Γράφει η Αθανασία Παππά, Πρόεδρος ΕΛ.ΕΤ.ΕΜ, Επισκέπτρια Υγείας.

Η κολπική ξηρότητα και η ατροφία του κόλπου αποτελούν δύο από τα πιο συχνά, αλλά λιγότερο συζητημένα συμπτώματα της εμμηνόπαυσης.

Παρά το γεγονός ότι επηρεάζουν σημαντικό ποσοστό γυναικών, ιδιαίτερα μετά την ηλικία των 45 ετών, εξακολουθούν να περιβάλλονται από σιωπή και δισταγμό. Ωστόσο, η κατανόηση αυτών των συμπτωμάτων και των διαθέσιμων λύσεων μπορεί να βελτιώσει σημαντικά την ποιότητα ζωής μας.

Η περιεμμηνόπαυση, η μεταβατική περίοδος πριν την πλήρη εμμηνόπαυση, σηματοδοτεί την έναρξη σημαντικών ορμονικών αλλαγών στο γυναικείο σώμα. Καθώς τα επίπεδα των οιστρογόνων αρχίζουν να μειώνονται, οι ιστοί του κόλπου υφίστανται σταδιακές αλλαγές που μπορεί να προκαλέσουν δυσφορία και να επηρεάσουν την καθημερινότητά μας.

Τι είναι η κολπική ατροφία;

Η κολπική ατροφία, γνωστή και ως ατροφική κολπίτιδα ή ουρογεννητικό σύνδρομο της εμμηνόπαυσης, αναφέρεται στη λέπτυνση, ξήρανση και φλεγμονή των κολπικών τοιχωμάτων λόγω της μείωσης των οιστρογόνων. Αυτή η κατάσταση δεν επηρεάζει μόνο τον κόλπο, αλλά μπορεί να επεκταθεί και στην ουρήθρα και την ουροδόχο κύστη, προκαλώντας ευρύτερα ουρογεννητικά προβλήματα.

Συμπτώματα που πρέπει να αναγνωρίσουμε

Η κολπική ξηρότητα είναι συχνά το πρώτο σύμπτωμα που παρατηρούμε. Μπορεί να εκδηλωθεί ως αίσθημα τραβήγματος, καψίματος ή γενικής δυσφορίας στην περιοχή του κόλπου. Με την πάροδο του χρόνου, όμως, μπορεί να εμφανιστούν και άλλα συμπτώματα: πόνος ή δυσφορία κατά τη διάρκεια της σεξουαλικής επαφής, ελαφριά αιμορραγία μετά την επαφή, κνησμός ή τσούξιμο στην κολπική περιοχή, αυξημένη συχνότητα ουρολοιμώξεων, επείγουσα ανάγκη για ούρηση, και ακράτεια ούρων σε ορισμένες περιπτώσεις.

Αυτά τα συμπτώματα δεν είναι απλώς σωματικά ενοχλήματα. Επηρεάζουν την αυτοπεποίθηση, την οικειότητα στις σχέσεις μας και τη συναισθηματική μας ευεξία. Πολλές γυναίκες αισθάνονται άβολα να συζητήσουν αυτά τα θέματα ακόμη και με τον γυναικολόγο τους, με αποτέλεσμα να υποφέρουν σιωπηλά.

Γιατί συμβαίνει αυτό;

Τα οιστρογόνα διαδραματίζουν κρίσιμο ρόλο στη διατήρηση της υγείας των κολπικών ιστών. Βοηθούν στη διατήρηση της ελαστικότητας του κόλπου, στην παραγωγή φυσικής λίπανσης και στη διατήρηση του υγιούς pH που προστατεύει από λοιμώξεις. Όταν τα επίπεδα των οιστρογόνων μειώνονται, οι κολπικοί ιστοί γίνονται λεπτότεροι, λιγότερο ελαστικοί και παράγουν λιγότερη υγρασία. Το pH του κόλπου αυξάνεται, καθιστώντας το περιβάλλον πιο ευάλωτο σε λοιμώξεις.

Διαθέσιμες λύσεις και θεραπείες

Η καλή είδηση είναι ότι υπάρχουν αποτελεσματικές θεραπείες για την κολπική ξηρότητα και ατροφία. Οι επιλογές κυμαίνονται από απλές λύσεις χωρίς συνταγή έως ιατρικές παρεμβάσεις.

Τα ενυδατικά προϊόντα και τα λιπαντικά μπορούν να παρέχουν άμεση ανακούφιση. Τα κολπικά ενυδατικά, που εφαρμόζονται τακτικά, βοηθούν στη διατήρηση της υγρασίας των ιστών. Για σοβαρότερες περιπτώσεις, η τοπική ορμονική θεραπεία με οιστρογόνα σε μορφή κρέμας, δακτυλίου ή υπόθετων είναι εξαιρετικά αποτελεσματική.

Υπάρχουν επίσης μη ορμονικές επιλογές καθώς και νεότερες τεχνολογίες όπως η θεραπεία με λέιζερ ή η ραδιοσυχνότητα, που υποστηρίζεται ότι βελτιώνουν την κολπική υγεία αν και απαιτείται περαιτέρω έρευνα.

Ο ρόλος του τρόπου ζωής

Πέρα από τις ιατρικές θεραπείες, ορισμένες συνήθειες μπορούν να βοηθήσουν. Η τακτική σεξουαλική δραστηριότητα, είτε με σύντροφο είτε μόνες, βελτιώνει την κυκλοφορία του αίματος στην περιοχή και βοηθά στη διατήρηση της ελαστικότητας των ιστών. Οι ασκήσεις Kegel ενισχύουν τους μύες της περιοχής, ενώ η αποφυγή αρωματικών προϊόντων, σαπουνιών και υφασμάτων που ερεθίζουν την περιοχή συμβάλλει στην πρόληψη επιπλέον δυσφορίας.

Σπάζοντας τη σιωπή

Ίσως το πιο σημαντικό βήμα είναι να μιλήσουμε ανοιχτά για αυτά τα θέματα. Δεν υπάρχει λόγος ντροπής ή αμηχανίας για κάτι που αποτελεί φυσικό μέρος της γήρανσης. Μιλώντας με τον γυναικολόγο μας, μοιραζόμενες τις εμπειρίες μας με άλλες γυναίκες και αναζητώντας τη σωστή πληροφόρηση, μπορούμε να βρούμε τις λύσεις που ταιριάζουν στις ανάγκες μας.

Η εμμηνόπαυση και τα συμπτώματά της δεν χρειάζεται να υποβαθμίσουν την ποιότητα της ζωής μας. Με την κατάλληλη ενημέρωση, υποστήριξη και θεραπεία, μπορούμε να διατηρήσουμε την υγεία, την άνεση και την ευημερία μας σε όλες τις φάσεις της ζωής μας.​​​​​​​​​​​​​​​​