Νέα κλινικά δεδομένα για τη μείωση βιοδεικτών έκθεσης και δυνητικής βλάβης σε ενήλικες καπνιστές που μετέβησαν πλήρως σε προϊόν θέρμανσης καπνού παρουσιάστηκαν στο 22ο Ετήσιο Συνέδριο του Ελληνικού Κολλεγίου Καρδιολογίας, στο πλαίσιο δορυφορικού συμποσίου για τα προϊόντα χωρίς καύση.

Στο δορυφορικό συμπόσιο με τίτλο «What Real-World and Clinical Evidence Tell Us About Non-Combustible Tobacco Products», που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του 22ου Ετήσιου Συνεδρίου του Ελληνικού Κολλεγίου Καρδιολογίας, παρουσιάστηκαν νέα επιστημονικά δεδομένα για το κάπνισμα, την καρδιαγγειακή υγεία και τον ρόλο των προϊόντων χωρίς καύση. Τον συντονισμό είχε ο Καθηγητής Καρδιολογίας Ιωάννης Λεκάκης, ενώ ομιλητές ήταν ο Καθηγητής Ιγνάτιος Οικονομίδης από τη Β’ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική του Νοσοκομείου «Αττικόν» και πρώην Πρόεδρος του Ελληνικού Κολλεγίου Καρδιολογίας, και η Carrie Wade, Senior Scientific Engagement Manager της BAT.

Κατά την παρουσίασή της, η Carrie Wade ανέπτυξε το ερευνητικό πρόγραμμα της BAT για την αξιολόγηση προϊόντων χωρίς καύση, το οποίο περιλαμβάνει κλινικές μελέτες, τοξικολογική έρευνα, δεδομένα πραγματικής χρήσης και μακροχρόνια επιστημονική αξιολόγηση. Παρουσίασε τα αποτελέσματα κλινικής μελέτης διάρκειας 12 μηνών που διεξήχθη στο Ηνωμένο Βασίλειο με τη συμμετοχή περισσότερων από 500 ατόμων και τη διεξαγωγή άνω των 144.000 μετρήσεων. Σύμφωνα με τα στοιχεία, οι ενήλικοι καπνιστές που μετέβησαν πλήρως στο προϊόν θέρμανσης glo εμφάνισαν σημαντική μείωση στους περισσότερους βιοδείκτες έκθεσης, καθώς και ευνοϊκές μεταβολές σε βιοδείκτες δυνητικής βλάβης, συμπεριλαμβανομένων δεικτών που σχετίζονται με το καρδιαγγειακό σύστημα, όπως η φλεγμονή, η ενδοθηλιακή λειτουργία, η ενεργοποίηση των αιμοπεταλίων και το οξειδωτικό στρες. Σε πολλές περιπτώσεις, η κατεύθυνση των μεταβολών ήταν αντίστοιχη με εκείνη που παρατηρείται μετά τη διακοπή του καπνίσματος.

«Η επιστήμη βρίσκεται στον πυρήνα του μετασχηματισμού της BAT. Μέσα από ένα εκτεταμένο πρόγραμμα κλινικών μελετών, εργαστηριακής έρευνας και πραγματικών δεδομένων χρήσης, συνεχίζουμε να αξιολογούμε τα προϊόντα χωρίς καύση και να συμβάλλουμε με διαφάνεια και επιστημονική τεκμηρίωση στον δημόσιο διάλογο», δήλωσε η Carrie Wade.

Στην εισαγωγική του παρέμβαση, ο Καθηγητής Ιγνάτιος Οικονομίδης αναφέρθηκε στις επιπτώσεις του καπνίσματος στην καρδιαγγειακή υγεία, επισημαίνοντας ότι αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους τροποποιήσιμους παράγοντες κινδύνου για καρδιαγγειακά νοσήματα και τονίζοντας ότι η διακοπή παραμένει η βέλτιστη επιλογή για την υγεία. Παρουσίασε ελληνικά και διεθνή επιστημονικά δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων ευρημάτων από τη Β’ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική του Νοσοκομείου «Αττικόν», καθώς και επιδημιολογικά στοιχεία από χώρες όπως η Σουηδία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Όπως σημείωσε, τα στοιχεία δείχνουν ότι πολλές από τις βλαπτικές επιδράσεις του καπνίσματος συνδέονται με την καύση, ενώ η απουσία της σχετίζεται με σημαντικά χαμηλότερη έκθεση σε τοξικές ουσίες.

«Η διακοπή του καπνίσματος παραμένει η καλύτερη επιλογή για την υγεία. Παράλληλα, η επιστημονική κοινότητα συνεχίζει να αξιολογεί τα διαθέσιμα δεδομένα σχετικά με τη μείωση της έκθεσης σε τοξικές ουσίες που παράγονται από την καύση και τον πιθανό ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν τα προϊόντα χωρίς καύση για τους ενήλικους καπνιστές που διαφορετικά θα συνέχιζαν να καπνίζουν», ανέφερε ο Ιγνάτιος Οικονομίδης.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε από τους ομιλητές στο θεσμικό πλαίσιο που έχει αναπτύξει η Ελλάδα για την επιστημονική αξιολόγηση των προϊόντων χωρίς καύση, μέσω της Επιτροπής Αξιολόγησης της Βλαπτικότητας των Νέων Προϊόντων του Υπουργείου Υγείας. Στο πλαίσιο αυτό αναδείχθηκε το γεγονός ότι το glo neo classic tobacco της BAT αποτέλεσε το πρώτο προϊόν θερμαινόμενου καπνού που έλαβε έγκριση ισχυρισμού μειωμένης τοξικότητας, κατόπιν αξιολόγησης εκτεταμένου επιστημονικού φακέλου από την αρμόδια Επιτροπή του Υπουργείου Υγείας.

Κατά τη συζήτηση που ακολούθησε, οι συμμετέχοντες υπογράμμισαν τη σημασία της επιστημονικά τεκμηριωμένης ενημέρωσης, ώστε οι ενήλικοι καπνιστές να έχουν πρόσβαση σε ακριβείς πληροφορίες που βασίζονται στα διαθέσιμα επιστημονικά δεδομένα και όχι σε εσφαλμένες αντιλήψεις. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ανάγκη προστασίας των ανηλίκων και στη σαφή διάκριση ότι τα προϊόντα αυτά απευθύνονται αποκλειστικά σε ενήλικους καπνιστές.

«Τα ευρήματα που παρουσιάστηκαν ενισχύουν τον επιστημονικό διάλογο γύρω από τα προϊόντα χωρίς καύση και αναδεικνύουν τη σημασία της περαιτέρω έρευνας και μακροχρόνιας αξιολόγησής τους», δήλωσε ο Ιωάννης Λεκάκης.