Γράφει η Ομάδα Μητρικού Θηλασμού της Μαιευτικής Κλινικής του ΥΓΕΙΑ. Βιώσιμο ξεκίνημα στη ζωή.

Ο μητρικός θηλασμός δεν αποτελεί απλώς μια επιλογή σίτισης του βρέφους, αλλά συνιστά μια σημαντική επένδυση στην υγεία, την οικονομία και την περιβαλλοντική βιωσιμότητα, με οφέλη τόσο για το παιδί όσο και για τον πλανήτη.

Ένα από τα σπουδαιότερα πλεονεκτήματα του μητρικού γάλακτος είναι ότι προσφέρει στο βρέφος πολύτιμη ανοσολογική προστασία, συμβάλλοντας στη μείωση του κινδύνου εμφάνισης ορισμένων ασθενειών κατά την παιδική ηλικία, ενώ τα οφέλη του μπορούν να επεκτείνονται και στη μετέπειτα ζωή.

Παράλληλα, ο θηλασμός αποτελεί μια ιδιαίτερα φιλική προς το περιβάλλον πρακτική, καθώς δεν απαιτεί βιομηχανική παραγωγή, συσκευασία και μεταφορά υποκατάστατων μητρικού γάλακτος, περιορίζοντας την κατανάλωση πόρων και την παραγωγή απορριμμάτων. Επιπλέον, το μητρικό γάλα αποτελεί μια φυσική τροφή υψηλής διατροφικής αξίας, χωρίς κόστος αγοράς, συμβάλλοντας στη μείωση των οικογενειακών δαπανών, αλλά και του οικονομικού βάρους για τα συστήματα υγείας.

Πώς να ενδυναμώσουμε…

Η επιτυχία του μητρικού θηλασμού δεν αποτελεί αποκλειστικά ατομική υπόθεση της μητέρας, αλλά προϋποθέτει μια συλλογική προσπάθεια υποστήριξης των γυναικών που επιθυμούν να θηλάσουν.

Η ενδυνάμωση των μητέρων ξεκινά από την ουσιαστική βοήθεια για την αντιμετώπιση των δυσκολιών που ενδέχεται να προκύψουν κατά την περίοδο του θηλασμού, όπως ο πόνος, το άγχος και η έλλειψη χρόνου. Εξίσου σημαντική είναι η ενημέρωση και η εκπαίδευση του οικογενειακού και ευρύτερου υποστηρικτικού περιβάλλοντος, όπως του συντρόφου, των παππούδων, των αδελφών και των φίλων, ώστε να προσφέρουν ουσιαστική, πρακτική και συναισθηματική υποστήριξη στην καθημερινότητα της μητέρας.

…όσα πραγματικά λειτουργούν στον θηλασμό.

Το φετινό μήνυμα της εκστρατείας, «Θηλασμός για ένα Βιώσιμο Ξεκίνημα στη Ζωή: Ενισχύουμε ό,τι δουλεύει», αναδεικνύει τη σημασία της εφαρμογής επιστημονικά τεκμηριωμένων και αποτελεσματικών πρακτικών που προάγουν και υποστηρίζουν τον μητρικό θηλασμό.

Η άμεση επαφή δέρμα με δέρμα (skin-to-skin) μετά τη γέννηση, η έγκαιρη έναρξη και η υποστήριξη του αποκλειστικού μητρικού θηλασμού κατά την παραμονή στο μαιευτήριο, σε συνδυασμό με την έγκυρη, επιστημονικά τεκμηριωμένη καθοδήγηση από τους επαγγελματίες υγείας, αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για ένα επιτυχημένο ξεκίνημα.

Παράλληλα, η Πολιτεία και οι εργοδότες διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση ενός υποστηρικτικού περιβάλλοντος, μέσα από την προστασία της μητρότητας, την επαρκή άδεια μητρότητας, τις ευέλικτες συνθήκες εργασίας και τη δημιουργία κατάλληλα διαμορφωμένων χώρων θηλασμού και άντλησης μητρικού γάλακτος στους εργασιακούς χώρους.

Ο μητρικός θηλασμός χρειάζεται μια συλλογική αγκαλιά υποστήριξης από την οικογένεια, τους επαγγελματίες υγείας, την Πολιτεία και την κοινωνία. Ενισχύοντας όσα πραγματικά λειτουργούν, δεν επενδύουμε μόνο στην υγεία των μητέρων και των παιδιών, αλλά συμβάλλουμε στη δημιουργία ενός πιο υγιούς, δίκαιου και βιώσιμου κόσμου.