγμονή και παράγεται κυρίως από τα ανοσοποιητικά κύτταρα του οργανισμού.

Σε περαιτέρω δοκιμές, όταν οι ερευνητές αφαίρεσαν γενετικά την IL-1β στα ποντίκια, η ασβεστοποίηση και τα συμπτώματα της βαλβίδας μειώθηκαν σημαντικά ακόμη και παρουσία του P. gingivalis.

«Το βασικό μήνυμα είναι απλό: φροντίστε καλά τη στοματική σας υγεία», δήλωσε ο Li. «Η καλή στοματική υγιεινή και η θεραπεία της περιοδοντικής νόσου είναι σημαντικές για τη συνολική υγεία και μπορεί επίσης να έχουν οφέλη για την καρδιαγγειακή υγεία. Αν και είναι ακόμη πολύ νωρίς για να συστήσουμε συγκεκριμένες θεραπείες για την πρόληψη της CAVS, τα ευρήματά μας υποδηλώνουν ότι η περιοδοντική υγεία θα μπορούσε να είναι ένα σημαντικό κομμάτι του παζλ».