Η ξηροφθαλμία αποτελεί μια από τις συχνότερες οφθαλμολογικές παθήσεις παγκοσμίως, επηρεάζοντας σημαντικά την ποιότητα ζωής εκατομμυρίων ανθρώπων, ενώ εκδηλώνεται με ποικιλία συμπτωμάτων.

«Τα συμπτώματα μπορεί να είναι ήπια ή εντονότερα και συνήθως επιδεινώνονται κατά τη διάρκεια δραστηριοτήτων που απαιτούν παρατεταμένη συγκέντρωση της όρασης, όπως η χρήση υπολογιστή, κινητού τηλεφώνου ή η ανάγνωση», αναφέρει η κ. Δήμητρα Πορτάλιου, Χειρουργός Οφθαλμίατρος – Οφθαλμοπλαστικός, Διευθύντρια Β’ Οφθαλμολογικής Κλινικής Metropolitan Hospital και συνεχίζει:

«Σε πολλές περιπτώσεις οι ασθενείς δεν αναγνωρίζουν άμεσα ότι οι ενοχλήσεις οφείλονται σε ξηροφθαλμία, γι’ αυτό η ενημέρωση για τα συχνότερα συμπτώματα είναι ιδιαίτερα σημαντική». Αυτά που μπορεί να εκδηλωθούν είναι:

Αίσθημα καύσου ή τσουξίματος στα μάτια

Αίσθηση ξένου σώματος

Ερυθρότητα των ματιών

Θολή ή διακυμαινόμενη όραση

Αυξημένη δακρύρροια (αντανακλαστικά δάκρυα)

Κούραση των ματιών μετά από χρήση υπολογιστή

Τι προκαλεί την ξηροφθαλμία;

«Η ξηροφθαλμία πολύ συχνά οφείλεται σε διάφορους παράγοντες που επηρεάζουν, είτε την παραγωγή, είτε τη σταθερότητα των δακρύων στην επιφάνεια του ματιού. Υπολογίζεται ότι επηρεάζει έως και 30% του ενήλικου πληθυσμού, με αυξημένη συχνότητα σε άτομα που χρησιμοποιούν καθημερινά ψηφιακές οθόνες, καθώς στη σύγχρονη καθημερινότητα, περιβαλλοντικές συνθήκες, συνήθειες ζωής, αλλά και ορισμένες φυσιολογικές μεταβολές του οργανισμού μπορούν να συμβάλουν στην εμφάνιση ή επιδείνωση των συμπτωμάτων. Η κατανόηση των πιθανών αιτιών και παραγόντων κινδύνου βοηθά τόσο στην πρόληψη όσο και στη σωστή αντιμετώπιση της πάθησης. Τα συχνότερα αίτια και οι παράγοντες κινδύνου είναι:

Παρατεταμένη χρήση υπολογιστών και κινητών συσκευών

Κλιματισμός ή ξηρό περιβάλλον

Χρήση φακών επαφής

Ορμονικές αλλαγές

Ηλικία άνω των 40–50 ετών

Ορισμένα φάρμακα (αντιισταμινικά, αντικαταθλιπτικά κ.λπ.)

Οφθαλμικές παθήσεις ή βλεφαρίτιδα

Η σύγχρονη τεχνολογία προσφέρει πλέον ολοκληρωμένες λύσεις τόσο για τη διάγνωση όσο και για τη θεραπευτική αντιμετώπιση της πάθησης, μέσα από εξειδικευμένα ιατρικά συστήματα όπως τα E-Eye και Tearcheck», επισημαίνει η ειδικός.

Tearcheck – Ολοκληρωμένη διαγνωστική προσέγγιση

«Το Tearcheck αποτελεί ένα προηγμένο διαγνωστικό σύστημα ανάλυσης της δακρυϊκής στιβάδας. Παρέχει αναλυτική αξιολόγηση της ποιότητας και της σταθερότητας των δακρύων, επιτρέποντας στον οφθαλμίατρο να εντοπίσει με ακρίβεια το είδος και τη βαρύτητα της ξηροφθαλμίας. Η εξέταση είναι μη επεμβατική, γρήγορη και απόλυτα φιλική προς τον ασθενή. Μέσω εξειδικευμένων απεικονιστικών τεχνολογιών, το σύστημα αναλύει λεπτομερώς τη δακρυϊκή στιβάδα και παρέχει σημαντικές πληροφορίες για την κατάσταση της οφθαλμικής επιφάνειας.

Συγκεκριμένα, αξιολογεί τη σταθερότητα του δακρυϊκού φιλμ, το πάχος της λιπιδικής στιβάδας, τον ρυθμό εξάτμισης των δακρύων, καθώς και τη λειτουργία των μεϊβομιανών αδένων. Παράλληλα, επιτρέπει την παρατήρηση των βλεφάρων και της γενικότερης υγείας της οφθαλμικής επιφάνειας, συμβάλλοντας στην ακριβή διάγνωση και στη σωστή επιλογή της κατάλληλης θεραπευτικής προσέγγισης», εξηγεί.



E-Eye – στοχευμένη θεραπεία με τεχνολογία IPL

«Το E-Eye είναι ένα καινοτόμο σύστημα θεραπείας με τεχνολογία παλμικού φωτός (IPL), ειδικά σχεδιασμένο για την αντιμετώπιση της δυσλειτουργίας των μεϊβομιανών αδένων, που αποτελεί βασική αιτία της ξηροφθαλμίας. Η θεραπεία είναι ασφαλής, ανώδυνη και σύντομη, με αποδεδειγμένα αποτελέσματα στη βελτίωση της ποιότητας των δακρύων και τη μείωση των συμπτωμάτων.

Το σύστημα E-Eye εφαρμόζεται σύντομες συνεδρίες και είναι πλήρως ανεκτό από τον ασθενή. Συνήθως προτείνεται ένας κύκλος θεραπείας που αποτελείται από 3 έως 4 συνεδρίες, οι οποίες πραγματοποιούνται σε χρονικά διαστήματα περίπου 15–20 ημερών. Κάθε συνεδρία διαρκεί λίγα λεπτά και δεν απαιτείται χρόνος αποθεραπείας, επιτρέποντας στον ασθενή να επιστρέψει άμεσα στις καθημερινές του δραστηριότητες. Πολλοί ασθενείς παρατηρούν βελτίωση των συμπτωμάτων ήδη από τις πρώτες εφαρμογές, ενώ η ολοκλήρωση του θεραπευτικού κύκλου συμβάλλει στη σταθεροποίηση της λειτουργίας των μεϊβομιανών αδένων και στη βελτίωση της ποιότητας των δακρύων.

Ο συνδυασμός των συστημάτων Tearcheck και E-Eye επιτρέπει μια ολοκληρωμένη προσέγγιση: ακριβή διάγνωση και εξατομικευμένη θεραπεία, προσφέροντας στους ασθενείς ουσιαστική και μακροχρόνια ανακούφιση», συμπληρώνει.

Δέσμευση στην καινοτομία και την ποιότητα φροντίδας

Η ενσωμάτωση σύγχρονων τεχνολογιών στη διάγνωση και θεραπεία της ξηροφθαλμίας αναβαθμίζει τις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας και ενισχύει την εμπιστοσύνη των ασθενών. Τα συστήματα E-Eye και Tearcheck αποτελούν σημαντικά εργαλεία στα χέρια των εξειδικευμένων οφθαλμιάτρων, συμβάλλοντας στην αποτελεσματική και επιστημονικά τεκμηριωμένη αντιμετώπιση της πάθησης.

Συμπεράσματα

«Η ξηροφθαλμία είναι μια συχνή πάθηση που μπορεί να επηρεάσει σημαντικά την καθημερινή άνεση και την ποιότητα της όρασης. Η έγκαιρη διάγνωση και η σωστή θεραπευτική αντιμετώπιση είναι καθοριστικές για τη διαχείριση των συμπτωμάτων. Με τη βοήθεια σύγχρονων τεχνολογιών, όπως τα συστήματα Tearcheck και E-Eye (IPL), είναι πλέον δυνατή η ακριβής διάγνωση και η στοχευμένη θεραπεία, προσφέροντας αποτελεσματική και μακροχρόνια ανακούφιση στους ασθενείς», καταλήγει η κ. Πορτάλιου.

*Το Metropolitan Hospital διαθέτει μια πλήρως εξοπλισμένη Οφθαλμολογική Κλινική, οργανωμένη σύμφωνα με τα πρότυπα σύγχρονων οφθαλμολογικών κέντρων του εξωτερικού. Η έμπειρη ομάδα εξειδικευμένων χειρουργών και επαγγελματιών υγείας παρέχει ολοκληρωμένες διαγνωστικές και χειρουργικές υπηρεσίες οφθαλμολογίας υψηλών προδιαγραφών, καλύπτοντας όλο το φάσμα της ειδικότητας. Η Β’ Οφθαλμολογική Κλινική του Metropolitan Hospital, στελεχώνεται από οφθαλμιάτρους με πολυετή εμπειρία σε κορυφαία κέντρα του εξωτερικού, κυρίως στις ΗΠΑ και το Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς και από εξειδικευμένο νοσηλευτικό προσωπικό, διασφαλίζοντας υψηλό επίπεδο φροντίδας και υποστήριξης των ασθενών.