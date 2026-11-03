Μια πρωτοποριακή εφαρμογή στην επεμβατική καρδιολογία πραγματοποιήθηκε στις 4 Σεπτεμβρίου 2026 στο Νοσοκομείο ΥΓΕΙΑ, από το Τμήμα Διακαθετηριακών Βαλβίδων, με Διευθυντή τον κ. Κωνσταντίνο Σπάργια. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα χρησιμοποιήθηκε ο καθετήρας VeriSight Pro της Philips για τρισδιάστατη ενδοκαρδιακή υπερηχοκαρδιογραφική απεικόνιση, καθοδηγώντας επιτυχή διακαθετηριακή επιδιόρθωση της τριγλώχινας βαλβίδας σε ασθενή με σοβαρή και συμπτωματική ανεπάρκεια.

Ο καθετήρας VeriSight Pro διαθέτει μικροσκοπικό υπερηχογραφικό αισθητήρα με 840 στοιχεία στο άκρο του και παρέχει τρισδιάστατες εικόνες σε πραγματικό χρόνο, απευθείας από το εσωτερικό της καρδιάς. Η ενδοκαρδιακή υπερηχοκαρδιογραφία, γνωστή ως ICE (Intra Cardiac Echo), επιτρέπει στην ιατρική ομάδα να παρακολουθεί και να καθοδηγεί με ακρίβεια τις συσκευές επιδιόρθωσης (clips) ή της βαλβίδας αντικατάστασης κατά τη διάρκεια της διαδερμικών επεμβάσεων στη τριγλώχινα βαλβίδα.

Στο συγκεκριμένο περιστατικό, η ασθενής είχε υποβληθεί στο παρελθόν σε χειρουργική αντικατάσταση της μιτροειδούς και της αορτικής βαλβίδας με μηχανικές προθέσεις που δημιουργούσαν ακουστικές σκιάσεις και περιόριζαν την απεικόνιση της πάσχουσας τριγλώχινας βαλβίδας με το διοισοφάγειο υπερηχοκαρδιογράφημα.

Μετά από εξατομικευμένη αξιολόγηση και συζήτηση της διεπιστημονικής Ομάδας Καρδιάς (Heart Team), επιλέχθηκε η διακαθετηριακή επιδιόρθωση της τριγλώχινας με συμπλησίαση των γλωχίνων της βαλβίδας με clips, γνωστή ως T-TEER, με καθοδήγηση από την τρισδιάστατη ενδοκαρδιακή υπερηχοκαρδιογραφία.

Ο κ. Μιχάλης Χρυσοχέρης, Αναπληρωτής Διευθυντής του Τμήματος Διακαθετηριακών Βαλβίδων του ΥΓΕΙΑ και Υπεύθυνος Επεμβατικής Ηχοκαρδιογραφίας, σχολιάζει: «Η πρώτη αυτή εφαρμογή στο ΥΓΕΙΑ αναδεικνύει τη σημασία της προηγμένης απεικόνισης στην αντιμετώπιση σύνθετων βαλβιδοπαθειών. Η τρισδιάστατη απεικόνιση μέσα από την καρδιά, σε πραγματικό χρόνο, επιτρέπει την ακριβέστερη καθοδήγηση των χειρισμών και μπορεί να συμβάλει στη βελτιστοποίηση του αποτελέσματος και στη μείωση του χρόνου της επέμβασης. Παράλληλα, σε κατάλληλα επιλεγμένους ασθενείς, παρέχει τη δυνατότητα αποφυγής της γενικής αναισθησίας και της μηχανικής υποστήριξης της αναπνοής. Τα πλεονεκτήματα αυτά μπορούν να διευκολύνουν την ταχύτερη ανάρρωση και να δημιουργήσουν προϋποθέσεις για μικρότερη διάρκεια νοσηλείας και περιορισμό του σχετικού κόστους. Με την αξιοποίηση αυτής της τεχνολογίας και την εμπειρία της ομάδας μας, διευρύνουμε τις δυνατότητες εξατομικευμένης θεραπείας για ασθενείς με απαιτητικές καρδιολογικές παθήσεις».